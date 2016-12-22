Зеленый свет для «Росатома»

Мария САДОВСКАЯ

Европейская комиссия разрешила Венгрии строить реакторы для АЭС с помощью России. Контракт на поставку оборудования подписан без проведения тендера.

Согласно решению Еврокомиссии от 17 ноября, правительство Венгрии имело право поручить компании «Росатом» строительство двух новых реакторов для единственной в стране атомной электростанции «Пакш».

АЭС «Пакш» построена по советскому проекту. Сейчас на ней задействованы четыре реактора типа ВВЭР-440, которые покрывают более 40 % потребности всей страны в электроэнергии. Власти Венгрии планируют построить еще два реактора типа ВВЭР-1200.

Предполагалось, что исполнитель госзаказа будет выбран посредством тендера. Однако, когда в 2014 году компания — лидер в области производства ядерных реакторов Westinghouse Electric решила подать документы на конкурс, оказалось, что венгры уже подписали контракт о сотрудничестве с «Росатомом». По этому соглашению российская сторона не только обязалась изготовить и установить реакторы, но и пообещала кредит в размере 10 млрд евро на достройку АЭС. Общая сумма инвестиций — 12,5 млрд евро.

Европейская комиссия посчитала сомнительным аргумент о том, что «Росатом» — единственная компания, способная реализовать задание. Расследование длилось более года. В конце концов, в Брюсселе заявили, что венгерские власти представили достаточные аргументы для обоснования своего выбора.

Разрешение на достройку энергоблоков было выдано после того, как стало известно, что в мае для полета в Будапешт бывший вице-президент Еврокомиссии и бывший комиссар по энергетике Гюнтер Эттингер воспользовался частным самолетом прокремлевского лоббиста из Германии Клауса Мангольда. Критики проекта утверждают, что в 2013 году именно Эттингер гарантировал венгерским властям возможность выбора поставщика услуг без конкурса. Сейчас политик занял должность комиссара ЕС по цифровому рынку, но влияния в евроструктурах не утратил.

Впрочем, в ЕК утверждают, что полет Эттингера — совпадение, а решение принималось по объективным показателям. По словам представителей пресс-службы Еврокомиссии, «Венгрии удалось доказать, что <…> технические условия и условия безопасности проекта могут быть выполнены только одной компанией».