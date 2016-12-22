Страны бьются за металл

Валерий Алексеев

Мировой рынок стали осенью переживает ценовой подъем. В октябре котировки некоторых видов стальной продукции подскочили на 10 %. Цены на прокат, а также на некоторые полуфабрикаты восстановились после летнего снижения и вернулись на уровень весны нынешнего года.

Весенний рост цен на металлопродукцию эксперты связывали в основном со спекулятивными настроениями. Сейчас причинами повышения котировок стали несколько факторов. Один из них — рост мирового спроса, пусть и крайне медленный. В свежем краткосрочном прогнозе World Steel Association (WSA) предполагает повышение на 0,2 %, до 1,5 млрд т, мирового спроса на сталь в этом году. В 2017-м спрос прирастет еще на 0,5 %, до 1,51 млрд т. Впрочем, не стоит забывать, что в 2015 году мировой рынок стали сжался на 3 %.

Спрос должен повыситься

Самые высокие темпы роста спроса на сталь в 2016 году отмечаются в странах Европы, не входящих в ЕС (+4,1 %). На 0,8 % увеличится потребление в ЕС, на 2,2 % — в Азии, на 0,3 % — на Ближнем Востоке. На фоне уменьшения ВВП в России, Беларуси и некоторых других государствах в СНГ ожидается снижение суммарного потребления на 1,6 %. На 0,1 % просядет Североамериканская зона свободной торговли, на 10,4 % снизится потребление стали в Центральной и Южной Америке. Основным фактором снижения спроса по-прежнему остается падение цен на сырьевые товары, что ограничивает возможности многих развивающихся стран.

Главными регионами для мирового рынка металлопродукции остаются Океания и Азия, особенно Китай. На его долю приходится 65 % мирового потреб­ления. В 2016 году спрос в Поднебесной увеличится на 0,5 %, до 987,6 млн т. Прирост обусловлен в основном позицией правительства КНР. На протяжении последних двух лет Китай реформирует свою экономику, которая ставит перед собой цель увеличить внут­ренний спрос, а также сместить фокус с производства на торговлю и услуги.

Темпы роста, которые покажет в нынешнем году экономика Поднебесной, будут весьма низкими по ее меркам, пусть и с рекордной долей сектора услуг. Видимо, не удовлетворенные такими темпами власти Китая решили увеличить расходы на инфраструктуру и жилищное строительство, что привело и к повышению спроса на металлопродукцию.

К октябрю производство стали вышло на уровень прошлого года. По данным WSA, за десять месяцев оно составило 1,333 млрд т, что всего на 0,1 % меньше, чем год назад. Выплавка стали в 66 странах, отчитывающихся перед организацией, в минувшем месяце достигла 136,5 млн т, что на 3,3 % больше, чем годом ранее. Около половины стали было выплавлено в Китае — 68,5 млн т (+4,4 %). На долю России пришлось 5,9 млн т (+2 %), Беларуси — 190 тыс. т (+6,7 %). При этом средний уровень загрузки мощностей в мире опустился ниже отметки в 70 %.

Другим фактором, лежащим в основе осеннего роста цен, стало подорожание сырья, в частности коксующегося угля, что вынудило металлургов повысить цены, в том числе чтобы компенсировать увеличившиеся затраты.

Китайская интрига

WSA прогнозирует увеличение в 2017 году темпов роста мирового спроса на сталь до 0,5 %. При этом потреб­ление возрастет во всех регионах (за исключением Азиатско-Тихо­океанского региона, в котором ожидается снижение спроса на 0,4 %), в том числе в странах СНГ.

В краткосрочном прогнозе WSA говорится, что ситуация на мировом рынке сложна, а неопределенность возрастает. В качестве одного из факторов неопределенности называется «брекзит». Теперь к таковым можно отнести и победу Дональда Трампа на президентских выборах в США. В программе представителя республиканской партии есть протекционистские меры, направленные на восстановление американского промышленного производства, а также на ограничение участия страны в зонах свободной торговли.

Неопределенность на рынке формирует и китайский фактор. Инвестируя в инфраструктурные проекты, правительство КНР не только стимулирует внутренний спрос на металлопродукцию, но и подстегивает наращивание производственных мощностей. При этом, если Китай действительно заинтересован в ребалансировке экономики, ему нужно сокращать производственные мощности в металлургии. Однако сделать это быстро нельзя, поэтому выплавленная сталь отправляется на мировой рынок. ЕС и США применяют против Поднебесной антидемпинговые меры.

400 млн т лишних мощностей по выплавке стали в Китае еще долго будут давить на рынок.

Формально Китайская ассоциация железа и стали ставит перед своими членами задачу по сокращению производственных мощностей на 45 млн т. Крупнейшая государственная компания Baosteel Group берет даже повышенные обязательства сократить мощности вместо анонсированных в начале года 9,2 млн до 11 млн т в течение 2016—2017 годов. Однако пока с учетом уровня загрузки сталелитейных предпри­ятий данные меры не будут сказываться на общем объеме выплавки, ведь избыток мощностей составляет 400 млн т.

Кроме того, несмотря на формально анонсированное закрытие, некоторые мелкие производства продолжают работать. Решить данную проблему в КНР пытаются за счет укрупнения бизнеса. Так, Baosteel Group и Wuhan Iron & Steel Group проводят слияние. В итоге появится Baowu Steel Group, которая станет самой большой в Китае и второй в мире после ArcelorMittal.

Интрига усиливалась еще и потому, что по прошествии декабря 2016 года, спустя 15 лет после вступления в ВТО, Китай мог быть признан страной с рыночной экономикой. Это затруднило бы введение антидемпинговых мер против китайских производителей металлопродукции.

Европейские металлурги забили тревогу еще в ноябре и, похоже, добились своего. В этом месяце Еврокомиссия предложила новые правила определения рыночности экономики стран — членов ВТО, а также государств, не входящих в эту организацию. Документ дает возможность не признавать Китай рыночной экономикой. Ассоциация европейских металлургов Eurofer поспешила поприветствовать эти изменения, равно как и начало расследования Еврокомиссией случаев реэкспорта китайской стали из третьих стран, которые использовались импортерами для обхода ввозных пошлин.

Одним словом, в 2017 году ожидается обострение конкуренции на мировом рынке. В ход пойдут протекционистские меры. Проигравшим производителям придется умереть.

Судя по последним отчетам WSA и Eurofer, сценарий, предполагающий рост цен в 2017 году, кажется более вероятным. Эксперты сходятся в том, что пик падения спроса на сталь пройден. Он будет стабильно повышаться, в том числе благодаря стабилизации цен на сырьевые товары. Для инвестиций в новые добывающие или перерабатывающие производства важна не только цена товара, но и понимание кратко- и среднесрочных перспектив. WSA считает, что развивающиеся страны Азиатского региона, за исключением Китая, в следующем году увеличат спрос на металлопродукцию на 4 %.

Белорусский расчет

Рост цен на металлопродукцию может сыграть на руку Белорусскому металлургическому заводу. Правда, для отечественного производителя важны не только цены, но и то, что в 2017-м потребление металлопродукции в СНГ увеличится на 2,1 %, до 50,7 млн т, — после двух лет падения. (По оценке WSA, в 2016 году спрос в СНГ снизится еще на 1,6 %.)

Ожидают роста и российские эксперты. НП «Консорциум «Русская сталь» полагает, что в нынешнем году потребление стальной продукции в РФ снизится на 6 %, до 39 млн т. На 10 % уменьшится спрос в автомобилестроении, на 7—8 % — в строительстве. Ориентируясь на прогноз Минэкономразвития РФ, предполагающего рост ВВП на 1,6 %, консорциум ожидает восстановления спроса в 2017 году. Следовательно, могут увеличиться объемы поставок оте­чественной продукции российским потребителям.

Судя по сообщению на сайте ОАО «БМЗ — управляющая компания БМК» об участии в прошедшей в начале ноября выставке «Металл-Экспо’2016», спрос со стороны потребителей из РФ повысился. Впрочем, белорусские металлурги преуспели и в диверсификации поставок в другие регионы. Все-таки металлопродукция является стандартным товаром, не требующим проведения столь сложных процедур для выхода на новые рынки, как в случае с продовольствием. Как писала «БР», в 2016 году отечественные арматура и проволока увеличили экспортные потоки в Канаду (+35 млн долларов), Иорданию (+4,06 млн), Эквадор (+2 млн), Турцию (+15,5 млн).

Белорусская металлургия зависит от импортного сырья. За десять месяцев мировое производство чугуна сократилось с 1,154 млрд до 970 млн т.

В январе — сентябре 2016 года объемы поставок чугуна в Беларусь увеличились на 1,8 % по сравнению с аналогичным периодом 2015-го, притом что в стоимостном выражении они сократились на 15,7 %, до 19,1 млн долларов. За девять месяцев ввоз отходов и лома черных металлов в натуральном выражении просел на 18,4 %, до 876 тыс. т, а в стоимостном — на 27,8 %, до 171,4 млн долларов.

Рост цен на прокат, а также на другую металлопродукцию благоприятен для отечественного экспорта, однако повышает себестоимость в машиностроении, которое также зависит от импорта сырья.