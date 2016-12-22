Италия в ожидании референдума

Мария САДОВСКАЯ

К крупнейшему дефолту в истории еврозоны может привести отрицательный результат голосования на референдуме, который инициировало правительство Италии.

Конституционный референдум, назначенный на 4 декабря, не ставит под вопрос присутствие Италии в зоне евро. Однако если во всенародном голосовании задумавшее реформы правительство Маттео Ренци проиграет, то страну ожидают досрочные выборы, которые может выиграть евроскептическая оппозиция, а это, в свою очередь, повлияет на будущее еврозоны в целом.

Темой референдума являются изменения в политической системе Италии. Маттео Ренци предлагает уменьшить количество членов Сената с 315 до 100 человек, изменить систему его формирования, сократить полномочия и финансирование. Сейчас верхняя палата итальянского парламента имеет одинаковые полномочия с Палатой депутатов, что, по мнению экспертов, приводит к нестабильности политической системы: после окончания Второй мировой войны в Италии сменилось 63 правительства.

Согласно новой реформе, полномочия регионов урежут, а Палате депутатов позволят принимать некоторые законы, ранее требовавшие согласования на региональном уровне либо на уровне Сената. Больше подписей, чем сейчас, потребуется для проведения референдумов и рассмотрения предложенных гражданами законодательных инициатив. Все это должно помочь правительству получить поддержку законопроектов, связанных с реформами в области экономики.

Особенностью референдума является то, что изменения в 47 из 139 статей Конституции страны нужно принять либо отклонить, ответив да или нет только на один длинный вопрос. Это позволило бывшему конституционному судье Валерио Ониде подвергнуть сомнению конституционность самого референдума, однако апелляция Ониде была отвергнута Верховным судом Италии.

Противники реформ утверждают, что референдум наделит правительство слишком большими полномочиями. В результате за его отставку сможет проголосовать только Палата депутатов.

Изменение процедуры выбора в Сенат (предполагается, что мэры будут «назначать» представителей от регионов) рассматривается как возможность пожизненного сенаторства для тех, кто нуждается в депутатском иммунитете, позволяющем не отвечать за экономические преступления, без возможности переизбрания этих сенаторов путем голосования.

Еще одним аргументом критиков является введение бонуса в виде большого количества дополнительных мест в Палате депутатов для любой партии, которая получит более 40 % голосов в первом туре парламентских выборов. Это значит, что партия, не набравшая большинства голосов избирателей, может получить большинство в парламенте и изменять законодательство, как ей будет угодно.

Как утверждают сторонники реформ, изменения в Конституции позволят упростить и удешевить политическую жизнь страны.

Референдум стал полем битвы не только в связи с предлагаемыми реформами, но и по причине вотума доверия правительству, которое настаивает на выполнении условий, выдвинутых Евросоюзом перед экономикой Италии. Социологические данные за 16—17 ноября отдавали гражданам — сторонникам реформ лишь 8-процентное преимущество над оппонентами (54,2 % против 45,8 %).

Против сторонников референдума играет то, что результаты голосования будут признаны действительными при любой явке. Как правило, активнее мобилизуется протестный электорат, а в случае, когда в поражении Маттео Ренци заинтересованы сразу три партии, шансы на победу оппозиции возрастают. Работу правительства в октябре положительно оценивали 34 % итальянцев, отрицательно — 60 %.

«Итальянские избиратели разделены не столько из-за содержания конституционной реформы, сколько по партийному принципу. Особенно сильный раскол наблюдается между сторонниками и оппонентами премьер-министра. Стратегия ассоциирования реформ с судьбой правительства может сработать, когда правительство находится на пике популярности, но в случае падения рейтингов такая стратегия может оказать инициаторам медвежью услугу», — утверждают Селин Коломбо, Андреа де Ангелис и Дэвид Мориси из Лондонской школы экономики, которая ведет специальный блог, посвященный итальянскому референдуму.

По версии газеты Financial Times, в случае отставки Маттео Ренци инвесторы потеряют доверие к экономике Италии, что повлияет и на остальные страны, входящие в зону общей валюты. Курс евро уже падает, так же как и стоимость итальянских облигаций.

Financial Times и Business Insider не исключают, что результатом отставки правительства Ренци станет выход Италии из зоны евро: все три оппозиционные партии — «Движение пяти звезд», «Вперед, Италия» и «Лига Севера» — выступают за это. Выход апеннинского государства из еврозоны приведет к крупнейшему дефолту в ее истории.

«Зарубежным кредиторам будут выплачивать долги в италь­янских лирах, которые будут значительно девальвированы. Это может привести к коллапсу ряда континентальных европейских банков», — пишет Financial Times.

«После пяти лет кризиса, который привел к отставке Сильвио Берлускони, Италия остается основной головной болью Европы. Эта боль может усилиться, если в ближайшие месяцы правительство Ренци уйдет в отставку», — утверж­дает Business Insider.