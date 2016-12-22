«FAMILY EXPO» – БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ!

С 3 по 5 февраля в Минске во Дворце спорта (просп. Победителей, 4) пройдет международная выставка товаров и услуг для всей семьи «Family expo», ориентированная как на серьезных игроков рынка, так и на заботливых мам и пап.

Для участников: бизнес-площадка для развития международного сотрудничества, продвижения бренда, изучения спроса, поиска новых клиентов и партнеров.

Для родителей: широкий спектр детских товаров и услуг, консультации специалистов, тематические семинары и мастер-классы.

Для детей: игры, конкурсы, развлечения, подарки и призы.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:

Товары для новорожденных и будущих мам

Одежда и обувь для детей и подростков

Игрушки и игры

Мебель для детских комнат

Детская литература

Праздничные агентства

Обучение и развитие: центры раннего развития, творческие студии

Медицинские центры

Страховые компании

Выставка будет сопровождаться обширной ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММОЙ, ориентированной на запросы экспонентов: секреты увеличения продаж, продвижение, способы удержания клиентов и многое другое.

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА

Мастер-классы: кулинарные, мыловарение, скрапбукинг, пескография и др.

Семинары от квалифицированных специалистов в области детского питания и здоровья

Тренинги по теме «Отцы и дети»

Секреты правильного питания от популярных диетологов

Презентации

Дегустации

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА:

Выступления детских творческих коллективов

Показ модной одежды

Семейные квесты

Творческие мастерские

Парад ростовых кукол

Музей кукол

Игровые площадки

В рамках выставки пройдут СЕМЕЙНЫЕ ДНИ ЗДОРОВЬЯ:

· для детей – консультации профильных медицинских специалистов

· для беременных, мам и пап – специальные фитнес-площадки

· канистерапия – занятия с собаками-терапевтами

· биометрическое исследование врожденных способностей человека по отпечаткам пальцев

Дата и место проведения: 3 - 5 февраля 2017 года

Дворец спорта, г. Минск, пр.Победителей,4.

Время работы выставки:

3-4 февраля с 10.00 до 20.00

5 февраля с 10.00 до 18.00

Стоимость:

Вход платный: 8 BYN (на все три дня работы выставки).

Для многодетных родителей стоимость билета 5 BYN (при наличии удостоверения многодетной семьи).

Детям до 14 лет – вход бесплатный.

Организатор: выставочное унитарное предприятие «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палаты.

По вопросам участия и партнерства просим обращаться к специалисту службы выставок в РБ Карине Царук по тел./факс: +37517290-72-57 или +37517 334-82-05, e-mail kts@belinterexpo.by.