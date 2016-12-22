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БПС-СБЕРБАНК: станьте участником акции «Юбилейная» и получите скидку до 88 %

44 (1226) 26 ноября -2 декабря 2016 г.

БПС-СБЕРБАНК: станьте участником акции «Юбилейная» и получите скидку до 88 %

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15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».

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