БПС-СБЕРБАНК: станьте участником акции «Юбилейная» и получите скидку до 88 %

Четверг
22 декабря 2016
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№ 44 (1226)
26 ноября - 2 декабря 2016 г.
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44 (1226) 26 ноября -2 декабря 2016 г.
Вакансия ректора ЕГУ (, 43 (1225) 19-25 ноября 2016 г.)
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ (, 43 (1225) 19-25 ноября 2016 г.)
15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».
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