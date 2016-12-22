По миграции согласия нет

Мария САДОВСКАЯ

Министры внутренних дел Евросоюза вновь не достигли компромисса по вопросам размещения мигрантов на территории Евросоюза.

На встрече 18 ноября главы МВД стран — участниц Европейского союза обсудили ситуацию с квотами, которые взяли на себя входящие в альянс государства. После достигнутой в 2015 году договоренности отказались размещать мигрантов на своей территории такие страны, как Польша и Венгрия. Переселено только 7,5 тыс. из обещанных 160 тыс. человек, которые, согласно договоренности, должны были быть переправлены из Италии и Греции в другие государства ЕС.

Корабли береговой охраны спасают тысячи нелегальных мигрантов.

Италия и Греция, на которые приходятся самые большие потоки беженцев, настаивают на выполнении обещанного. На этом также настаивают Германия, за последний год принявшая более 900 тыс. мигрантов, Швеция и Мальта.

Особенно тяжело приходится Италии: после того как ЕС договорился с Анкарой о сдерживании мигрантов на греческом направлении, часть потоков из Африки перераспределилась в «пользу» Италии. По данным УВКБ ООН, только за последние десять месяцев в Италию прибыли по морю 167 тыс. человек, а за весь 2015-й — 153 тыс.

По данным правозащитной организации Human Rights Watch, с начала года в ЕС по морю прибыло более 343 тыс. человек, около 4,6 тыс. погибло. Правда, по сравнению с прошлым годом общее количество прибывших в Европу сократилось: в 2015-м данный показатель превысил миллион человек. Отметим, что в минувшем году погибших было меньше — 3,6 тыс. человек.

Правозащитники обвиняют «нерешительную» и «противоречивую» политику Евросоюза в ухудшении положения мигрантов. «Значительная часть прибывших покинула такие страны — «поставщики» беженцев, как Сирия, Афганистан и Иран. Эти люди убегают от насилия, вой­ны и серьезных нарушений прав человека. Многие другие пытаются улучшить свое экономическое положение и, возможно, не заслуживают убежища», — полагают представители Human Rights Watch. Беспокоит правозащитников и рост смертности мигрантов, стремящихся попасть в Европу.

Роль посредника в переговорах глав МВД попыталась сыграть Словакия — председатель ЕС. Брати­слава (которая и сама отказывается от соблюдения квот) предложила государствам, которые не желают размещать у себя мигрантов, увеличить объемы финансовой помощи беженцам, находящимся на территории третьих стран, либо активнее принимать участие в депортации нелегалов. После трехчасовых дебатов этот план так и не был принят.

«Нельзя оставлять государства на границе (ЕС. — Прим. М. С.) наедине с этой чрезвычайно сложной ситуацией. Солидарность означает одно и то же на всех языках Евросоюза. Солидарность должна быть эффективной в реальной жизни, а не только на словах», — заявил комиссар ЕС по миграции Димитрис Аврамопулос.

Однако на днях замминистра иностранных дел Польши, страны — родины «Солидарности», Конрад Шиманьски в очередной раз подчеркнул, что «только Варшава будет решать, какой будет ее политика в отношении беженцев и мигрантов».

Чтобы остановить потоки нелегалов, некоторые страны, входящие в Шенгенскую зону, ввели временный контроль на внутренних границах. В ноябре Европейская комиссия рекомендовала Австрии, Дании, Германии, Швеции и не входящей в Евросоюз Норвегии продлить этот режим.

Ранее предполагалось, что режим временного контроля будет действовать только до 15 ноября, теперь ограничения продлены до февраля. Данная мера принята, скорее, как дополнительная страховка для богатых: так называемый Балканский путь был загражден после того, как Греция закрыла границу с Македонией, тем не менее весьма обеспеченные страны по-прежнему являются целью экономических мигрантов.

Евросоюз пытается сократить поток беженцев еще больше и уже обсуждает с африканскими государствами соглашение, аналогичное заключенной договоренности с Турцией. Первой североафриканской страной, которая подпишет с ЕС договор о реадмиссии, станет Тунис. Напомним, согласно договоренности с Турцией, за каждого возвращенного из Греции нелегала ЕС переселяет из Турции на территорию альянса проверенного и заслужившего статус беженца мигранта. Кроме того, Турция получила финансовую помощь для улучшения положения мигрантов в лагерях на территории всей страны.

Тем не менее в ноябре турецкое правительство в очередной раз пригрозило разорвать соглашение с ЕС о сдерживании потока мигрантов, если Евросоюз (на этот раз до конца года) не введет безвизовый режим для граждан Турции. ЕС же настаивает на прекращении репрессий в отношении активистов, интеллигенции и СМИ, которые до сих пор продолжаются в Турции после неудачного государственного переворота в июле.