Одежда будет умнее хозяина

Алексей КУТОВЕНКО

Мировой рынок электронного текстиля к 2026 году достигнет 3 млрд долларов. В результате он станет одним из самых быстрорастущих.

«Быстрое измерение сопротивления тонких проводников», «Как перепрограммировать микроконтроллер с помощью зажимов-«крокодилов» — заголовки, которые меньше всего ожидаешь встретить на форуме любителей кройки и шитья. Тем не менее они действительно оттуда. Там, где раньше делились секретами о том, как вышивать крестиком, теперь обсуждают электрические параметры нанокомпонентов.

Электронный текстиль (e-textile) — комплекс технологий внедрения электронных компонентов в ткани и изготовление из данных тканей одежды и других предметов. Именно в этом состоит отличие от носимой электроники: гаджеты являются отдельными устройствами, а электронный текстиль представляет собой материал.

Сфера применения чудо-тканей широка — от промышленности и спецодежды до постельного белья и повседневных предметов. Экспериментируют с e-textile и при отделке салонов автомобилей. Этот материал также стал предметом хобби и объектом приложения талантов независимых дизайнеров.

Что же представляет собой данное направление сегодня? В первую очередь это производство нитей и тканей, в которые вплетены выполненные в виде волокон проводники, сенсоры, фотоэлементы, конденсаторы, батареи и даже модули памяти. Для изготовления таких материалов широко используются нанотехнологии: нанотрубки, стержни, пьезоэлектрические датчики. В результате ткань буквально пронизана гибкими электронными компонентами. Некоторые проводящие элементы наносятся на ткань печатью.

Второе направление — это производство компонентов, например диодов подсветки или управляющих микроконтроллеров, которые можно пришить к одежде как обычную фурнитуру. И, наконец, конструирование и производство одежды и других предметов из электронного текстиля.

Большинство подобных материалов работает по принципу пассивных схем. Измеряя параметры их проводимости в различных условиях, можно получать полезную информацию, например определять сердечный ритм или температуру тела. Вплетенные в ткани проводники можно использовать как антенны или нагревательные элементы. Они присоединяются к классической электронике, в частности к смартфону, который и обрабатывает данные. Такие схемы хорошо изучены и широко известны, поэтому проблем с электрической безопасностью не возникает.

Трудности современного e-textile заключаются в поиске материалов, пригодных для повседневного использования. Они должны быть удобными, незаметными, гигиеничными, выдерживать стирку и чистку, не утрачивать своих свойств под воздействием горячего утюга. Уже сегодня есть немало электронных компонентов и соединительных материалов, соответствующих этим требованиям, тем не менее поле для исследований все еще огромно.

Прогнозы развития данного направления благоприятные. Объем мирового рынка электронного текстиля в 2015 году составил примерно 100 млн долларов. По оценке консалтинговой компании IDTechEx, к 2026-му он должен достигнуть 3 млрд. Основными потребителями чудо-тканей станут медицина, спорт, фитнес.

По данным IDTechEx, сейчас разработкой и производством e-textile занимается около сотни фирм. Характерно то, что компании предпочитают сосредоточиться на конкретном сегменте рынка: только 7 % из них развивают несколько направлений.

Инвестиции в производство электронного текстиля увеличиваются. Разработчики ищут пути выхода на массового потребителя. Того и гляди, со временем к житейскому навыку пришивания пуговиц придется добавить еще и умение их программировать.