ПО для банков создадут в Минске

Т. К.

Европейский лидер в области разработки программного обеспечения для банков Misys и белорусская компания SoftClub 24 ноября подписали соглашение о партнерстве и инвестируют в совместный проект по 1 млн долларов.

Клиентами Misys являются 47 из 50 крупнейших мировых банков. Ее штаб-квартира находится в Лондоне, годовая выручка составляет 900 млн долларов.

SoftClub поставляет программное обеспечение 24 из 27 банков и небанковских учреждений Беларуси, а также в страны СНГ, входит в топ-500 крупнейших IT-компаний мира по версии журнала SoftWаre Magazine.

Чтобы лучше ориентироваться в банковском секторе стран СНГ, регулирование которого значительно отличается от европейского, и выйти на этот рынок со своим ПО, компании Misys необходим местный партнер. Выбор пал на SoftClub.

Как заявил на пресс-конференции после подписания соглашения глобальный директор по развитию продуктов Misys Борис Липьяйнен, Европа является основным рынком сбыта для компании. Причем Misys рассматривает эту часть света «от Лиссабона до Владивостока».

«Рынок банковских услуг каждой страны определяется регулятором, потому участники рынка требуют локализации продукта. То, что мы делаем в Беларуси с компанией SoftClub, — это накатанная модель партнерского соглашения, имеющая тот же самый стратегический прицел, но нацеленная на рынок постсоветского пространства», — добавил Борис Липьяйнен.

Генеральный директор SoftClub Владимир Сиротко считает, что работа с мировым лидером позволит создать продукт на новой технологической платформе. Компании заключили контракт, в соответствии с которым SoftClub будет распространять продукты Misys на территории СНГ. В свою очередь, Misys предоставит доступ к продуктам и средам разработки. Белорусская сторона будет заниматься локализацией, продвижением, внедрением и сопровождением.

Директор Misys по региону СНГ Тео Симонс признал, что банковский рынок СНГ имеет определенную специфику, с которой в других странах компания не сталкивалась. На этом рынке больше ограничений, он несколько зарегулирован. В скором времени Беларусь станет центром компетенций по банковскому ПО, который будет обслуживать рынок СНГ.

Компания «Зубр Капитал» владеет блокирующим пакетом SoftClub. Около года назад «Зубр Капитал» начал переговоры с Misys о стратегическом партнерстве. Директор по стратегическому развитию SoftClub Артем Стрельченок заявил, что каждая компания вкладывает в совместный продукт по 1 млн долларов в виде рабочего времени своих сотрудников: «Наши инвестиции — это в первую очередь время наших людей, которые будут реализовывать совместный проект».

В планах компании создание нового подразделения, специалисты которого вместе с экспертами Misys будут анализировать особенности рынков стран СНГ. К III кварталу следующего года планируется создать демоверсию продукта, которую можно будет представить банкирам. Кроме того, им предложат инновационные решения, которые пока не внедрены в банках государств Содружества