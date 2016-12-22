Накануне выборов

М. С.

Выборы в европейских странах, за которыми в ближайшее время стоит внимательно следить, могут существенно изменить расклад политических сил в ЕС.

На протяжении следующих 12 месяцев в Евросоюзе и странах — соседках ЕС пройдет серия парламентских и президентских выборов, результаты которых покажут, в какой степени европейцы поддерживают популистские и праворадикальные политические силы.

4 декабря 2016 года в Австрии пройдут повторные президентские выборы. Кандидат от «зеленых» Александр ван дер Беллен будет бороться с праворадикальным политиком Норбертом Хофером за высший государственный пост. В мае во втором туре ван дер Беллен победил, однако 1 июля Конституционный суд отменил результаты выборов в связи с зафиксированными нарушениями при подсчете голосов и предписал провести выборы повторно. Напомним, в мае разрыв между кандидатами был менее 1 %: 50,3 % против 49,7 %

Несмотря на то что в Австрии у президента мало реальных полномочий, победа Хофера может повысить популярность крайне правых и помочь им выиграть парламентские выборы в 2018 году.

22 января 2017 года состоится инаугурация президента Болгарии Румена Радева. При поддержке 59,37 % избирателей он выиграл второй тур выборов, прошедший 13 ноября. Новый лидер страны не скрывает своих симпатий по отношению к российскому руководству и уже пообещал наладить отношения с РФ, а также призвал Запад снять санкции, касающиеся ряда чиновников и предприятий из восточной страны-соседки.

Болгария готова вернуться к обсуждению вопросов строительства газопровода «Южный поток» с участием «Газпрома», а также возведения АЭС с помощью российской стороны.

15 марта 2017 года в Нидерландах пройдут выборы в нижнюю палату парламента. Согласно результатам проведенных в ноябре опросов, с рейтингом в 30 % лидирует популистская Партия cвободы под предводительством Герта Вильдерса.

Сам политик обвиняется в разжигании вражды и использовании языка ненависти, но называет судебное заседание по своему делу «насмешкой над голландским обществом». Вильдерсу вменяют в вину скандирование слоганов, призывающих уменьшить численность марокканцев в стране (согласно результатам переписи населения, проведенной в 2009 году, граждане марокканского происхождения в первом или втором поколении составляют 2,2 % от всех жителей Нидерландов). Вердикт суда ожидается в декабре.

23 апреля 2017 года во Франции пройдет первый тур президентских выборов. Наиболее высокие шансы на то, чтобы занять пост главы государства на следующие семь лет, имеют политики правой ориентации. Борьба на правом фронте развернется между лидером евроскептического Национального фронта Марин Ле Пен и одним из двух правоцентристов — Франсуа Фийоном или Аленом Жюпеном. О том, кто будет оппонентом Ле Пен, станет известно 27 ноября. Программа Франсуа Фийона будет во многом пророссийской и антимигрантской, хотя и не такой радикальной, как у Марин Ле Пен. Кстати, партия социалистов, представителем которой является действующий президент Франсуа Олланд, определится с кандидатом только в январе.

В период между 22 августа и 22 октября 2017 года в Федеративной Республике Германия намечены парламентские выборы. Недавно о своем участии в них и намерении быть переизбранной на четвертый срок заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Несмотря на то что рейтинг Меркель остается высоким (одобряют 45 % населения, в основном благодаря сильной экономике), решение о приеме мигрантов несколько ослабило ее политические позиции.

Этим может воспользоваться крайне правая партия «Альтернатива для Германии», поддержка которой в соцопросах уже давно превысила отметку в 10 %.