Беларусь – это уже не задворки Европы

Алексей Иванов

В нашей стране много говорят об утечке мозгов и капиталов, реже — о их возвращении. Анатолий ШЕРШНЁВ — представитель той части предпринимателей, которые видят в Беларуси перспективу и, приобретя опыт работы за рубежом, возвращаются на родину.

— Что заставило вас вернуться в Беларусь после длительного отсутствия?

— Я уехал в 2011 году во время нашего белорусского кризиса: резкая девальвация, падение уровня жизни, разочарование и в экономических, и в политических перспективах страны. Пользуясь возможностью, сначала работал одновременно на белорусском и украинском рынках, а затем и вовсе перебрался в Украину. После был большой проект в Германии, попытки наладить бизнес в России, и вот я снова в Беларуси.

Оснований для такого разочарования, которое испытал в 2011 году, стало меньше. За эти пять лет в стране действительно улучшилась инфраструктура, повысилось качество жизни. Я не говорю сейчас о доходах, но в Минске, да и не только в нем, стала развиваться сфера услуг, появились интересные проекты, бизнесы, места. Одним словом, если пять лет назад складывалось ощущение каких-то задворок Европы, то сейчас этого уже нет.

Беларусь все-таки самая европейская страна среди государств бывшего СССР и по уровню развития инфраструктуры, и по менталитету граждан. Белорусы ощущают себя более-менее хозяевами на своей земле, хотят сделать страну лучше. Уверен, они найдут свое место в мировой экономике. Людей, которые относятся к родине как временщики, причем даже на уровне бытовой культуры, в Украине и России больше, чем в Беларуси.

— Да, жизнь в родном окружении действительно комфортнее, но почему вы решили открыть бизнес в Беларуси?

— Можно продолжить в пафосном патриотическом ключе, мол, мы должны думать прежде всего о родине, стараться сделать ее лучше, богаче и т. д., но есть и прозаические причины. Беларусь пока находится на старте, у нас не так, как на Западе, развиты технологии ведения бизнеса и конкурентная среда. Начиная в стране новый бизнес, приложив некоторые усилия и используя передовые технологии, можно добиться хороших результатов с относительно небольшими затратами.

Конкуренция в Европе очень жесткая, мир стремительно меняется, в том числе и с помощью цифровых технологий. Меняется не только производство, но и технологии продаж, качество сервиса. Конкуренцию на Западе можно сравнить с профессиональным спортом. Сегодня на спринтерских дистанциях судьбу медали решают сотые доли секунды, цена победы в «Формуле-1» — тысячные.

На развитых рынках конкуренция предполагает именно такой уровень тюнинга производства, продаж, сервиса. Нельзя останавливаться ни на миг, ведь конкуренты всегда готовы опередить. В Беларуси этого пока нет, уровень соперничества ниже.

Кроме того, я верю в человеческий капитал. По его уровню мы не так плохо выглядим в международных рейтингах. Мы действительно ответственные, в большинстве своем добросовестные, хотя во время отбора сотрудников у меня было множество возможностей разочароваться в соотечественниках. «Тучные» годы все-таки воспитали во многих людях потребительское отношение: все им должны, они не желают самосовершенствоваться, не склонны адаптироваться к новым условиям, проявлять инициативу.

Если взять немецкий рынок труда, то, на мой субъективный взгляд, не более 5 % наших специалистов смогли бы сразу там трудоустроиться. Еще 30—40 % смогли бы адаптироваться, что-то изменить в себе, перестроиться. Остальным пришлось бы туго.

В Германии оклад гарантирует, что сотрудник будет работать качест­венно. Мотивация — это способ заставить его выпрыгнуть из штанов. У нас же пока нет такого понимания. Наши люди считают, что оклад они должны получать за то, что они есть, а не за свой труд.

Впрочем, если говорить об эффективности и производительности труда, то не следует забывать, что не все зависит только от человека. Есть и капиталоемкость рабочего места: сколько в него инвестировано, сколько вложено в оборудование, технологии и т. п. Условно говоря, на многих немецких предприятиях сотрудник нажал на «кнопочку» — вылетело продукции на миллион. С соответствующими инвестициями и технологиями мы тоже можем быть эффективны.

— Большая часть жалоб на условия ведения бизнеса в Беларуси связана все-таки не с конкурентной средой или персоналом, а с налоговой нагрузкой и сложным законодательством…

— Налоговая нагрузка велика везде, даже там, где она кажется меньшей, чем у нас. Велика она и в развитых, и в развивающихся странах. Большей проблемой для Беларуси и для оте­чественного бизнеса, на мой взгляд, всегда была низкая налоговая культура. Очень много предпринимателей, которые ради оптимизации налогообложения готовы пойти на любые ухищрения, даже незаконные. Иными словами, просто не платят налоги, пытаются увильнуть. От этого проигрывают все и в первую очередь бизнес. Во-первых, «оптимизаторы» получают несправедливые конкурентные преимущества по сравнению с «белыми» компаниями, честно занимающимися бизнесом. Во-вторых, такая оптимизация усиливает недоверие налоговых органов, которые рассматривают свою роль прежде всего как карающую.

Проверки есть во всех странах, однако на лояльность проверяющих влияет и атмосфера в целом, то, как часто встречаются нарушения. Когда многие живут по принципу «нельзя, но если нужно, то можно», не стоит удивляться, что проверяющий действует, исходя из презумпции виновности.

С каждым годом законодательство в Беларуси улучшается. Да, есть нестыковки, коллизии, противоречия и накладки. Однако в целом оно проработано лучше, чем в России или Украине. У моих коллег в Германии Беларусь на хорошем счету: нормативная база, по крайней мере в нашей отрасли, проработана на продвинутом уровне.

У нашей «стабильности» есть и положительная черта: все-таки уровень обязательности при исполнении договоров в Беларуси выше, чем в других странах СНГ. Не так, конечно, как в Германии, в которой репутация — это все и слову бизнесмена можно доверять. Однако у нас опасаются суда и в целом стремятся выполнять свои обязательства, искать компромисс, если в дела вмешивается форс-мажор. У нас выше уровень доверия. В России, в которой просто больше необязательных людей, такого уровня доверия нет.

— Сейчас много говорится о том, что Беларусь нужно нанести на инвестиционную карту, о том, как привлечь сюда иностранные инвестиции…

— Не нужно думать, что Беларусь никто не знает. Наша страна хорошо известна. Когда начинаешь искать, какой же еще бренд можно привести на внутренний рынок, то часто обнаруживаешь, что все представители той или иной отрасли уже здесь — работают.

Наверное, не нужно бояться импорта. Страна же только и говорит об экспорте. Однако импортеры, которые приходят в Беларусь, тоже создают рабочие места. Все начинается с одного представителя, потом открывается дочерняя структура, появляется сервис и т. д. Если рынок интересен, то и производство локализуется. Посмотрите на рынок красок, стройматериалов. Многие именитые компании уже открыли производства у нас, хотя когда-то начинали с чистого импорта.

Любая единица в товаропроводящей цепочке, экономике в целом не появляется просто так — значит она экономически оправданна. Если предприниматель нашел свое место и не банкротится — значит он здесь нужен. Единственная трудность в Беларуси — относительно маленький внутренний рынок, вследствие чего он не так интересен. Бюрократические и другие барьеры всегда преодолеваются, если у инвестора есть реальная заинтересованность и он видит перспективы получения прибыли.

На уровне предприятия надо меньше зацикливаться на экономике в целом. Как бы ни была плоха макроэкономическая ситуация, люди не перестают потреблять, а лучше сказать, жить. Не бывает такого, чтобы все сразу остановилось. Значит, надо искать то, благодаря чему в сложившихся условиях можно повысить эффективность. Ищите, работайте, добивайтесь — и будете вознаграждены.n

Справка «БР»

Анатолий Шершнёв родился в Чериковском районе. Окончил Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию (БГСХА) по специальности «внешнеэкономическая деятельность». Учился в аспирантуре БГСХА и Академии управления, однако предпочел бизнес­карьеру. Работал в белорусском, украинском представительствах Caparol, в немецком офисе компании. Был заместителем директора производственного предприятия в Российской Федерации. Вернулся в Беларусь. Сейчас — директор компании — поставщика климатической техники.