Год крайностей

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22 декабря 2016
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№ 44 (1226)
26 ноября - 2 декабря 2016 г.
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44 (1226) 26 ноября -2 декабря 2016 г.
Нынешний год принес немало разочарований и тревог тем, кто надеялся на быстрое избавление Европейского союза от кризисов, проблем и дефицита солидарности.
Британцы проголосовали за выход из ЕС. Страныучастницы отказываются соблюдать квоты по переселению беженцев из Италии и Греции. В США к власти пришел Дональд Трамп, критиковавший НАТО и страны ЕС за недостаточную самостоятельность.
В Евросоюзе растет популярность радикальных движений: гдето крайне правых, гдето популистских, сочетающих в себе элементы крайне правых и крайне левых политических взглядов. Главными отличительными чертами представителей этих движений и их программ являются нетерпимость к чужим, отстаивание «суверенности» в противовес интеграции, а также нежелание быть частью истеблишмента. Довольно часто в аргументах против последнего проявляется недовольство нынешней позицией ЕС в целом и его ведущих политиков в отношении России: все больше радикальных партий выступают за улучшение отношений с кремлевской администрацией.
Пока эти голоса, пусть уже и немаргинальные, не выражают волю большинства избирателей. Однако все возрастающая популярность крайних взглядов заставляет ранее умеренных политиков праветь или леветь, чтобы не потерять власть. Это может привести к тому, что Европа утратит имидж, над которым работала годами, — имидж инклюзивного, справедливого союза, одинаково трактующего всех своих граждан и готового принимать соседей при условии соблюдения ими базовых норм и правил.
Тем не менее в ЕС остаются и те, кто готов отстаивать евроинтеграцию ценой потери нескольких пунктов в рейтинге. Среди них канцлер Германии Ангела Меркель, собирающаяся баллотироваться на четвертый срок, и итальянский премьер Маттео Ренци, выдвинувший план амбициозных реформ на всенародное голосование.Скорее всего, именно 2017й станет для Евросоюза годом испытаний на устойчивость, прочность и лидерство, а также на способность устанавливать добрососедские отношения со всеми партнерами на Востоке и Юге.
15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».
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