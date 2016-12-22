Кажуць, мова мая ажывае

Лариса МАЛАХОВА

Интерес к белорусскому языку неуклонно растет как в обществе, так и в деловой среде.

Все большее значение придает белорусскому языку бизнес. Например, запуск проекта Menu.by, связанный с бесплатной доставкой еды из кафе и ресторанов, откладывали до тех пор, пока специалисты курсов «Мова Нанова» не разработали белорусскоязычную версию сайта.

Вспомнить все

Бесплатные курсы «Мова Нанова» проводятся в Минске с января 2014 года и ставят своей целью возрождение белорусского языка через повышение его престижа в обществе и увеличение до критической массы количества говорящих на нем людей.

«Согласно результатам нашего опроса люди не говорят по-белорусски по трем основным причинам: страх допустить ошибки, русскоговорящее окружение, и потому, что к ним обращаются на русском», - рассказывают организаторы курсов журналист Глеб Лободенко и филолог Алеся Литвиновская.

Каждое занятие «Мова Нанова» проходит в интерактивной форме и балансирует на грани шоу. Помимо традиционных грамматической и лексической частей здесь проводятся языковые игры, предлагаются групповые творческие задания, берутся интервью у участников и пр. Обязательная часть программы — выступление музыкантов и беседа с белорусскоязычным гостем – экспертом по теме занятий. Уже прошли 103 такие встречи, на которых побывали практически все популярные музыкальные коллективы и многие известные белорусскоязычные представители самых разных профессий и организаций (писатели, спортсмены, актеры, бизнесмены, ученые и пр.).

«До недавних пор считалось, что белорусский – язык глубинки, оппозиции и гуманитариев, - говорят организаторы курсов. - Вечное сражение за него на протяжении последних столетий тоже сослужило плохую службу, сформировав так называемый «шлейф неудачников». Мы же показываем, что сегодня на белорусском языке говорят успешные и интересные люди, при этом тема может быть любой — от устройства компьютера до хип-хопа».

На встречу с гостями и музыкантами приходят их поклонники, многие из которых всерьез включаются в процесс изучения белорусского языка и становятся слушателями курсов. Их количество постоянно увеличивается, занятия проходят уже в 11 городах Беларуси и каждую неделю собирают более 650 студентов. Только в Минске на встречи приходит от 150 до 300 человек. Белорусская диаспора за рубежом также стремится быть в тренде: занятия «Мова Нанова» регулярно проводятся в Польше, Ирландии, Канаде, Швеции; есть вероятность, что вскоре к этому списку добавятся Швейцария, Франция.

Около 15 % слушателей приходят на курсы регулярно на протяжении нескольких лет, однако основная часть аудитории меняется с каждым новым сезоном. Многие начинают использовать белорусский язык в повседневной жизни – постоянно либо частично. Возраст участников — от 3 до 80 лет, но наибольшей популярностью занятия пользуются у студентов. Что касается профессиональной принадлежности посетителей курсов, то результаты опроса удивили: белорусский язык учат представители более 100 профессий, самая многочисленная группа - программисты.

Секрет успеха организаторы объясняют так: с одной стороны – интересная организация учебного процесса (например, за 103 занятия ни лексически, ни грамматически не повторилась ни одна тема), а с другой – у людей созрела внутренняя потребность. «Эти семена легли на благодатную почву, - считают педагоги. - Что может заставить взрослого человека после работы идти не домой, а на занятия, где не выдают никаких официальных сертификатов или справок об окончании курсов? А к нам на протяжении трех лет в любую погоду со всех концов города и даже из пригорода приезжают сотни людей. Значит, проект нужен им».

Педагогов не смущает разница в языковом уровне студентов. Они в один голос утверждают, что в нашей стране белорусский язык в той или иной степени знают все. Главное – перестать бояться ошибок. «Пусть сначала будет «трасянка» – это обычный переходной этап, не более того. Ведь невозможно выучить ни один язык – как родной в детстве, так и иностранный в зрелом возрасте – не ошибаясь», – рассуждает филолог Алеся Литвиновская. В настоящий момент «Мова Нанова» проводит конкурс «Я не баюся спрабаваць”, участники которого один день разговаривают исключительно на белорусском языке, а потом делятся своими впечатлениями. Большинство с удивлением отмечают, что реакция собеседников всегда позитивная.

В планах организаторов расширение сети филиалов в районных центрах и работа над действующими сервисами. Помимо преподавания, «Мова Нанова» помогает с юридической защитой языковых прав и с переводами. Так, волонтеры участвовали в переводе на белорусский сайтов и рекламы многих фирм, среди которых velcom, МТС, «Евроопт», McDonalds, сеть заправок «А-100».

Справиться с большим объемом работы помогает рост численности команды. Сегодня она состоит из 50 человек. Среди них как бывшие студенты, которые помогают в технических вопросах, так и профессиональные филологи. Все они работают на волонтерских началах.

Поступает и помощь извне. Слушатели быстро реагируют на потребности и помогают как в мелочах, так и с крупными приобретениями (принтеры, ноутбуки, звуковая аппаратура и др.). Только в 3 из 11 городов собственники взимают арендную плату за предоставляемые для курсов помещения.

Бизнес как локомотив

«Две основные движущие силы возрождения белорусского языка — бизнес и молодежь, — уверен Глеб Лободенко. — Крупный бизнес понимает, что реклама на белорусском пока еще помогает выделиться из общей массы. Рекламные ролики Samsung, Adidas, Bosсh, Philips, баннеры McDonalds — тому доказательство, а за ними потянутся и мелкие фирмы».

Некоторые компании пошли дальше рекламных роликов. Например, этим летом в Гродно открылся магазин «Евроопт», где в качестве основного языка навигации выступает белорусский. А сеть заправок «А-100» решила полностью перейти на двуязычный режим. «Помимо баннеров, на белорусский язык переведена часть документации, — рассказали в отделе маркетинга компании. — Все наши операторы приветствуют клиентов на белорусском языке. Дальнейшая беседа ведется в зависимости от реакции клиента — на любом из двух государственных языков».

В октябре 2015 года velcom запустил проект «Чытаем па-беларуску з velcom», в рамках которого около 20 тыс. учеников младших классов из 150 школ услышат белорусскоязычные произведения из уст известных писателей, актеров, телеведущих, спортсменов. Его продолжением является стартовавший 27 октября полугодовой проект MOVABOX, цель которого — привлечение внимания к современной белорусской литературе.

«Произведения современных белорусских авторов заслуживают того, чтобы их читали и дети, и взрослые. Как заслуживает этого и белорусская литература в целом», — сказал руководитель группы по корпоративной социальной ответственности компании velcom Виктор Поздняков. В компании отметили, что поддержка национальной самоидентификации и реализация проектов, связанных с белорусским языком, культурой и традициями, — одно из важнейших направлений деятельности velcom в сфере КСО. Это инвестиция в репутацию, в восприятие бренда.

«Отношение к белорусскому языку бизнеса можно увидеть на таком примере, — вспоминает Глеб Лободенко. — Мы помогли фирме menu.by в переводе, и в благодарность она оказала нам финансовую помощь в покупке лавок для наших слушателей. Начав поиски поставщика, я набрал первый попавшийся в интернете номер и на мой белорусскоязычный вопрос получил не только ответ на том же языке, но еще и скидку «за белорусский». Это можно считать простым совпадением, а можно – началом хорошей тенденции».

Неравное равенство

Конституция нашей страны и закон «О языках в Республике Беларусь» декларируют равенство двух государственных языков. Однако на практике белорусский язык используется гораздо реже. На нем написано только три закона; белорусскоязычные школы находятся преимущественно в сельской местности, и их число постоянно сокращается; нет ни одного университета, в котором студенты проходили бы обучение только на белорусском. При этом, согласно переписи населения 2009 года, более 60 % граждан родным языком считают именно белорусский.

Следует признать, что в последние годы наметилось некоторое улучшение ситуации: появляются печатные издания на белорусском языке (“Новы час”, Верасень”, “Лідскі летапісец” и пр.), основан первый белорусскоязычный негосударственный телеканал “БелСат”. Однако до идеального положения дел еще далеко.

Первый заместитель председателя Общества белорусского языка имени Франциска Скорины, депутат Палаты представителей Национального собрания Елена Анисим полагает, что главным препятствием для развития языка является отсутствие соответствующей системы образования (от дошкольных учреждений до вузов). По мнению многих, помочь в решении этой проблемы может открытие национального университета с белорусским языком обучения. В поддержку создания такого вуза уже собрано более 50 000 подписей. Ситуация усугубляется тем, что подготовленных педагогических кадров с белорусским языком преподавания всех предметов в нашей стране просто нет. Нехватка информационного белорусскоязычного пространства (телевезионные каналы, интернет-ресурсы, печатная пресса), а также отсутствие форм для заполнения разных документов на белорусском языке (бланков, договоров, ТТН) также снижают активность его использования.

«В ответ на наши обращения чиновники выражают поддержку, однако конкретных действий никто не предпринимает», — констатирует депутат.

Организаторы курсов «Мова Нанова» с ней солидарны: «Нам не хватает активной государственной языковой политики. Сейчас белорусизация проводится в большей степени снизу, и ее нужно поддержать». «А все изменения получат необратимую силу тогда, когда каждый гражданин поймет, что без белорусского языка нет независимой Беларуси», — добавляет Елена Анисим.

Справка «БР».

Общество белорусского языка имени Франциска Скорины занимается поддержкой и развитием белорусского языка, а также защитой языковых прав с 1989. В разное время в его состав входили Янка Брыль, Генадь Буравкін, Васіль Быков, Олег Лойко, Максим Танк и др. Сегодня членами его совета являются Владимир Орлов, Зинаида Бондаренко, Василь Зуенок и др. Председателем является Олег Трусов. В начале 2000 годов эта организация разработала “Стратэгію развіцця беларускай мовы”. Большинство языковых процессов, происходящих в обществе в настоящий момент, были предусмотрены в этой стратегии.