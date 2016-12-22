Европа привыкает к Трампу

Мария САДОВСКАЯ

Ликование в среде популистов и евроскептиков и тревогу у многих европейских лидеров вызвала победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Избрание Трампа может «подорвать основу и структуру межконтинентальных отношений», — заявил 11 ноября на встрече со студентами глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. По словам председателя ЕК, избранного президента США нужно «научить тому, что такое Европа и как она работает». Это заявление контрастировало с более мягкой официальной реакцией европейских лидеров на победу республиканца.

Сможет ли Дональд Трамп сделать мир лучше?

Из уст канцлера ФРГ Ангелы Меркель прозвучало следующее предложение в адрес будущего лидера США: «Демократия, свобода, уважение верховенства права и человеческого достоинства, невзирая на происхождение, цвет кожи, религию, гендер, сексуальную ориентацию или политические взгляды, — это те ценности, на основе которых я предлагаю тесное сотрудничество».

Другие члены кабинета министров ФРГ были более эмоциональны в своих заявлениях. Так, в интервью общественной радиостанции ARD министр обороны Урсула фон дер Ляйен заявила, что победа кандидата от республиканской партии повергла ее «в глубокий шок», и добавила: «Теперь Европе придется подготовиться к тому, чтобы больше взять на себя, в том числе увеличить расходы на оборону. Я надеюсь, что Дональд Трамп понимает, что голосовали не за него, а против Вашингтона, против истеблишмента».

Уходящий глава немецкого МИД Франк-Вальтер Штайнмайер предполагает, что теперь американская внешняя политика будет «менее предсказуемой», так как США будут «чаще принимать решения самостоятельно».

Французский президент Франсуа Олланд предсказывает «эру неопределенности». Правительство Франции волнует будущее соглашений в области противодействия глобальному потеплению, а также ядерного соглашения с Ираном.

Бывший президент Эстонии Томас Ильвес призывает не спешить с выводами. «На фоне экономического кризиса, аннексии Россией Крыма, миграционного кризиса и «брекзита» результаты выборов в США потрясли весь континент. Мы то и дело читаем про то, как распадется НАТО, Россия вторгнется на территорию стран Балтии и стремительно распространится антиевропейский популизм. Действительно, в ходе кампании Трампа некоторые заявления не могли не обеспокоить европейцев.

Да, праворадикальные популисты ликуют. Но не стоит воспринимать каждый новый шок как что-то не поддающееся контролю. Нам всем нужно успокоиться. Европейским лидерам стоит избегать гипербол и журналистских клише», — утверждает политик на страницах журнала Foreign Policy.

Тем не менее у сторонников пессимистических сценариев есть убедительные аргументы. Достаточно проанализировать, кто больше всех поддерживает избрание Дональда Трампа.

В среду, 23 ноября, в поддержку нового лидера Соединенных Штатов выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, назвавший врагами демократии всех, кто недоволен выбором американского народа. При этом Эрдоган уверен, что, придя к власти, Дональд Трамп «исправит» заявления о высылке всех мусульман из страны, а поддерживать новоизбранного президента надо хотя бы уже потому, что «все» на Западе называют его «деспотом».

Не скрывали радости по поводу результатов выборов в США и праворадикальные политики. Лидер нидерландской Партии свободы Герт Вильдерс назвал избрание Трампа исторической победой и революцией и поздравил американский народ с «отвоеванием своей страны». Глава Национального фронта Марин Ле Пен поздравила граждан США со «свободой» и назвала итоги выборов «хорошими новостями для нашей страны». Лидер австрийской популистской Партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что «левые партии и коррумпированный истеблишмент были наказаны избирателями».

О ценностях свободы, демократии и частного бизнеса как об основе сотрудничества с США говорила и британская премьер-министр. В ответ Дональд Трамп призвал сделать послом Великобритании в Соединенных Штатах Найджела Фараджа — известного евроскептика, идейного вдохновителя кампании по выходу из ЕС. Фарадж, во время кампании принимавший участие во встречах Трампа со сторонниками, стал первым британским политиком, который посетил нового президента США.