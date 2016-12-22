«Брекзит» затягивается

Мария САДОВСКАЯ

Падение потребительских расходов и инвестиций, а в итоге замедление темпов роста ВВП страны в 2017 году повлечет за собой неопределенность со сроками и условиями выхода Великобритании из ЕС.

Судебные слушания о процедуре выхода страны из Евросоюза начнутся 5 декабря. Верховный суд Великобритании 18 ноября разрешил принять в них участие Шотландии и Уэльсу.

Третьего ноября Высокий суд Лондона постановил, что правительство не может заявить о начале реализации ст. 50 Лиссабонского договора ЕС, запускающей процедуру выхода Великобритании из Евросоюза, без одобрения парламента. Правительство Терезы Мэй решило оспорить данное решение в Верховном суде — суде высшей инстанции. По версии властей, для запуска процедуры выхода достаточно результата июньского референдума (51,9 % голосов за «брекзит»). Четырехдневные слушания пройдут с 5 по 8 декабря 2016 года, а решение суда будет объявлено в начале 2017-го.

На минувшей неделе стало известно, что на апелляционных слушаниях в Верховном суде будут представлены власти Шотландии и Уэльса — территорий Великобритании, которые выступают за сохранение членства страны в Евросоюзе.

Первый министр Шотландии Никола Старджен заявила: «Запуск ст. 50 будет непосредственно влиять на интересы Шотландии и лишать Шотландию прав и свобод. Я признаю и уважаю права Англии и Уэльса на выход из ЕС, и это не попытка наложить вето на процесс, но демократическое желание народа Шотландии нельзя просто отбросить». Без формального запуска ст. 50 договора начало переговоров о выходе Британии из ЕС невозможно.

Если суд отклонит апелляцию, то правительству придется разрабатывать специальный закон, за который должны будут проголосовать обе палаты парламента, а также, возможно, парламенты Шотландии и Уэльса.

По версии политического обозревателя BBC Элеанор Гарнье, даже несмотря на аргументы Шотландии и Уэльса, парламент, скорее всего, одобрит выход из ЕС. Однако депутаты будут настаивать на соблюдении множества специальных условий, которые удовлетворили бы, в том числе, тех, кто выступает за сохранение более тесных связей с Евросоюзом, что может означать неспособность договориться и даже досрочные выборы. Все это может отложить старт переговоров о «брекзите», который Тереза Мэй запланировала на март 2017 года.

Между тем экономисты продолжают давать неутешительные прогнозы в отношении британской экономики, даже если страна в ближайшие несколько лет не покинет общеевропейское пространство. По данным аналитического центра EY Item Club, в 2017 году инфляция в Великобритании достигнет 2,6 %, а в 2018-м опустится до 1,8 %. Это спровоцирует замедление роста потребительских расходов: если в 2016 году он должен составить 2,5 %, то в 2017-м — 0,5 %, а в 2018-м поднимется только до 0,9 %.

Не слишком оптимистичны и прогнозы, касающиеся объемов вложений: инвесторы будут опасаться вкладывать средства в экономику страны, торговое будущее которой неопределенно. Падение потребительских расходов и инвестиций может привести к замедлению темпов роста ВВП в 2017 году до 0,8 %.

Согласно прогнозу состояния британской экономики, опубликованному в ноябре PricewaterhouseCoopers (PwC), в следующем году замедление темпов роста ВВП будет не таким значительным, как в нынешнем (соответственно 1,2 % против 2 %), но все же весьма существенным. Главной причиной такого замедления PwC называет снижение объемов инвестиций.

«Торговые перспективы Великобритании в более долгосрочной перспективе после «брекзита» будут зависеть от того, в какой степени бизнес сможет переориентироваться на страны вне ЕС, особенно в сфере услуг, пользующихся спросом на внешнем рынке. Доля торговли со странами ЕС может упасть с 44 до 30—35 % к 2030 году», — говорится в докладе PwC.

Deloitte призывает обратить внимание на долгосрочные показатели экономики Великобритании. В документе, опубликованном 11 ноября, говорится: «Основной вопрос заключается не в том, как «брекзит» повлияет на экономику в 2017—2018 годах. Главное — это как нахождение вне Евросоюза повлияет на бизнес-среду и долгосрочные перспективы роста ВВП».

Недавние экономические показатели только подчеркивают трудность даже краткосрочного прогнозирования, отмечают аналитики Deloitte. В августе Национальный институт экономических и социальных исследований, являющийся лидером в области независимых прогнозов в Великобритании, предсказывал, что после референдума о «брекзите» ВВП в III квартале упадет на 0,2 %, однако он увеличился на 0,5 %. Ошибка в прогнозе, данном за десять недель до публикации экономических показателей, составила 0,7 п. п. Более того, аналитики ошиблись с вектором роста ВВП.

По мнению экспертов Deloitte, это доказывает, как трудно давать прогнозы в ситуации исключительной неопределенности и планировать что-либо на пятилетнюю перспективу, когда ничего не известно о будущих торговых отношениях Британии с ЕС.