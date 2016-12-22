Бюджет безопасности

Мария САДОВСКАЯ

Страны Евросоюза согласовали бюджет на 2017 год. В декабре документ рассмотрит Европарламент.

Семнадцатого ноября с помощью Словакии, страны — председателя ЕС, Еврокомиссии и представителям всех стран-участниц удалось утвердить бюджет, который позволит выделить больше средств на интеграцию беженцев и на борьбу с причинами миграции.

Кристалина ГЕОРГИЕВА: направляем средства на усиление безопасности.

По словам комиссара ЕС по бюджету Кристалины Георгиевой, которая в скором времени покинет Еврокомиссию ради работы во Всемирном банке, «мы боролись изо всех сил, чтобы принять бюджет в интересах всех наших граждан. Средства на 2017 год помогут нам бороться с шоками, укрепить экономику, справиться с такими проблемами, как кризис с беженцами».

Доходная часть бюджета Европейского союза на следующий год составит 157,88 млрд евро, расходная — 134,49 млрд. На 25,3 % по сравнению с прошлым годом увеличатся расходы по статье «безопасность и гражданство». На эти цели выделят 3,7 млрд евро.

Достижением словацкого председательства стала договоренность о расходах на социальную сплоченность (кохезию). Предполагалось урезать их на 23,94 %, однако в итоге удалось добиться сокращения только на 11,2 %. На эту статью выделят 37,2 млрд евро. По словам представителя Словакии Ивана Лесая, на утверждение бюджета потребовалось «18 интенсивных часов переговоров» в ночь с 16 на 17 ноября.

Примерно половина годового бюджета (74,9 млрд евро) так или иначе будет стимулировать рост, занятость и конкурентоспособность экономики ЕС. Небольшую долю из этих денег получит так называемый план Юнкера по стимулированию конкурентоспособности, а точнее, созданный председателем Еврокомиссии Европейский фонд стратегических инвестиций. Он был учрежден в июле 2015 года. Общий бюджет фонда должен увеличиться до 315 млрд евро за счет вложений как стран — членов ЕС, так и Евросоюза в целом. Согласно бюджету на следующий год, фонду выделят 2,7 млрд евро.

Более 42 млрд евро направят на поддержку сельского хозяйства. Еще 6 млрд выделят на охрану внешних границ ЕС и помощь мигрантам, в том числе беженцам. Причем 3 млрд евро потратят внутри ЕС, остальное — за его пределами, что позволит активизировать борьбу с «изначальными причинами» миграции.

Интересен новый, предложенный в марте инструмент оказания гуманитарной помощи на территории ЕС. На эти цели направят 200 млн евро. Данный инструмент позволит оказывать помощь странам, на территорию которых неожиданно и массово прибывают мигранты.

Бюджет должен быть утвержден в декабре на пленарном заседании Европейского парламента.n