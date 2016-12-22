Машиностроение на военный лад

Валерий Алексеев

Белорусское машиностроение имеет «огромные резервы» развития. В ближайшее время руководство отрасли должно разработать «конкретный план» для их использования.

Таковы итоги совещания у президента, прошедшего 24 ноября и касавшегося стратегии развития отечественного машиностроения.

Виталий ВОВК: сложилась парадоксальная ситуация: есть заказы, но их нечем исполнять. Некоторые предприятия срывают сроки исполнения, дискредитируя свой имидж. Фото БЕЛТА

Отрасль переживает тяжелые времена. Объемы производства в машиностроении стабильно сокращаются с 2013 года. За десять месяцев 2016-го выпуск транспортных средств и оборудования увеличился на 4,1 %, тем не менее можно уверенно утверждать, что объемы вряд ли восстановятся до пикового уровня.

То же можно сказать и об экспорте. За три квартала 2016 года поставки за рубеж машин, оборудования и транспортных средств увеличились на 13 %, до 3 млрд долларов. Однако не стоит забывать, что в 2015-м экспорт сельхозтехники, тракторов, грузовых автомобилей и других видов продукции машиностроения упал на 20—40 %, а снижение объемов в натуральном и денежном выражении продолжается с того же 2013 года.

За это время поставки сельхозтехники упали на 30 %, тракторов и седельных тягачей — на 49, грузовых автомобилей — на 75 %. Падение не могло не отразиться на финансовом состоянии предприятий. Если в 2010 году, согласно сводному отчету Минфина о результатах деятельности эмитентов акций, ОАО «МАЗ» показывало чистую прибыль, то в последние годы ОАО «МАЗ — управляющая компания холдинга «Белавтомаз» не выходит из убытков.

В своем выступлении министр промышленности Виталий Вовк указал на ряд объективных причин, в первую очередь на снижение покупательной способности на основном рынке сбыта, в РФ, и усиление протекционистских мер со стороны российского правительства. Особенно это касается рынка грузовых автомобилей, на котором постепенно МАЗ практически полностью «отодвинули» от участия в госзакупках. «Свежий пример: правительство Российской Федерации 10 сентября 2016 года приняло постановление № 25 «О приоритете товаров российского происхождения». Там устанавливается надбавка 15 % на все товары иностранного происхождения, к которым относятся и товары из Республики Беларусь», — рассказал министр.

Мешают и внутренние проб­лемы предприятий. Флагманы машиностроения страдают от недостатка оборотных средств. По данным Виталия Вовка, сейчас дефицит «оборотки» в системе Минпрома составляет около 1 млрд деноминированных рублей. «Сложилась парадоксальная ситуация: есть заказы, но их нечем исполнять. Некоторые предприятия срывают сроки исполнения, дискредитируя свой имидж», — сокрушался министр.

Такая ситуация не удовлетворяет президента. «Примерно год правительство определялось по стратегии развития белорусского машиностроения. Помогли рефинансировать кредитную задолженность, пополнить оборотные средства и тем самым создать предпосылки для эффективной работы. Однако существенных положительных результатов не наблюдаем, и за это кто-то должен ответить. Ситуацию нужно кардинальным образом исправлять», — распорядился Александр Лукашенко.

«Есть ли у правительства действительно эффективные меры для подъема отрасли? Знают ли руководители предприятий пути решения проблем?» — вопрошал президент.

От машиностроителей требуется план конкретных действий по улучшению ситуации, и Минпром готовит такой документ. За основу берутся показатели 2015 года, который можно назвать худшим для отечественного машиностроительного экспорта. На уровень 2013-го показатели планируется вывести через четыре года. Далее предполагается рост.

Неотложные меры в машиностроении нужны не только по экономическим, но и по социальным причинам. Флагманы отрасли — это более 150 тыс. работников. Массовые сокращения могут иметь тяжелые социальные последствия.

В Минпроме перспективы подъема машиностроения связывают не только с восстановлением спроса на основном рынке сбыта (это уже можно видеть по результатам 2016 года), но и с освоением новых, в том числе Африки.

Белорусская техника по-прежнему будет предлагаться в сегменте «лучшее соотношение «цена — качество». Правда, качество придется подтянуть. Его ухудшение также отмечалось на совещании.

Кроме того, президент поручил проверить эффективность работы зарубежных представительств белорусских заводов, а также оценить усилия дипломатической службы по продвижению продукции на внешних рынках. Александр Лукашенко от имени государства также обещал поддержать машиностроителей оборотными средствами. Правда, такие вливания, сделанные год назад, ситуацию кардинально не улучшили.

«Знаете, идет война. В экономике военное положение, а мы расслабились, и как будто ничего не происходит. Я вам пытаюсь целый год в голову вбить, что война, мужики!» — возмущался президент.

«Рассчитывать надо только на себя. Ни на какую Америку, ни на какую Россию, — предупредил глава государства. — Проблем наворочено в мире столько, что дай бог каждому разобраться. Тот, кто первым начнет вылезать из этих проблем, тот и останется жив. Кто будет плестись в хвосте, тому помогут утонуть. Слава богу, что мы не воюем. Это наше счастье. Но надо с точки зрения экономики настроиться на военный лад», — распорядился Александр Лукашенко.

По мнению главы государства, «в стране нет красных директоров и олигархов», поэтому «напрягаться и давать результат» должны все. Президент уверен в том, что нынешняя ситуация для отечественного машиностроения не катастрофическая: «можно нормально работать», если «шевелиться». «Я бы не давил и не настаивал, если бы мы этого не могли сделать, но я вижу огромные резервы», — резюмировал Александр Лукашенко.

Оценка работы отрасли и руководителей будет дана еще раз — по итогам года.