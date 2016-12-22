Вакансия ректора ЕГУ

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22 декабря 2016
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26 ноября - 2 декабря 2016 г.
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44 (1226) 26 ноября -2 декабря 2016 г.
Европейский гуманитарный университет (ЕГУ) в Вильнюсе объявляет о начале конкурса на замещение должности ректора университета. Международный конкурс будет осуществляться от имени ЕГУ консалтинговым агенством Mercuri Urval под эгидой Шведского агентства международного сотрудничества в области развития. Ожидается, что новый ректор вступит в должность в первой половине 2017 года.
ЕГУ предоставляет студентам из Беларуси и близлежащего региона либеральное образование в открытой и демократичной среде. ЕГУ был основан в Минске в 1992 годуи начиная с 2006 года работает в Вильнюсе. Будучи единственным в Европе университетом в изгнании, ЕГУ финансируется частными фондами и донорами, Европейской комиссией, Правительствами США и более чем 15 стран Европы, а также за счёт оплаты обучения студентами. В соответствии с целями Болонского процесса ЕГУ придерживается принципов гуманитарного образования и образования в области свободных наук и искусств как фундамента для успешного профессионального становления, открытого, креативного и демократического общества. ЕГУ является важной интеллектуальной площадкой в географическом и интеллектуальном пограничье между Восточной и Западной Европой.
Миссия ЕГУ заключается в том, чтобы студенты всех форм и ступеней обучения (очной и заочной формы бакалавриата, магистратуры, докторантуры) расширяли кругозор, в то же время не порывая связей с родиной и сохраняя свою культурную идентичность. Студенты и преподаватели университета принимают активное участие в обеспечении интернационализации высшего образования, в международных исследовательских проектах и конференциях во всей Европе.
Отобранный кандидат будет трудоустроен на 5 (пять) лет с заработной платой, которая отражает текущую зарплату кандидата, а также с дополнительными бонусами в зависимости от имеющейся квалификации и географического местонахождения кандидата. Возможно также обеспечение пенсионных взносов, страхование здоровья, покрытие расходов на проживание и школьное обучение детей кандидата (в случае необходимости).
Основная задача ректора – действовать от имени и представлять интересы университета. Ректор отчитывается перед Управляющим советом, а также непосредственно взаимодействует с сотрудниками администрации, возглавляет многонациональный академический и административный коллектив. Ректор как центральная фигура в структуре управления университетом обеспечивает, что интересы всего университетского сообщества принимаются во внимание Управляющим советом в процессе принятия решений. Помимо этого, ректор ответственен за внешнюю институциональную репрезентацию университета.
Ключевые обязанности будущего кандидата:
Ключевые квалификационные требования к кандидату:
Требования и ожидания по отношению к профессиональным квалификациям кандидата:
Требования и ожидания по отношению к персональным квалификациям кандидата:
Процесс
2-3 отобранных кандидата (шорт-лист) будут приглашены на собеседование и для прохождения тестов по личностной оценке, а также для итогового собеседования, которое будет проводиться Комитетом по отбору, состоящим из представителя Общего собрания соучредителей, Президента и в.и.о. Ректора ЕГУ, представителей Управляющего совета и Сената (общая численность членов Комитета – 7 человек). Доклад Комитета о результатах собеседования и необязывающая рекомендация Управляющего совета (п.п. 6.2.8 Статута) послужат основанием для принятия Общим собранием соучредителей итогового решения о назначении Ректора.
Последний срок подачи номинаций и заявок: 30 декабря до 12:00 (полдень) по центрально европейскому времени.
Для подачи заявки: кандидат должен направить письмо на jobs@ehu.lt, с описанием того, как он/она соответствуют заявленным выше характеристикам, сферам ответственности и требованиям. Заявка должна включать:
По отношению ко всей предоставленной кандидатами информации будет соблюдаться конфиденциальность.
Календарь конкурса по поиску Ректора:
Если у вас есть конкретные вопросы касательно данной вакансии, пожалуйста, обращайтесь к г-ну Себастьяну Волькерсу, страшему вице-президенту Mercuri Urval по эл. почте sebastian.volkers@mercuriurval.com или +32 491 62 96 05.
В соответствии с политикой подбора кадров ЕГУ, кандидаты не дискриминируются на основании возраста, цвета кожи, физических недостатков, этнической принадлежности, гражданского состояния, национальности, расы, вероисповедания, гендера, сексуальной ориентации или любых иных характеристик, защищенных законом.
Официальный статус литовского университета ЕГУ получил 9 марта 2006 года, после того как был закрыт белорусскими властями в 2004 году. Являясь единственным белорусским университетом, функционирующим в атмосфере академических свобод, он предоставляет образование около 1000 студентам, преимущественно из Беларуси. ЕГУ предлагает возможности обучения на бакалаврских, магистерских и докторских программах, способствует продвижению научной деятельности в области гуманитарных и социальных наук.
Вакансия ректора ЕГУ (, 43 (1225) 19-25 ноября 2016 г.)
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ (, 43 (1225) 19-25 ноября 2016 г.)
15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».
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