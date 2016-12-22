Письма любимому и потомкам

Алена ЯКОВЕНКО

Выставка представительницы белорусского наивного искусства XX века Алены Киш открылась в художественной галерее «Университет культуры» в Минске.

Представленные «маляваныя дываны» выполнены красками на обыкновенной мешковине. Тематическая палитра произведений весьма разнообразна, однако в ней доминируют три сюжета: «Рай», «Письмо любимому» и «Девушка у воды». Автор этих «маляванак», как и многие художники того времени, ходила по деревням и за вознаграждение расписывала ковры. Такое украшение было популярно у крестьян. Причем расплачивались, как правило, не деньгами, а продуктами питания или предоставлением крова.

Традиция украшать стены рукотворными, рисованными коврами существовала в 20—60-е годы XX века, а ее расцвет пришелся на предвоенное десятилетие. Постепенно спрос на «маляванкі» падал, и, вытесненные промышленными аналогами, они полностью утратили свою популярность.

Теперь же рисованные ковры открывают заново. Так, инициативная группа «Мастацкі маёнтак» при поддержке Центра экологических решений организовала проект «С Аленой Киш в сердце», посвященный памяти художницы. В рамках проекта прошел двухнедельный загородный пленэр для художников — почитателей творчества Алены Киш.

Каждый участник изобразил свой мир. Анна Балаш населила полотна театральными образами Арлекина и Мальвины. Александр Демидов в своей живописи показал детство как лучшую пору жизни. Соединив различные культуры мира, Александр Новгородский вывел уникальный орнамент и покрыл им бытовые предметы. Гость из Севастополя Александр Репка пригласил окунуться в мир богемного псевдо-Парижа.

«Алена Киш — художник, творчество которого стоит в одном ряду с произведениями таких авторов, как Нико Пиросмани и Анри Руссо, — рассказывает Анна Балаш. — Для нашей культуры это явление уникальное. Простая женщина, не имевшая ни дома, ни семьи, только огромный дар художника, посвятила свою жизнь творчеству. Это великое служение. В народе таких называют блаженными. Для меня она недостижимый идеал. В ее работах есть счастье, и оно согревает душу».

Алена Киш. Девушка у воды.

Различие полов, возрастов, характеров, взглядов на устройство быта не помешало художникам осуществить самые смелые творческие задумки. Участники проекта придерживались экологически дружественного образа жизни: пользовались многоразовой посудой, сортировали отходы и проч. Своим примером они хотели показать, что общество должно в равной мере заботиться о сохранности как культурного наследия, так и природных ресурсов.

В рамках пленэра предполагалось организовать творческую встречу профессиональных художников — участников проекта и местных жителей. Увы, среди последних желающих принять участие в таком мероприятии не нашлось...

Завершающим этапом проекта стала презентация выставки, в которую вошли работы участников пленэра, а также оригинальные произведения Алены Киш.

«Алена Киш — это, можно сказать, некий собирательный образ, обнажающий бытность художников того времени, тогдашнее отношение людей к искусству, — считает Ольга Клип. — Скитальческий образ жизни, жалкая плата за тяжелый труд, невостребованность, трагическая смерть и забвение — все это симп­томы культурной зашоренности, духовной изоляции народа. Интересно наблюдать, как сегодня наивное искусство проникает в повседневную жизнь. Фантасмагорические образы, которые Алена Киш создавала на своих полотнах, нередко украшают палисадники загородных домов. Это тот рай, те мечты, которые люди воплощают вокруг себя. Правда, есть большая разница между любительским подходом и профессиональным, когда процесс переходит в стадию непрерывного творчества и увлечение перерастает в искусство, как это было у Алены Киш».

В поисках источников финансирования проекта организаторы обращались к краудфандингу, однако ничего собрать не удалось. Львиную долю расходов взяла на себя меценат Светлана Воронова. В результате инициативной группе, не располагающей деньгами, все же удалось отдать дань памяти незаурядному белорусскому художнику XX века.n

Справка «БР»

Алена Андреевна Киш (1889—1949) родилась в Слуцком районе в крестьянской семье. Она не получила специального художественного образования, но ее работы всегда отличались оригинальностью, виртуозным сочетанием декоративно­­орнаментальной и сюжетной живописи. Широкую известность творчество Алены Киш получило после I Республиканской выставки народных ковров (1978). Это стало возможным благодаря усилиям белорусского художника Владимира Басалыги, который нашел и отреставрировал некоторые работы Алены Киш. Сегодня ее имя включено во Всемирную энциклопедию наивного искусства.