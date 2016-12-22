Проверь украинского контрагента

региональный партнер в Украине ООО «Сысуев Юлия СИТНИКОВА

В Украине создано более десятка публичных реестров, в которых содержится подробная информация о субъектах хозяйствования, их имуществе и судебных процессах. С помощью таких ресурсов можно проверить делового партнера и минимизировать риски, связанные с заключением сделки.

Перед тем как оформить договорные отношения с новым контрагентом, тем более из другой страны, резонно подумать о том, как обезопасить свой бизнес от ненадлежащего исполнения обязательств, избежать неприятного и длительного процесса взыскания долга. Как известно, в Украине судебная и исполнительная системы малоэффективны, поэтому единственный действенный способ решить проблему плохих долгов — не позволять им появляться.

Проверку контрагента с по­мощью веб-ресурсов можно разбить на несколько этапов.

§ Дееспособность юридического лица и его органов управления

Юлия ЛЕНГА, юрист ООО «Сысуев, Бондарь, Храпуцкий»

Перед заключением сделки рекомендуем посетить Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных объединений (ЕГР). Поиск в ЕГР осуществляется как по наименованию, так и по идентификационному коду предприятия.

Кроме общих регистрационных данных, таких как дата регистрации, наименование предприятия, идентификационный код, виды деятельности, необходимо обратить внимание на сведения, которые могут помочь принять решение о целесообразности сотрудничества с контрагентом. К ним относятся:

– данные об участниках и конечных бенефициарах юридического лица.

Участниками компании могут быть физические лица либо предприятия, информация о которых доступна в Интернете. Стоит насторожиться, если учредителями являются граждане или компании, зарегистрированные в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) в Донецкой и Луганской областях либо в Крыму, тем более если изменения в составе участников произошли недавно.

В последнее время в Украине вместо ликвидации ненужного юридического лица часто практикуют куплю-продажу 100-процентной доли в его уставном капитале. При этом покупателями выступают граждане, зарегистрированные на территории проведения АТО или в Крыму. Разумеется, взыскать долг с таких ответчиков практически невозможно.

Поскольку в Украине приняты нормативные акты о применении санкций к ряду российских компаний и физических лиц, следует проверить, не указаны ли участники и конечные бенефициары контрагента в санкционном перечне;

– данные о местонахождении юридического лица.

Если юрлицо зарегистрировано в зоне АТО либо в Крыму, то плата за поставленный товар или услугу от такого партнера вряд ли поступит. Советуем обратить внимание на так называемые адреса массовой регистрации, данные о которых размещены на сайте Государственной фискальной службы Украины http://front.sta.netagency.com.ua/mr/29. По таким адресам регистрируются компании, которые либо не могут, либо не хотят арендовать реальный офис, чтобы контрагенты и государственные органы не имели доступа к месту фактического осуществления хозяйственной деятельности. Наличие адреса субъекта хозяйствования в этой базе данных может свидетельствовать о совершении незаконных действий;

– информация о размере уставного капитала юридического лица и дате завершения его формирования.

Значительный уставный капитал не является прямым свидетельством хорошего финансового состояния компании, но снижает вероятность того, что юридическое лицо создавалось для кратковременной либо незаконной предпринимательской деятельности. Следовательно, при проведении комплексного анализа рекомендуем учитывать размер уставного капитала, а также степень его формирования;

– данные о руководителе и ограничениях его полномочий.

В ЕГР указываются: имя, фамилия и отчество руководителя юридического лица, дата вступления в должность, а также действующие ограничения полномочий. Отметим, что ограничения полномочий необходимо проверять и непосредственно в уставе, так как часто предприятия не вносят в ЕГР информацию об ограничениях (в Украине действует заявительный порядок подачи таких сведений). Сделка, заключенная с превышением полномочий руководителя, может быть оспорена участником компании и признана судом недействительной;

– данные об открытых процедурах в отношении юридического лица (банкротстве, прекращении деятельности, открытых исполнительных производствах).

В ЕГР оперативно вносится информация о начале процедуры прекращения деятельности юридического лица либо банкротства, указывается срок предъявления требований кредиторов. Заключать сделки с такими юрлицами настоятельно не рекомендуем. Что касается исполнительных производств, то в ЕГР есть сведения только об их наличии и дате открытия. За более подробной информацией необходимо обращаться в судебный реестр. Значительное количество незакрытых исполнительных производств может указывать на пренебрежение договорными обязательствами и (или) на нестабильное финансовое положение потенциального контрагента.

§ Проверка налогового статуса

Юлия СИТНИКОВА, региональный партнер в Украине ООО «Сысуев, Бондарь, Храпуцкий»

На сайте Государственной фис­кальной службы (ГФС) Украины доступно несколько реестров, позволяющих проверить состояние расчетов возможного контрагента по налогам и сборам, а также наличие у предприятия статуса плательщика единого налога и НДС.

По ссылке можно узнать, есть ли у юридического лица задолженность перед бюджетом. Разумеется, долги по налоговым обязательствам свидетельствуют не в пользу контрагента, ведь государственные органы являются кредиторами первой очереди и именно их требования удовлетворяются в преимущественном порядке, что снижает вероятность успешного расчета за поставленный товар или оказанную услугу. Впрочем, возможны ситуации, когда налоговый орган необоснованно начислил налоговые обязательства и компания оспаривает незаконное решение этого органа.

Сведения из реестра ГФС позволяют проследить дату регистрации предприятия в качестве плательщика единого налога и НДС, группу единого налога, а также проверить, не аннулирована ли такая регистрация.

§ Анализ судебной практики.

Для оценки юридических рисков при заключении сделки рекомендуем использовать Единый государственный реестр судебных решений. Поиск в нем осуществляется по наименованию или идентификационному коду юридического лица. В реестре можно выяснить, задействован ли потенциальный бизнес-партнер в судебных делах, а также в качестве какой стороны и по каким вопросам. К сожалению, поиск физических лиц-предпринимателей в реестре невозможен.

§ Разрешительная документация

Если заключаемый договор, например договор строительного подряда, предполагает, что у контрагента должны быть специальные лицензии или разрешения, их следует проверить в Едином лицензионном реестре. Поиск осуществляется по идентификационному коду либо наименованию юридического лица.

§ Активы предприятия и их сос­то­яние

– недвижимое имущество.

Наличие у контрагента недвижимого имущества и возможное его обременение можно проверить в Реестре имущественных прав на недвижимое имущество. Доступ к реестру платный. Заплатив менее одного доллара в эквиваленте, можно получить полную информацию об объекте недвижимости, всех регистрационных действиях, связанных с ним, и, что немаловажно, находится ли объект под ипотекой, в каком банке и по каким обязательствам. Перечисленные сведения станут еще одним маркером финансовой устойчивости бизнес-партнера;

– транспортные средства.

С недавних пор в Украине появился доступ к базе данных транспортных средств МВД, размещенной на портале электронных административных услуг IGOV. Войти в реестр можно с помощью сертификатов электронно-­цифровой подписи либо банковских ключей ПАО «Приватбанк». Поиск осуществляется по идентификационному коду юридического лица.

Отметим, что данный реестр работает в тестовом режиме и пока не содержит исчерпывающих данных. Следовательно, рассчитывать на него как на единственный источник информации о транспортных средствах контрагента не стоит.

Таким образом, поиск и анализ доступной информации о потенциальном партнере требуют значительных усилий и временных затрат. Однако это позволит сформировать полное представление о предприятии — резиденте Украины, принять осознанное решение по поводу сотрудничества и, возможно, сэкономить куда больше, чем будет потрачено на сбор данных.