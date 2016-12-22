Германия переходит к Realpolitik

Четверг
22 декабря 2016
20:21
№ 44 (1226)
26 ноября - 2 декабря 2016 г.
Курсы валют НБ РБ
USD 1.9577
EUR 2.0372
RUB .03204
Цены недели
А-95: 11900 руб.
А-92: 11100 руб.
ДТ: 12300 руб.
Mинск
Сегодня:
44 (1226) 26 ноября -2 декабря 2016 г.
Белоруссконемецкому экономическому сотрудничеству не будет мешать политика — такова новая внешнеполитическая стратегия Германии.
Об этом на Минском форуме, который 24—26 ноября возобновил работу после шестилетнего перерыва, заявил депутат Бундестага Карл-Георг Вельман. Свою внешнеполитическую стратегию правящая в Германии партия ХДС/ХСС вынуждена пересматривать из-за изменения геополитической ситуации, в том числе в самой Европе, пояснил депутат.
«Мы хотели осчастливить мир своими представлениями о ценностях, но это не работает в отношении всех стран. Никому не приходит в голову выступать против Китая, хотя там сложная ситуация с правами человека. Она там сложнее, чем в России, Беларуси или Саудовской Аравии. Политика, при которой мы предоставляем экономические преимущества, требуя общественных изменений, натыкается на совершенно другие представления в странах. Это не значит, что не нужно говорить о правах человека. Просто невозможно ставить их в качестве условий экономического сотрудничества», — сказал Карл-Георг Вельман.
По его словам, сейчас в Германии пришли к выводу, что «модель открытого общества успешнее, чем модель закрытого общества, но каждая страна требует своих собственных подходов».
«Сегодня надо думать над тем, как двигаться дальше. Наш подход заключается в том, что во внешнеполитической сфере реальная политика (Realpolitik) является более разумным путем. Беларусь действительно находится в центре происходящего. Мы готовы предоставить Беларуси политические и экономические преимущества», — подтвердил Карл-Георг Вельман.
«Беларусь может занять также важное место в кооперации между Европой и Евразийским союзом. Через ее территорию проходят важнейшие транспортные связи между ЕС и ЕАЭС. Она находится на перекрестке товаров и идей, и эту особенность надо использовать», — заявил на форуме посол Германии в Беларуси Петер Деттмар.
По мнению уполномоченного по странам Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа в МИД ФРГ Андреаса Пешке, Беларусь — большая европейская страна, такая же как Бельгия или Греция, а потому она должна найти свое место в семье европейских народов и играть в ней важную роль. Мы должны вместе отвечать на многие вызовы, убежден Андреас Пешке. По его словам, Германия заинтересована во всех видах сотрудничества, в том числе в экономическом, и готова оказать поддержку экономическим реформам в Беларуси.«У нас с Германией выстраиваются партнерские отношения: мы понимаем друг друга, имеем проблемные вопросы, но эти проблемные вопросы не относятся к двусторонней повестке, — прокомментировала ситуацию для «БР» заместитель министра иностранных дел Беларуси Елена Купчина. — Проблемные вопросы у нас на линии Беларусь — ЕС, а с Германией у нас очень позитивная повестка дня. Партнерские отношения — это то, чего мы хотим достичь, и это взаимный интерес».
Не радужная картина интеграции (Елена ГОЛУБЬ, 43 (1225) 19-25 ноября 2016 г.)
Впишите частника в цепочку (Татьяна КАЛИНОВСКАЯ, 43 (1225) 19-25 ноября 2016 г.)
Аграрии надеются на реформы (Любовь БАХУРЕВИЧ, 43 (1225) 19-25 ноября 2016 г.)
Не вижу повода для эйфории (экономист Центра экономических исследований BEROC Дмитрий КРУК, 43 (1225) 19-25 ноября 2016 г.)
Малое начало большого бизнеса (аналитик Либерального клуба Вадим МОЖЕЙКО, 43 (1225) 19-25 ноября 2016 г.)
15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».
ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
* Все поля обязательны для заполнения