Гендерный дисбаланс

Любовь БАХУРЕВИЧ

Почти половина (43,9 %) собственников бизнеса в Беларуси — женщины, однако их положение на рынке труда трактуется как дискриминационное.

Презентация исследования «Беларусь: права человека и бизнес» прошла 22 ноября. Проект был подготовлен правозащитной организацией «Белорусский Хельсинкский комитет» совместно с Датским институтом по правам человека.

По данным исследования, дискриминация выражается в более низких доходах, в том, что женщины слабо представлены на самых верхних ступенях карьерной лестницы, но при этом сконцентрированы в менее престижных и менее доходных отраслях экономики.

Так, по данным за 2012 год, было трудоустроено 62 % женщин, тогда как доля работающих мужчин составляла 69 %. Представительницы прекрасного пола крайне редко занимают высокие должности вне государственного сектора. В 2015 году 68 % государственных служащих составляли женщины, из них только 28,5 % занимали руководящие должности. Доля женщин среди учредителей компаний — 54 %, а среди кандидатов и докторов наук — 34 %.

В исследовании отмечается, что 36 % безработных — женщины. На поиски работы у них уходит в среднем два месяца, тогда как у мужчин — только один. Женщины составляют две трети всех официально зарегистрированных безработных, которые пытаются более одного года пытаются найти работу. Сохраняется разница и в оплате труда: средняя зарплата представительниц прекрасного пола составляет 74 % от зарплаты мужчин.

На практике трудоустройство женщин, имеющих детей, и женщин детородного возраста затруднено. Проблемы наблюдаются даже на этапе распределения в вузы. Особенно трудно найти работу женщинам старше 45 лет. Проблемы есть и у мужчин, которые хотят уйти в отпуск по уходу за ребенком, что связано с микроклиматом в коллективе. Об этом в рамках дискуссии, посвященной проблемам гендерного неравенства в бизнесе, рассказала председатель правления МОО «Гендерные перспективы» Ирина Альховка.

Как показало исследование, нередко работодатели пытаются избежать исполнения юридических обязательств по отношению к сотрудницам, увольняя их или отказывая им в приеме на работу на ложных основаниях (обычно в связи с «недостатком» опыта или образования). Помимо того, в обществе сохраняются стереотипы о роли и обязанностях женщин, что подрывает их социальный статус и препятствует самореализации и равноправному участию в политической и экономической жизни страны.

По мнению председателя Белорусского Хельсинского комитета Олега Гулака, проблемы во многом обусловлены тем, что гендерное неравенство не регулируются законодательством: «Нет системного, цельного законодательства, обеспечивающего гендерное равенство, решающего проблемы с дискриминацией. Да, есть общие запреты, но нет механизмов, которые действительно могли бы эффективно работать на практике».

Согласно данным исследования, в июне 2016 года гендерному центру «Ружа» отказали в регистрации на том основании, что одной из целей центра было искоренение дискриминации по признаку пола, а это якобы означает признание существования такой дискриминации.

Директор Центра поддержки женского предпринимательства Prowomen.by Юлия Малькова отметила, что серьезной проблемой, тормозящей самореализацию женщин в бизнесе, является и их небольшое представительство в масс-медиа.

По данным Global Media Monitoring Project 2015, присутствие женщин в отечественных медиа составляет 25 %. Общий индекс цитирования мужчин в СМИ — 70 %. Женщины чаще выступают в роли спикеров, рассказывающих о собственном опыте, тогда как мужчины — в качестве экспертов, комментаторов. В двух последних ролях женщины выступают в 19 % случаев.

Самые распространенные темы новостей, в которых упоминаются женщины: знаменитости, искусство, медиа, спорт. В политических новостях соотношение женщин и мужчин — 33 % против 67 %, в экономических — 17 % против 83 %.