Визы Украине оставили в силе

Мария САДОВСКАЯ

Безвизовый режим для украинцев 24 ноября на саммите ЕС — Украина не ввели, но пообещали в скором времени принять такое решение.

На этот раз введение безвизового режима затормозил Брюссель. На заседании постоянных представителей государств — членов ЕС, прошедшем 17 ноября в столице Бельгии, отмена виз для украинцев и грузин была привязана к принятию Евросоюзом механизма приостановки безвизового режима с третьими странами. Этот механизм в скором времени должен быть согласован, а пока его нет, наши соседи и граждане Грузии продолжат ездить в ЕС на льготных условиях, но с визами.

Отмена виз не будет касаться долгосрочного пребывания в Евросоюзе. Украинцам разрешат находиться на территории входящих в Шенгенскую зону стран ЕС (кроме Ирландии и Великобритании) и еще

четырех «шенгенских» государств в течение 90 дней каждые полгода.

Для обучения или работы придется получать специальные разрешения и визы либо вид на жительство. Без виз в ЕС будут пропускать обладателей биометрических паспортов — документов, в которые внесена информация об отпечатках пальцев их владельцев. Такие паспорта выдаются с 2015 года, их получили уже более 1,3 млн человек.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен (ныне советник президента Украины Петра Порошенко) утверждает, что промедление с введением безвизового режима играет на руку Кремлю. «В нестабильные времена, которые наступили с избранием Трампа, для ЕС, как никогда ранее, важно продемонстрировать Украине, что его политика в отношении Украины не изменилась, — заявил 22 ноября советник. — Если же на фоне неопределенности в связи с избранием Трампа ЕС будет также демонстрировать нерешительность, это может подтолкнуть Путина продвинуться дальше».

Впрочем, вице-председатель Еврокомиссии Франц Тиммерманс подчеркнул, что решение по поводу безвизового режима связано «c защитой внешних границ и внутренней безопасностью» Евросоюза.

В лучшем случае механизм возможной приостановки безвизового режима с третьими странами будет согласован до конца месяца. После этого на сессии, которая пройдет 30 ноября — 1 декабря, за безвизовый режим с Украиной проголосуют депутаты Европарламента (достаточно простого большинства), а затем документ утвердят на саммите ЕС (вероятнее всего, 14—15 декаб­ря). Еще два-три месяца займет вступление режима в силу, и в таком случае новые правила начнут действовать с февраля 2017 года.

Для одобрения Евросоюзом безвизовых поездок Украина выполнила более ста требований Брюсселя в области политических и структурных реформ. Самое важное из последних выполненных требований касалось обязательного заполнения электронных налоговых деклараций всеми украинскими чиновниками.