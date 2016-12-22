Сокращение неравенства при поддержке ООН

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

Кампания «Инклюзивная Беларусь: не оставляя никого позади в достижении целей устойчивого развития» стартовала при поддержке Организации Объединенных Наций.

Кампания направлена на «сокращение неравенства» и проходит при поддержке правительства нашей страны и общественных организаций.

Государства — члены ООН приняли Повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года. Они, в том числе Беларусь, обязались активизировать усилия по ликвидации всех форм бедности и неравенства.

В рамках кампании во всех областных центрах пройдут различные мероприятия: кинофестивали, театральные постановки, выставки, спортивные состязания и музыкальные программы. Их цель – активизировать диалог между рядовыми гражданами и представителями уязвимых групп населения.

Мероприятия в рамках кампании уже прошли 21 ноября в Гродно и 24 ноября в Бресте. Как заявил на пресс-конференции руководитель офиса ПРООН в Беларуси Санака Самарасинха, в Гродно было проведено более 30 мероприятий на разных площадках.

В качестве основной площадки в Бресте был выбран областной Театр молодежного творчества, холл которого стал местом проведения нескольких фотовыставок. В их числе: «Доступная среда», посвященная людям с инвалидностью, «Беларусь с беженцами», рассказывающая об истории беженцев в нашей стране, «Мост в будущее», иллюстрирующая продвижение мер профилактики СПИД.

Кроме того, прошли мастер-классы по изготовлению открыток и искусственных гнезд для сов, занятия школы женского лидерства. Как сказал Санака Самарасинха, одна из целей развития — раскрыть потенциал уязвимых групп населения, чтобы они могли самостоятельно заботиться о себе и быть полезными обществу.

В рамках кампании особое внимание уделяется людям с умственными и физическими отклонениями, ведь в Беларуси проживает более полумиллиона людей с инвалидностью. Обсуждались проблемы, связанные с инфраструктурой для инвалидов, трудности, с которыми сталкиваются женщины, молодежь, дети, пожилые люди. «Мы пытаемся определить, как можно было бы использовать накопленный опыт и знания пожилых людей, чтобы они не были простыми получателями предоставляемых им услуг, но и помочь им раскрыть их потенциал», — пояснил Санака Самарасинха.

В молодежной среде остры проблемы наркотиков, здоровья подростков и оказания им услуг в сфере здравоохранения. Во время кампании в каждом областном центре можно будет сдать тест на ВИЧ.

Санака Самарасинха заявил, что, несмотря на экономический кризис в Беларуси, «впечатлен» преобразованиями в стране. По наблюдениям руководителя офиса ПРООН, на местах делается многое для преодоления неравенства в сфере здравоохранения, создания безбарьерной среды, профилактики неинфекционных заболеваний.