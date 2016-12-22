IV Белорусский форум корпоративных юристов

11 ноября 2016 г. в отеле Crown Plaza прошел IV Белорусский форум корпоративных юристов, организованный Образовательным центром «Профессиональный интерес» совместно с редакцией журнала «Юрист». Мероприятие получилось очень массовым и очень масштабным – более 250 участников, 50 спикеров, представители государственных органов, ведущих юридических компаний и адвокатских бюро, гости из Российской Федерации.

Организаторами была предложена очень насыщенная программа, позволившая даже самым взыскательным профессионалам «собрать» для себя уникальный образовательный день. В Программе форума были представлены:

4 специализированные сессии

8 тематических блоков

8+ круглых столов

10+ дискуссионных панелей

18+ ключевых докладов

50+ экспертных мнений

Мероприятие открыли Олег Леонидович Слижевский, Министр юстиции Республики Беларусь, и Валерий Леонидович Калинкович, первый заместитель Председателя Верховного Суда Республики Беларусь. После чего началась рабочая программа Форума.

В пленарном блоке с развернутыми докладами об ожидаемых новациях в законодательстве в 2017 году выступили Андрей Дмитриевич Авдеев, заместитель Министра юстиции Республики Беларусь, Александр Иванович Мирониченко, директор Департамента по банкротству и санации Министерства экономики Республики Беларусь, и Вадим Дмитриевич Ипатов, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь.

8 тематических блоков, стартовавших после обеда, разделили аудиторию участников по интересам. Ни один из заданных вопросов не остался без внимания благодаря партнерам форума – ведущим экспертам юридического рынка Беларуси:

Адвокатское бюро «Власова, Михель и партнеры ВМП»

Адвокатское бюро «Сысуев, Бондарь, Храпуцкий СБХ»

Sorainen

Адвокатское бюро «Вердикт»

Юридическая группа «Бюро 24»

Arzinger&Partners

Аудиторская компания Baker Tilly Bel

Еще одним уникальным нововведением IV Белорусского форума стала закрытая специализированная бизнес-сессия для руководителей, собственников бизнеса и их «правых» рук. Данная сессия была разработана совместно с Генеральным партнером форума – Адвокатским бюро «Власова, Михель и партнеры ВМП» – специально для собственников и топ-менеджмента белорусских компаний, а также руководителей юридических департаментов и юристов, консультирующих их.

Тематика докладов спикеров раскрыла самые актуальные в настоящее время и достаточно личные правовые вопросы осуществления бизнеса. В рамках закрытой сессии обсуждались правила привлечения к субсидиарной ответственности, возможности налоговой оптимизации в 2017 году, а также влияние на бизнес работы контролирующих органов по борьбе с лжепредпринимательскими структурами.

Завершился форум проведением второго в Беларуси кубка по боулингу среди корпоративных юристов Legal Bowling Cup, проведенный при поддержке Белорусской федерации боулинга. В розыгрыше Гран-при приняли участие команда-победитель турнира среди корпоративных юристов, команда Министерства юстиции Республики Беларусь, команда Республиканской коллегии адвокатов, а также команда Генерального партнера форума. С кубком победителя в розыгрыше Гран-при ушла с турнира команда Министерства юстиции Республики Беларусь!

IV Белорусский форум корпоративных юристов дал возможность его участникам не только повысить свой профессиональный уровень и пополнить багаж знаний, но также познакомиться и пообщаться с коллегами по цеху в неформальной обстановке!

Ждем всех на юбилейном V Белорусском форуме корпоративных юристов, который состоится уже осенью 2017 года!