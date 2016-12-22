Год крайностей

Мария САДОВСКАЯ

Нынешний год принес немало разочарований и тревог тем, кто надеялся на быстрое избавление Европейского союза от кризисов, проблем и дефицита солидарности.

Британцы проголосовали за выход из ЕС. Страны­­участницы отказываются соблюдать квоты по переселению беженцев из Италии и Греции. В США к власти пришел Дональд Трамп, критиковавший НАТО и страны ЕС за недостаточную самостоятельность.

В Евросоюзе растет популярность радикальных движений: где­то крайне правых, где­то популистских, сочетающих в себе элементы крайне правых и крайне левых политических взглядов. Главными отличительными чертами представителей этих движений и их программ являются нетерпимость к чужим, отстаивание «суверенности» в противовес интеграции, а также нежелание быть частью истеблишмента. Довольно часто в аргументах против последнего проявляется недовольство нынешней позицией ЕС в целом и его ведущих политиков в отношении России: все больше радикальных партий выступают за улучшение отношений с кремлевской администрацией.

Пока эти голоса, пусть уже и немаргинальные, не выражают волю большинства избирателей. Однако все возрастающая популярность крайних взглядов заставляет ранее умеренных политиков праветь или леветь, чтобы не потерять власть. Это может привести к тому, что Европа утратит имидж, над которым работала годами, — имидж инклюзивного, справедливого союза, одинаково трактующего всех своих граждан и готового принимать соседей при условии соблюдения ими базовых норм и правил.

Тем не менее в ЕС остаются и те, кто готов отстаивать евроинтеграцию ценой потери нескольких пунктов в рейтинге. Среди них канцлер Германии Ангела Меркель, собирающаяся баллотироваться на четвертый срок, и итальянский премьер Маттео Ренци, выдвинувший план амбициозных реформ на всенародное голосо­вание.

Скорее всего, именно 2017­й станет для Евросоюза годом испытаний на устойчивость, прочность и лидерство, а также на способность устанавливать добрососедские отношения со всеми партнерами на Востоке и Юге.