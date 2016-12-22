Образовательный центр «Профессиональный интерес» совместно с редакцией журнала «Юрист» 15 декабря 2016 г. проведет для юридического и бизнес

Четверг
22 декабря 2016
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№ 44 (1226)
26 ноября - 2 декабря 2016 г.
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Сегодня:
44 (1226) 26 ноября -2 декабря 2016 г.
Почему это важно сегодня?
В современных условиях особенно остро и актуально для Республики Беларусь стоит вопрос вовлечения субъектов хозяйствования во внешнеэкономическую деятельность. Более того, для многих субъектов хозяйствования осуществление внешнеэкономической деятельности в настоящее время стало единственной возможностью выжить и сохранить бизнес. Статистика подтверждает: только за январь – август 2016 года внешний товарооборот Республики Беларусь составил 32 491 753,3 тыс. долларов США.
В такой ситуации особую важность приобретают вопросы, связанные с участием субъектов хозяйствования во внешнеэкономических сделках, порядком заключения внешнеторговых договоров, правилами проведения валютных операций, расчетов, особенностями взаимодействия с банком как агентом валютного контроля с учетом безусловного соблюдения требований законодательства и интересов белорусского экспортера или импортера. К тому же одной из наиболее сложных проблем сегодня, как и прежде, является реальный возврат дебиторской задолженности и исполнение судебных решений.
И, несмотря на то, что законодательство о ВЭД на протяжении 2016 года не изменялось, экономические реалии внесли свои коррективы в практику взаимодействия с иностранными контрагентами.
Особенностью госрегулирования внешнеэкономической деятельности в Республике Беларусь является пристальный контроль со стороны контрольно-надзорных органов за законностью деятельности субъектов хозяйствования при осуществлении ВЭД, которые в рамках проводимых проверок уполномочены привлекать должностных лиц к административной и уголовной ответственности.
Конференция «ВЭД: практика взаимодействия с иностранными контрагентами из России, Балтии и стран СНГ» – уже третье крупномасштабное событие в рамках уникального проекта среди представленных на рынке информационно-образовательных мероприятий.
Что представляет собой формат конференции?
В рамках 7 развернутых докладов спикеров участники узнают от настоящих профессионалов о реальной практике построения договорных схем взаимодействия с иностранными контрагентами из РФ, Прибалтики и стран СНГ; практике взыскания дебиторской задолженности и исполнения решений судов за рубежом; а в блиц-сессиях более чем от 20 экспертов, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, получат сведения о существующих проблемах в ВЭД.
В рамках каждого блока поделятся своей практикой и выскажут авторитетное мнение эксперты: руководители юридических департаментов – победители конкурса «Лучшие юридические департаменты Беларуси», практикующие юристы и адвокаты, специализирующиеся в сфере взыскания долгов, нотариусы, судьи, представители коллекторских компаний России, судебные исполнители и представители ряда заинтересованных государственных органов.
Для кого конференция?
О чем пойдет речь?
В программе конференции:
4 тематических блока:
- БЛОК 1. Внешнеторговые договоры: схемы работы с иностранными контрагентами
- БЛОК 2. Исполнение обязательств. Расчеты. Валютный контроль
- БЛОК 3. Взыскание долгов в судебном порядке
- БЛОК 4. Принудительное исполнение решений за рубежом и работа с имуществом должника
7 развернутых докладов
4 блиц-сессии
1 дискуссионная панель
20+ экспертных мнений по всем вопросам конференции
Подробная информация о конференции на сайте profint.by по адресу http://profint.by/obrazovatelnie-meropriyatiya/15122016 и по телефонам (+375 17) 261 69 03, 261 67 58, (+375 25) 799 98 82
Когда и где?
Дата проведения: 15 декабря 2016 г.
Место проведения: гостиница «Виктория Олимп Отель», г. Минск, пр-т Победителей, 103
Время мероприятия: 09:00 - 17:30
Как попасть на конференцию?
Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться по телефонам (017) 261-69-03, 261-67-58, (025) 7-999-882 либо на сайте www.profint.by
Для аккредитации представителей СМИ – seminar@ipag.by
Организаторами конференции являются: Образовательный центр «Профессиональный интерес» и Журнал «Юрист».
Сферой деятельности Образовательного центра «Профессиональный интерес» является организация и проведение специализированных образовательных мероприятий для специалистов, чья деятельность регулируется правом.
Образовательный центр ежегодно проводит более 100 различных образовательных мероприятий, привлекая к участию в них более 3000 специалистов. Крупномасштабными ежегодными продуктами центра являются Конгресс юридических служб LawSpring с Торжественной церемонией награждения победителей конкурса «Лучшие юридические департаменты Беларуси» и Белорусский форум корпоративных юристов – мероприятия, отличающиеся своей уникальностью и заслужившие авторитет и доверие среди юристов не только Беларуси, но и за ее пределами. Подробная информация о центре и проводимых мероприятиях – на сайте www.profint.by
Вакансия ректора ЕГУ (, 43 (1225) 19-25 ноября 2016 г.)
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ (, 43 (1225) 19-25 ноября 2016 г.)
15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».
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