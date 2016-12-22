Вакансия ректора ЕГУ

Европейский гуманитарный университет объявляет о начале международного конкурса на должность ректора

Европейский гуманитарный университет (ЕГУ) в Вильнюсе объявляет о начале конкурса на замещение должности ректора университета. Международный конкурс будет осуществляться от имени ЕГУ консалтинговым агенством Mercuri Urval под эгидой Шведского агентства международного сотрудничества в области развития. Ожидается, что новый ректор вступит в должность в первой половине 2017 года.

ЕГУ предоставляет студентам из Беларуси и близлежащего региона либеральное образование в открытой и демократичной среде. ЕГУ был основан в Минске в 1992 годуи начиная с 2006 года работает в Вильнюсе. Будучи единственным в Европе университетом в изгнании, ЕГУ финансируется частными фондами и донорами, Европейской комиссией, Правительствами США и более чем 15 стран Европы, а также за счёт оплаты обучения студентами. В соответствии с целями Болонского процесса ЕГУ придерживается принципов гуманитарного образования и образования в области свободных наук и искусств как фундамента для успешного профессионального становления, открытого, креативного и демократического общества. ЕГУ является важной интеллектуальной площадкой в географическом и интеллектуальном пограничье между Восточной и Западной Европой.

Миссия ЕГУ заключается в том, чтобы студенты всех форм и ступеней обучения (очной и заочной формы бакалавриата, магистратуры, докторантуры) расширяли кругозор, в то же время не порывая связей с родиной и сохраняя свою культурную идентичность. Студенты и преподаватели университета принимают активное участие в обеспечении интернационализации высшего образования, в международных исследовательских проектах и конференциях во всей Европе.

Отобранный кандидат будет трудоустроен на 5 (пять) лет с заработной платой, которая отражает текущую зарплату кандидата, а также с дополнительными бонусами в зависимости от имеющейся квалификации и географического местонахождения кандидата. Возможно также обеспечение пенсионных взносов, страхование здоровья, покрытие расходов на проживание и школьное обучение детей кандидата (в случае необходимости).

Основная задача ректора – действовать от имени и представлять интересы университета. Ректор отчитывается перед Управляющим советом, а также непосредственно взаимодействует с сотрудниками администрации, возглавляет многонациональный академический и административный коллектив. Ректор как центральная фигура в структуре управления университетом обеспечивает, что интересы всего университетского сообщества принимаются во внимание Управляющим советом в процессе принятия решений. Помимо этого, ректор ответственен за внешнюю институциональную репрезентацию университета.

Ключевые обязанности будущего кандидата:

Обеспечение того, что за время его/её работы в качестве ректора ЕГУ станет первоклассным университетом, предоставляющим студентам из Беларуси и региона наиболее востребованное высшее образование в свободной и демократичной среде.

Определение чёткого видения и миссии университета, которые будут выражены в конструктивных, реалистичных и амбициозных рабочих планах, направленных на успешное академическое и финансовое функционирование университета.

Улучшение репутации ЕГУ на основе видения и миссии университета, что приведёт к увеличению количества студентов. Университет также должен быть способен к привлечению первоклассного академического персонала.

Ключевые квалификационные требования к кандидату:

Докторская (PhD)или эквивалентная степень в соответствующей академической области.

Минимум 15-летний опыт преподавания и научно-исследовательской деятельности на университетском уровне, преимущественно в области социальных и гуманитарных наук, включая соответствующий опыт в области международного сотрудничества университетов.

Минимум 5-летний опыт на старшей руководящей должности в сфере высшего образования.

Опыт работы со структурами Европейского союза, включая взаимодействие с европейским сообществом университетов.

Свободное владение английским языком.

Знание локального/регионального социокультурного контекста и/или опыт университетской работы в постсоветском регионе Восточной Европы или стран Балтии учитывается в качестве положительного фактора.

Владение русским и/или белорусским языком учитывается в качестве положительного фактора.

Требования и ожидания по отношению к профессиональным квалификациям кандидата:

Исключительные лидерские качества, способность управлять университетом и быть инициатором перемен.

Выдающиеся навыки управления персоналом, включая способность к руководству, менеджменту и мотивации многонациональной и разнообразной команды, в соответствии с целями, договорённостями, установленными сроками и бюджетными требованиями университета.

Выдающиеся навыки оценивания и принятия решений.

Исключительные межличностные и межкультурные навыки.

Способность к эффективному делегированию заданий.

Развитые концептуальные и аналитические навыки.

Способность к плотной работе со всеми группами академического персонала по развитию первоклассных учебных программ и укреплению международной образовательной модели.

Способность к восприятию важности менеджмента финансов и рисков.

Выдающиеся коммуникативные и посреднические навыки, способность к тесной работе с донорами университета из государственных и частных структур.

Формирование сильной и готовой к сотрудничеству сети контактов университета внутри и вне региона, а также обеспечение достойного участия университета в данной сети.

Требования и ожидания по отношению к персональным квалификациям кандидата:

Уверенное понимание уникальности и потенциала университета и важности предоставления первоклассного образования студентам из Беларуси и всего региона, ориентируясь на прежние успехи и исторический опыт ЕГУ.

Чёткое стратегическое видение и уверенность в необходимости глубинных социетальных трансформаций.

Напористый и настойчивый подходк работе, стремление к преодолению трудностей

Сильный, харизматичный и воодушевляющий характер.

Креативность и открытость к новым и инновационным способам работы.

Способность к пониманию личностных черт, мотиваций и навыков других людей.

Восприимчивость к предложениям и идеям других людей.

Дипломатичность и чувство критичности.

Способность к совместной работе на всех уровнях по достижению общей цели, основанная на доверии и взаимоответственности.

Способность к оказанию влияния и убеждению других, преодолевая препятствия и противостояние.

Готовность приложить дополнительные усилия, как только возникнет необходимость.

Процесс

2-3 отобранных кандидата (шорт-лист) будут приглашены на собеседование и для прохождения тестов по личностной оценке, а также для итогового собеседования, которое будет проводиться Комитетом по отбору, состоящим из представителя Общего собрания соучредителей, Президента и в.и.о. Ректора ЕГУ, представителей Управляющего совета и Сената (общая численность членов Комитета – 7 человек). Доклад Комитета о результатах собеседования и необязывающая рекомендация Управляющего совета (п.п. 6.2.8 Статута) послужат основанием для принятия Общим собранием соучредителей итогового решения о назначении Ректора.

Последний срок подачи номинаций и заявок: 30 декабря до 12:00 (полдень) по центрально европейскому времени.

Для подачи заявки: кандидат должен направить письмо на jobs@ehu.lt, с описанием того, как он/она соответствуют заявленным выше характеристикам, сферам ответственности и требованиям. Заявка должна включать:

Резюме, включая список академических публикаций и/или научных достижений.

Официальные документы, подтверждающие наличие у кандидата наивысшей академической степени.

Имена, адреса эл. почты и контактные телефоны как минимум 5 (пяти) профессионалов-рекомендующих лиц. С рекомендующими лицами будут связываться только в случае отбора кандидатов.

По отношению ко всей предоставленной кандидатами информации будет соблюдаться конфиденциальность.

Календарь конкурса по поиску Ректора:

Поиск кандидатов агентством «Mercuri Urval»: 1 ноября – 30 декабря 2016 г.

Лонг-лист кандидатов: к середине января 2017 г.

Комитет по отбору составляет шорт-лист из 2-3 кандидатов: к 20 января 2017 г.

Предварительные собеседования и прохождение тестов по личностной оценке: 20 января – 10 февраля 2017 г.

Представление результатов Комитету по отбору: 13-15 февраля 2017 г.

Собеседование Комитета по отбору с отобранными кандидатами: 22-26 февраля 2017 г.

Принятие Общим собранием соучредителей итогового решения: 3-10 марта 2017 г.

Вступление в должность: в течение второго квартала 2017 г.

Если у вас есть конкретные вопросы касательно данной вакансии, пожалуйста, обращайтесь к г-ну Себастьяну Волькерсу, страшему вице-президенту Mercuri Urval по эл. почте sebastian.volkers@mercuriurval.com или +32 491 62 96 05.

В соответствии с политикой подбора кадров ЕГУ, кандидаты не дискриминируются на основании возраста, цвета кожи, физических недостатков, этнической принадлежности, гражданского состояния, национальности, расы, вероисповедания, гендера, сексуальной ориентации или любых иных характеристик, защищенных законом.

Официальный статус литовского университета ЕГУ получил 9 марта 2006 года, после того как был закрыт белорусскими властями в 2004 году. Являясь единственным белорусским университетом, функционирующим в атмосфере академических свобод, он предоставляет образование около 1000 студентам, преимущественно из Беларуси. ЕГУ предлагает возможности обучения на бакалаврских, магистерских и докторских программах, способствует продвижению научной деятельности в области гуманитарных и социальных наук.