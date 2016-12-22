Образовательный центр «Профессиональный интерес» совместно с редакцией журнала «Юрист» 15 декабря 2016 г. проведет для юридического и бизнес-сообщества конференцию на тему «ВЭД: практика взаимодействия с иностранными контрагентами из России, Балтии и стран СНГ».

Почему это важно сегодня?

В современных условиях особенно остро и актуально для Республики Беларусь стоит вопрос вовлечения субъектов хозяйствования во внешнеэкономическую деятельность. Более того, для многих субъектов хозяйствования осуществление внешнеэкономической деятельности в настоящее время стало единственной возможностью выжить и сохранить бизнес. Статистика подтверждает: только за январь – август 2016 года внешний товарооборот Республики Беларусь составил 32 491 753,3 тыс. долларов США.

В такой ситуации особую важность приобретают вопросы, связанные с участием субъектов хозяйствования во внешнеэкономических сделках, порядком заключения внешнеторговых договоров, правилами проведения валютных операций, расчетов, особенностями взаимодействия с банком как агентом валютного контроля с учетом безусловного соблюдения требований законодательства и интересов белорусского экспортера или импортера. К тому же одной из наиболее сложных проблем сегодня, как и прежде, является реальный возврат дебиторской задолженности и исполнение судебных решений.

И, несмотря на то, что законодательство о ВЭД на протяжении 2016 года не изменялось, экономические реалии внесли свои коррективы в практику взаимодействия с иностранными контрагентами.

Особенностью госрегулирования внешнеэкономической деятельности в Республике Беларусь является пристальный контроль со стороны контрольно-надзорных органов за законностью деятельности субъектов хозяйствования при осуществлении ВЭД, которые в рамках проводимых проверок уполномочены привлекать должностных лиц к административной и уголовной ответственности.

Конференция «ВЭД: практика взаимодействия с иностранными контрагентами из России, Балтии и стран СНГ» – уже третье крупномасштабное событие в рамках уникального проекта среди представленных на рынке информационно-образовательных мероприятий.

Что представляет собой формат конференции?

В рамках 7 развернутых докладов спикеров участники узнают от настоящих профессионалов о реальной практике построения договорных схем взаимодействия с иностранными контрагентами из РФ, Прибалтики и стран СНГ; практике взыскания дебиторской задолженности и исполнения решений судов за рубежом; а в блиц-сессиях более чем от 20 экспертов, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, получат сведения о существующих проблемах в ВЭД.

В рамках каждого блока поделятся своей практикой и выскажут авторитетное мнение эксперты: руководители юридических департаментов – победители конкурса «Лучшие юридические департаменты Беларуси», практикующие юристы и адвокаты, специализирующиеся в сфере взыскания долгов, нотариусы, судьи, представители коллекторских компаний России, судебные исполнители и представители ряда заинтересованных государственных органов.

Для кого конференция?

для собственников и руководителей белорусских компаний;

заместителей директоров по правовым вопросам;

руководителей юридических департаментов;

руководителей юридических консалтинговых компаний и адвокатских бюро;

юристов и адвокатов;

специалистов по ВЭД;

специалистов по взысканию дебиторской задолженности.

О чем пойдет речь?

В программе конференции:

4 тематических блока:

- БЛОК 1. Внешнеторговые договоры: схемы работы с иностранными контрагентами

- БЛОК 2. Исполнение обязательств. Расчеты. Валютный контроль

- БЛОК 3. Взыскание долгов в судебном порядке

- БЛОК 4. Принудительное исполнение решений за рубежом и работа с имуществом должника

7 развернутых докладов

4 блиц-сессии

1 дискуссионная панель

20+ экспертных мнений по всем вопросам конференции

Подробная информация о конференции на сайте profint.by по адресу http://profint.by/obrazovatelnie-meropriyatiya/15122016 и по телефонам (+375 17) 261 69 03, 261 67 58, (+375 25) 799 98 82

Когда и где?

Дата проведения: 15 декабря 2016 г.

Место проведения: гостиница «Виктория Олимп Отель», г. Минск, пр-т Победителей, 103

Время мероприятия: 09:00 - 17:30

Как попасть на конференцию?

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться по телефонам (017) 261-69-03, 261-67-58, (025) 7-999-882 либо на сайте www.profint.by

Для аккредитации представителей СМИ – seminar@ipag.by

Организаторами конференции являются: Образовательный центр «Профессиональный интерес» и Журнал «Юрист».

Сферой деятельности Образовательного центра «Профессиональный интерес» является организация и проведение специализированных образовательных мероприятий для специалистов, чья деятельность регулируется правом.

Образовательный центр ежегодно проводит более 100 различных образовательных мероприятий, привлекая к участию в них более 3000 специалистов. Крупномасштабными ежегодными продуктами центра являются Конгресс юридических служб LawSpring с Торжественной церемонией награждения победителей конкурса «Лучшие юридические департаменты Беларуси» и Белорусский форум корпоративных юристов – мероприятия, отличающиеся своей уникальностью и заслужившие авторитет и доверие среди юристов не только Беларуси, но и за ее пределами. Подробная информация о центре и проводимых мероприятиях – на сайте www.profint.by