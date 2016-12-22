Рублю ничто не угрожает

Валентина ВЕШТОРТ

Стабильности белорусского рубля не угрожают ни внутренние, ни внешние факторы, и эта ситуация сохранится как минимум до конца I квартала. Таковы прогнозы экспертов компании TeleTrade, которыми они поделились с журналистами на пресс­конференции, прошедшей 23 ноября в Минске.

«Исходя из текущих тенденций, ситуация достаточно благоприятная. Во всяком случае, в I квартале этого года нас едва ли ждут какие-то шоки. Не стоит рассчитывать и на укрепление рубля. Это было бы не очень полезно для внешней торговли, поэтому Нацбанк в случае необходимости продолжит закупать излишки валюты», — сказала эксперт-аналитик компании Жанна Кулакова.

Как отмечали эксперты, в этом году главным гарантом стабильности отечественного валютного рынка стало население, точнее жесткая денежно-кредитная политика Национального банка, которая привела к снижению реальных денежных доходов граждан и заставила их «выбросить» накопленную валюту на рынок.

«За год валютные депозиты сократились с 7,7 млрд до 7,007 млрд долларов, что составляет 8 %. Можно сказать, что каждый двенадцатый доллар белорусы забрали из банка», — продолжила Жанна Кулакова. За десять месяцев чистая продажа валюты населением составила 1636 млн долларов. Еще 375 млн продали нерезиденты. Таким образом, на валютный рынок поступило свыше 2 млрд долларов на чистой основе.

Снижение экономической активности предприятий стало причиной того, что и они не продемонстрировали повышенного спроса на валюту. Снизились объемы импорта, львиную долю которого традиционно составляли сырье и материалы. «В первом полугодии внешнеторговое сальдо уходило в минус на несколько сотен миллионов долларов, но уже с июня оно стало стабильно положительным и за январь — сентябрь составило 390,5 млн долларов», — напомнила эксперт.

По ее оценке, в нынешнем году белорусский валютный рынок «купался в валюте», что создавало условия для укрепления белорусского рубля. Однако этого не случилось: за год наша национальная валюта просела на 1,6 % по отношению к евро, на 4,7 % — к доллару и на 19,5 % — к российскому рублю.

Укреплению помешал Нацбанк, который скупает излишки поступающей на рынок валюты, чтобы рассчитываться по валютным долгам и пополнять золотовалютные резервы (ЗВР). «Таким образом, денег хватило на то, чтобы рубль оставался крепким, чтобы мы рассчитались по валютному долгу и сумели нарастить ЗВР», — резюмировала Жанна Кулакова.

Не видит эксперт никаких угроз рублю и в следующем году. Во всяком случае, в начале 2017-го, пока продолжат действовать уже известные нам факторы. Платежи по валютному долгу будут ниже уровня 2016 года — 2,3 млрд против 3 млрд долларов.

Согласно бюджету, на погашение долга направят очередной транш кредита Европейского фонда стабилизации и развития (700 млн долларов), займы посредством облигаций на внешних рынках (800 млн долларов) и внутренние займы (360 млн долларов). Недостающие 450 млн долларов могут компенсировать экспортные пошлины и покупка Нацбанком валюты на внутреннем рынке. Это, конечно, плохо, если почти всю сумму для расчетов по валютному долгу мы снова возьмем взаймы, но хорошо, что есть определенность с источниками, считает Жанна Кулакова.

«Если удастся реализовать этот план, то с высокой долей вероятности можно говорить, что с рублем ничего плохого не случится», — сказала эксперт. Более того, если население будет так же активно нести в обменники свои валютные заначки, тогда правительству и Нацбанку не придется занимать деньги путем размещения евробондов, полагает Жанна Кулакова.

Конечно, данный сценарий может измениться: риски есть всегда. Население может прекратить тратить свои валютные сбережения, внешняя торговля — уйти в минус, однако пока предпосылок для подобного развития событий нет.

По мнению шефа-аналитика ГК TeleTrade Петра Пушкарева, не стоит ждать и внешних шоков. Одно знаковое для мировых рынков событие уже произошло и имело совершенно не те последствия, которых ждали: победа Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах ненадолго обрушила рынки, но затем доллар и ценные бумаги США взяли новые высоты.

Эксперт полагает, что теперь-то уж Федеральная резервная система США поднимет учетную ставку на давно обещанные 0,25 % (решение будет принято 14 декаб­ря), однако это никак не повлияет на стоимость доллара. Ожидания повышения уже внесли вклад в его укрепление, считает Петр Пушкарев. Он не разделяет мнение экспертов, прогнозирующих паритет двух основных мировых валют в ближайшей перспективе. Доллар и евро могут сравняться, но ненадолго, в первую очередь потому, что этого не допустит Европейский центральный банк (ЕЦБ): «как только евро снижается до 1,07—1,05, следуют всякие меры ЕЦБ, которые выталкивают рынок обратно».

Эксперт склоняется к тому, что положительным для России, а значит, и для зависимой от нее белорусской экономики станет результат еще одного знакового для мировых рынков события, если 30 ноября страны ОПЕК договорятся-таки снизить объемы добычи нефти. По мнению Петра Пушкарева, в таком случае цена барреля нефти марки Brent уже в нынешнем году повысится до 60 долларов. «Это не значит, что она пойдет расти до 100 долларов за баррель, но это значит, что она будет держаться в ближайшие зимние месяцы, хотя обычно она в это время имеет свойство падать», — рассуждает эксперт.

Если прогнозы все-таки не сбудутся и участники картеля не договорятся, то котировки упадут с нынешних 48—49 до 35—40 долларов. Правда, Петр Пушкарев верит в потенциал восстановления нефтяных цен до нынешнего уровня, даже если консенсус в ОПЕК не будет достигнут.

Более важным фактором, влияющим и на валютный рынок, и на мировую экономику в целом, эксперт считает «смену американских элит». Он полагает, что внешняя политика США изменится, а вместе с ней и схемы финансирования. «США будут действовать в своих национальных интересах, они будут опираться не на то, чтобы задавить всех и им несли деньги, потому что больше их нести некуда, а будут опираться на несколько крупных региональных центров силы», — полагает Петр Пушкарев.

Он убежден, что уже в первые полгода правления Дональда Трампа США снимет санкции с России, причем «не потому, что там такие добрые люди, а потому, что это будет мешать другим договоренностям, очень полезным». Спустя какое-то время то же самое сделает и Европа, после чего в РФ «пойдут какие-то финансовые потоки» и «здесь, в Беларуси, договариваться с российскими банками и с европейскими кредиторами тоже будет проще».