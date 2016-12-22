«FAMILY EXPO» – БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ!

Четверг
22 декабря 2016
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№ 44 (1226)
26 ноября - 2 декабря 2016 г.
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Mинск
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44 (1226) 26 ноября -2 декабря 2016 г.
С 3 по 5 февраля в Минске во Дворце спорта (просп. Победителей, 4) пройдет международная выставка товаров и услуг для всей семьи «Family expo», ориентированная как на серьезных игроков рынка, так и на заботливых мам и пап.
Для участников: бизнес-площадка для развития международного сотрудничества, продвижения бренда, изучения спроса, поиска новых клиентов и партнеров.
Для родителей: широкий спектр детских товаров и услуг, консультации специалистов, тематические семинары и мастер-классы.
Для детей: игры, конкурсы, развлечения, подарки и призы.
ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:
Товары для новорожденных и будущих мам
Одежда и обувь для детей и подростков
Игрушки и игры
Мебель для детских комнат
Детская литература
Праздничные агентства
Обучение и развитие: центры раннего развития, творческие студии
Медицинские центры
Страховые компании
Выставка будет сопровождаться обширной ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММОЙ, ориентированной на запросы экспонентов: секреты увеличения продаж, продвижение, способы удержания клиентов и многое другое.
ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА
Мастер-классы: кулинарные, мыловарение, скрапбукинг, пескография и др.
Семинары от квалифицированных специалистов в области детского питания и здоровья
Тренинги по теме «Отцы и дети»
Секреты правильного питания от популярных диетологов
Презентации
Дегустации
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА:
Выступления детских творческих коллективов
Показ модной одежды
Семейные квесты
Творческие мастерские
Парад ростовых кукол
Музей кукол
Игровые площадки
В рамках выставки пройдут СЕМЕЙНЫЕ ДНИ ЗДОРОВЬЯ:
Дата и место проведения: 3 - 5 февраля 2017 года
Дворец спорта, г. Минск, пр.Победителей,4.
Время работы выставки:
3-4 февраля с 10.00 до 20.00
5 февраля с 10.00 до 18.00
Стоимость:
Вход платный: 8 BYN (на все три дня работы выставки).
Для многодетных родителей стоимость билета 5 BYN (при наличии удостоверения многодетной семьи).
Детям до 14 лет – вход бесплатный.
Организатор: выставочное унитарное предприятие «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палаты.
По вопросам участия и партнерства просим обращаться к специалисту службы выставок в РБ Карине Царук по тел./факс: +37517290-72-57 или +37517 334-82-05, e-mail kts@belinterexpo.by.
Вакансия ректора ЕГУ (, 43 (1225) 19-25 ноября 2016 г.)
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ (, 43 (1225) 19-25 ноября 2016 г.)
15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».
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