Четверг
22 декабря 2016
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№ 44 (1226)
26 ноября - 2 декабря 2016 г.
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44 (1226) 26 ноября -2 декабря 2016 г.
Проекту международной технической помощи «Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси» (далее – Проект) требуется осуществить разработку бизнес-плана на 2017-2020 гг. для белорусской лизинговой компании, специализирующейся на лизинге для микро-предприятий и экономически активного сельского населения (населенные пункты численностью населения до 20 000 человек).
Цель бизнес-плана – привлечение иностранных инвестиций в виде долгосрочных займов (кредитов).
Подробное описание требований к бизнес-плану предоставляется по письменному запросу (тел/факс: +37517 233-98-80; электронная почта: info@brmc.by).
Требования к исполнителю: наличие опыта разработки бизнес-плана для лизинговых компаний с целью поиска зарубежных инвесторов.
Оплата: после выполнения работ и приемки Заказчиком.
Счёт на оплату должен выставляться без НДС, как проекту международной технической помощи.
Заказчик: ПК «Республиканский микрофинансовый центр» (средства гранта),
220005, г. Минск, ул. Смолячкова, 16, к. 213; УНП 191114508.
Срок выполнения работ: не позднее 6 января 2017 г.
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Прошу предоставить коммерческое предложение на оказание вышеуказанных услуг не позднее 5 декабря 2016 г. в ПК «Республиканский микрофинансовый центр».
Факс: +37517 233-98-80; электронная почта: info@brmc.by
Вакансия ректора ЕГУ (, 43 (1225) 19-25 ноября 2016 г.)
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ (, 43 (1225) 19-25 ноября 2016 г.)
15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».
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