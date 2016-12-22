Финансовый портрет белоруса

Дмитрий ПОЛОНСКИЙ

Население Беларуси доверяет банкам лишь малую часть своих сбережений, не очень активно пользуется кредитами, а поступающие на счет средства предпочитает обналичивать.

Таковы результаты национального исследования «Анализ и оценка спроса на финансовые услуги со стороны населения в Респуб­лике Беларусь», проведенного в июне — июле 2016 года Институтом социологии Национальной академии наук в рамках совместного проекта Нацбанка и Альянса за финансовую доступность. В опросе по национальной репрезентативной выборке приняло участие 8 тыс. человек в возрасте 16 лет и старше.

Счет для зарплаты

Как показало исследование, личный банковский счет имеют 75 % респондентов. Как правило, это зарплатные карты. По сравнению с 2012 годом, когда проводилось аналогичное исследование, данный показатель увеличился незначительно — на 5,5 п. п. Существенно не изменились и причины, по которым граждане предпочитают пользоваться финансовыми инструментами.

Для получения заработной платы, пособий, стипендий и пенсий личный счет в банке использует чуть более 90 % владельцев счетов. Граждан также привлекают возможность оплаты счетов, безо­пасного хранения средств и то, что обращаться с деньгами становится удобнее.

В 2012—2016 годах среди пенсионеров и жителей сельской местности заметно увеличилась доля лиц, использующих банковский счет для оплаты счетов. Среди опрошенных старше 60 лет доля таковых увеличилась с 5,4 % в 2012 году до 20,7 % в 2016-м, среди жителей сельской местности — соответственно с 9,9 до 29,4 %.

В качестве причин отказа от использования счета респонденты чаще всего указывали отсутствие средств, желание хранить деньги дома, наличие счета у какого-либо члена семьи. Около 11 % отметили, что причина кроется в недоверии к банкам.

Среди респондентов, не имеющих банковского счета, преобладают граждане в возрасте 16—24 и старше 60 лет с низким уровнем образования, проживающие в сельской местности.

Интересно, что большинство владельцев банковских счетов (82 %) никогда не пополняют их, а 7 % вносят деньги лишь несколько раз в год. Наиболее активно пополняют счет пожилые люди.

Зато белорусы часто снимают деньги со счетов. Более двух третей опрошенных делают это несколько раз в месяц, еще около четверти — один раз в месяц. По мнению социологов, такой результат выглядит логично, если учесть, что подавляющее большинство опрошенных использует свои счета прежде всего для получения зарплаты, пенсии и других видов социальных выплат, которые начисляются, как правило, один-два раза в месяц.

Для снятия наличных денег большинство респондентов (63,1 %) использует банкоматы. Примерно каждый пятый обращается в почтовое отделение, а 8,4 % снимают кеш непосредственно в банке. По сравнению с 2012 годом доля опрошенных, пользующихся банкоматами, увеличилась, а получателей средств в филиалах банков, наоборот, уменьшилась.

Постепенно белорусы осваивают дистанционные каналы обслуживания с использованием карт-счетов. На момент опроса в 2016 году интернет-банкингом пользовалось почти 37 % респондентов, что примерно в три с половиной раза больше, чем в 2012-м. Количество пользователей этой услуги увеличилось в основном за счет имеющих высшее образование горожан в возрасте 25—44 лет.

Свыше 70 % от общего числа опрошенных никогда не совершали интернет-платежей (в 2012 году таковых было 90 %). Немногим более 21 % респондентов оплачивают покупки либо услуги через Интернет один или несколько раз в месяц, а чуть более 5 % пользуются этой услугой несколько раз в год и реже.

Для совершения платежей мобильные телефоны использует примерно 18 % респондентов (две трети из них делают это активно и регулярно), тогда как 81,1 % опрошенных не пользуются данным финансовым инструментом. По сравнению с 2012 годом эти показатели существенно не изменились.

Чаще всего оплачивает товары и услуги со счета мобильного телефона либо посредством системы «Мобильный банк» молодежь: около 30 % опрошенных в возрасте 16—24 лет и около 35 % в возрасте 25—34 лет хотя бы иногда пользуются данной услугой. Среди пожилых респондентов данный финансовый инструмент применяют всего 3,3 %.

За кредитом — к родне

Судя по результатам опроса, в кредитную ловушку белорусов не заманишь. Так, об использовании овердрафта (кредитование в рамках определенного лимита и, как правило, по более высокой по сравнению с обычным кредитом процентной ставке) сообщили чуть более 7 % респондентов, имеющих банковский счет. Интересно, что у жителей Витебской области данный показатель вдвое выше среднерес­публиканского (14,3 %).

Белорусы нечасто прибегают к этой услуге. Около 30 % пользуются овердрафтом лишь несколько раз в год, чуть более четверти — каждый месяц, почти каждый пятый — несколько раз в месяц, каждый четвертый — раз в год и реже.

Похожая ситуация и с кредитками. Доля респондентов, являющихся держателями кредитных карт, составила менее 10 % от общего количества опрошенных.

Что касается непосредственно кредитов, то ими, согласно результатам опроса, пользуется около 24 % белорусов. Причем существенного роста динамики по сравнению с 2012 годом не произошло.

Наиболее востребованы кредиты у жителей Витебской области: на момент опроса каждый третий респондент — представитель данного региона имел какие-­либо долговые обязательства перед банками. Реже других в долг берут жители Гродненской области: там доля кредитополучателей не превышает 10 %.

У населения наиболее популярны потребительские кредиты и кредиты на покупку товара с рассрочкой платежа. В 2016 году на них пришлось соответственно 31,6 и 45,4 % рынка услуг кредитования, в 2012-м — 51,3 и 25,2 %. Третье место по востребованности у граждан занимают кредиты на строительство, покупку жилья: к ним, согласно результатам обоих опросов, прибегало около 11 % респондентов. Как отмечают авторы исследования, на фоне отсутствия заметных сдвигов в количестве респондентов, пользующихся кредитами, в последние четыре года произошло заметное перераспределение на рынке кредитования, а именно снижение востребованности потребительских кредитов и рост популярности кредитов на покупку товаров с рассрочкой платежа.

В качестве причин, по которым граждане предпочитают не пользоваться кредитами, чаще всего назывались слишком высокие ставки, нежелание быть должными кому бы то ни было и нехватка денег для выплат по кредитным обязательствам.

Более трети опрошенных сообщили, что в течение года пользовались заемными средствами. При этом подавляющее большинство из них (95 %) при возникновении потребности в деньгах обращалось не в банки, а к родственникам или друзьям.

Около 30 % одалживают деньги один-два раза в год, такой же процент респондентов заимствует средства один-два раза в квартал. Каждый пятый опрошенный вынужден одалживать деньги почти ежемесячно, а каждый шестой — из месяца в месяц.

В последние четыре года белорусы стали чаще пользоваться заемными средствами, что, вероятно, свидетельствует об ухудшении их благосостояния, отмечают авторы исследования. Чаще всего берут взаймы респонденты в возрасте 16—24 лет: почти треть опрошенных представителей данной группы пользуется заемными средствами каждый месяц.

Не до сбережений

Большинство белорусов не склонно хранить деньги в банках. Как следует из опроса, только 11 % респондентов разместили свои накопления в финансовых учреждениях. Более того, по сравнению с 2012 годом этот показатель уменьшился в 1,6 раза, что, по мнению авторов исследования, связано со снижением в последние годы уровня благосостояния граждан.

Опрос также подтверждает не раз высказанное экспертами мнение о том, что вне банковской системы остаются весьма значительные объемы средств. Так, 43,7 % респондентов — владельцев депозитов хранят в банках менее четверти своих сбережений. Примерно каждый четвертый участник опроса сообщил, что доверил банку 25—50 % своих накоплений. От 50 до 75 % средств хранят в финансовых учреждениях около 9 % респондентов, и лишь каждый десятый доверил таким организациям более 75 % кровно заработанных. Отметим, что свыше 16 % опрошенных отказались назвать долю сбережений, доверенную банкам. Как видим, Нацбанку еще предстоит немало сделать для того, чтобы вернуть деньги из чулок и из-под матрацев граждан в банковскую систему.

Наиболее часто депозитные счета рассматриваются пользователями как способ приумножения собственного капитала и безо­пасного хранения сбережений. Свыше 50 % сообщили, что целью открытия счета было получение процентов за размещенные на нем средства. Около 44 % пользуются счетом, поскольку убеждены, что он гарантирует сохранность накоплений. В качестве основных причин открытия сберегательных счетов также называются: накопление денег на черный день, способ избежать неоправданных трат, желание накопить средства на дорогостоящий товар.

Около 40 % опрошенных пополняют депозиты всего несколько раз в год. Около четверти (27,3 %) делают это ежемесячно, а 11,3 % никогда не вносят средства на счет. Примерно каждый шестой пополняет его раз в год или реже. При этом 37 % владельцев сберегательных счетов вообще не снимают с них денег. Более половины респондентов делают это несколько раз в год или реже.