БАТЭ наденет Adidas

Антон РОГАЧ

Очередной сезон и трехлетнее сотрудничество с техническим партнером Joma 27 ноября завершает флагман белорусского футбола БАТЭ. В 2017 год чемпион страны войдет в экипировке Adidas.

Напомним, именно с немецким производителем БАТЭ сотрудничал до сезона-2014. В клубе были довольны качеством продукции Adidas, но решили попробовать другие варианты.

Выгода была взаимной

Сотрудничество с испанским брендом стало шагом вперед для обеих сторон. Что касается Joma, то статистика говорит сама за себя: если в сезоне-2014 в высшей лиге в испанскую экипировку одевался лишь БАТЭ, то в 2016-м таких клубов было уже четыре.

Теперь у мальчишек будет такая же форма, как у взрослых.

Также оценивает ситуацию и директор представительства Joma в Республике Беларусь Дмитрий Ермоленко: «Конечно, в том, что мы расширили свое представительство в высшей лиге, есть заслуга БАТЭ. Сотрудничество с флагманом — своеобразный пропуск на этот рынок: если ты одеваешь чемпиона, то ни у кого не будет сомнений в качестве продукции и ее соответствии высоким требованиям. Бывали случаи, когда мы приезжали в тот или иной клуб, чтобы показать образцы, и слышали в ответ: если БАТЭ устроило, то и нас устроит».

В свою очередь, борисовчане также вышли на новый уровень. До контракта с Joma главная и дублирующая команды клуба играли в экипировке Adidas, а детские — в более бюджетной Patrick. Тогдашний заместитель генерального директора БАТЭ Николай Воробьев объяснял сложившуюся ситуацию дороговизной: «Adidas — это дорого. В идеале, безусловно, все клубные возрасты должны быть экипированы одинаково, но это стоит больших денег. Может, с какой-нибудь компанией-­производителем мы сумеем выйти на уровень сотрудничества, позволяющий одевать главную и детские команды в один бренд. Хотелось бы добиться чего-то подобного в ближайшее время».

Таким брендом и стала Joma. По условиям сотрудничества испанская компания ежегодно разрабатывала дизайн и передавала комплекты формы для футболистов основного и дублирующего составов бесплатно (хотя, конечно, это понятие условное, являющееся, по сути, частью системы скидок). Форму для детских команд, дополнительные элементы экипировки для игроков основы и дубля (а потребность в них была) клуб покупал по специальным ценам.

БАТЭ в форме Joma дважды принимал участие в групповом этапе Лиги чемпионов, одержал победы над «Атлетиком» из Бильбао и «Ромой» из столицы Италии.

Оденем всех

Трехлетнее соглашение о сотрудничестве подошло к концу, и борисовский клуб сделал выбор в пользу старого знакомого. Впрочем, возвращение к Adidas нельзя назвать отступлением. Это шаг вперед, и немаленький, поскольку теперь немецкий производитель будет одевать не только основную и дублирующую команды, но и детскую школу БАТЭ. Еще четыре года назад борисовчане только мечтали экипировать весь клуб от мала до велика в один бренд, и в этом контексте речь об Adidas не шла.

По сути, благодаря сотрудничеству с Joma борисовчане приобрели опыт качественной работы с техническим партнером. Теперь сторонам предстоит реализовать свой потенциал на более высоком уровне.

Есть и другие плюсы сотрудничества клуба с немецкой компанией. Так, немалую роль в решении менеджмента БАТЭ сыграло качество продукции. Если Joma — это высокий уровень, то Adidas — очень высокий. В 2013 году, расставаясь с партнером из Германии, борисовчане неслучайно подчеркивали, что качеством его продукции были очень довольны.

Что касается финансовой стороны сотрудничества, то цифры традиционно не разглашаются. Как рассказал «БР» директор экипировочного центра Adidas в Минске Сергей Хвасько, условия взаимовыгодные: «На решение клуба повлияло не только высокое качество продукции, но и параметры коммерческого предложения. В первую очередь, стоит выделить тот факт, что клуб будет получать от Adidas Group бонусы за спортивные достижения. Так, предусмотрены выплаты за победу в чемпионате страны, участие в еврокубках и продвижение от стадии к стадии в них. БАТЭ будет закупать экипировку по очень хорошим ценам. Вдобавок наш партнер получит часть выручки от продаж маек со своей эмб­лемой».

Еще один интересный момент: как ожидается, в дизайне формы отечественного флагмана будут присутствовать национальные элементы. Для белорусского спорта это уже тенденция. «Вышиванка» присутствует, в частности, на экипировке национальной сборной Беларуси по футболу, хоккейного «Динамо», мини-­футбольного клуба «Столица».

Официально трехлетнее соглашение между Adidas и БАТЭ вступит в силу 1 января 2017 года.

Жизнь без флагмана

Неоднозначным представляется будущее Joma в Беларуси. Во всяком случае, одеть «обычную» команду в испанский бренд представительству компании теперь будет труднее. Ведь БАТЭ — самый узнаваемый представитель оте­чественного футбола. Сравнивать с борисовским клубом даже минское «Динамо» и солигорский «Шахтер», пятый год подряд находящиеся в тройке лидеров национального первенства, объективно непросто.

В следующем сезоне в высшей лиге планируется участие все тех же 16 команд. Сегодня Joma одевает четверть из них. Однако главный клиент компании в Беларуси уже перешел к Adidas. В таких условиях сохранить позиции на рынке нашей страны Joma будет очень трудно.

Недавно Nike продлил сотрудничество с форвардом «Реала» Криштиану Роналду. После этого утверждать, что экипировка в экономике спорта — статья десятая, совершенно невозможно. Стороны заключили пожизненный контракт, согласно которому футболист будет зарабатывать 24 млн долларов ежегодно. Таким образом, к 72 годам соглашение с Nike принесет Роналду миллиард долларов. Кстати, сумма, которую каждые 365 дней будет получать футболист, сопоставима с конт­рактом «Милана» и Adidas, а ведь итальянский клуб входит в десятку лидеров по этому показателю среди европейских команд.