Германия переходит к Realpolitik

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

Белорусско­немецкому экономическому сотрудничеству не будет мешать политика — такова новая внешнеполитическая стратегия Германии.

Об этом на Минском форуме, который 24—26 ноября возобновил работу после шестилетнего перерыва, заявил депутат Бундестага Карл-Георг Вельман. Свою внешнеполитическую стратегию правящая в Германии партия ХДС/ХСС вынуждена пересматривать из-за изменения геополитической ситуации, в том числе в самой Европе, пояснил депутат.

«Мы хотели осчастливить мир своими представлениями о ценностях, но это не работает в отношении всех стран. Никому не приходит в голову выступать против Китая, хотя там сложная ситуация с правами человека. Она там сложнее, чем в России, Беларуси или Саудовской Аравии. Политика, при которой мы предоставляем экономические преимущества, требуя общественных изменений, натыкается на совершенно другие представления в странах. Это не значит, что не нужно говорить о правах человека. Просто невозможно ставить их в качестве условий экономического сотрудничества», — сказал Карл-Георг Вельман.

По его словам, сейчас в Германии пришли к выводу, что «модель открытого общества успешнее, чем модель закрытого общества, но каждая страна требует своих собственных подходов».

«Сегодня надо думать над тем, как двигаться дальше. Наш подход заключается в том, что во внешне­политической сфере реальная политика (Realpolitik) является более разумным путем. Беларусь действительно находится в центре происходящего. Мы готовы предоставить Беларуси политические и экономические преимущества», — подтвердил Карл-Георг Вельман.

«Беларусь может занять также важное место в кооперации между Европой и Евразийским союзом. Через ее территорию проходят важнейшие транспортные связи между ЕС и ЕАЭС. Она находится на перекрестке товаров и идей, и эту особенность надо использовать», — заявил на форуме посол Германии в Беларуси Петер Деттмар.

По мнению уполномоченного по странам Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа в МИД ФРГ Андреаса Пешке, Беларусь — большая европейская страна, такая же как Бельгия или Греция, а потому она должна найти свое место в семье европейских народов и играть в ней важную роль. Мы должны вместе отвечать на многие вызовы, убежден Андреас Пешке. По его словам, Германия заинтересована во всех видах сотрудничества, в том числе в экономическом, и готова оказать поддержку экономическим реформам в Беларуси.

«У нас с Германией выстраиваются партнерские отношения: мы понимаем друг друга, имеем проблемные вопросы, но эти проблемные вопросы не относятся к двусторонней повестке, — прокомментировала ситуацию для «БР» заместитель министра иностранных дел Беларуси Елена Купчина. — Проблемные вопросы у нас на линии Беларусь — ЕС, а с Германией у нас очень позитивная повестка дня. Партнерские отношения — это то, чего мы хотим достичь, и это взаимный интерес».