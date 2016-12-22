Батарейка преткновения

Алексей КУТОВЕНКО

Всего в течение одной недели американская корпорация Apple объявила о двух фирменных программах, связанных с массовым ремонтом и заменой компонентов смартфонов.

Программа ремонта iPhone 6Plus стартовала 17 ноября. Причиной стала неисправность, которую окрестили болезнью тачскрина. Симптом болезни — появление тонкой серой линии в верхней части экрана, а спустя некоторое время аппарат перестает отзываться на прикосновения.

Как утверждает Apple, проб­лема возникает только после неоднократных падений смартфона и других нарушений правил эксплуатации. Тем не менее компания готова поменять такой экран по специальной цене — 149 долларов, причем указанная цена действует только в отношении гаджетов, у которых нет механических повреждений.

Не все покупатели согласились с этим решением. В нескольких штатах США уже поданы судебные иски против Apple, в которых истцы требуют признать болезнь тачскрина гарантийным случаем. Они придерживаются собственной гипотезы: проблема связана с особенностями конструкции смартфонов.

По сравнению с более ранними моделями корпуса линейки 6/6S стали более гибкими. В результате при эксплуатации плата «шестерок», на которой крепятся электронные компоненты, периодически слегка изгибается. Основные чипы надежно распаяны на плате, и для них это не проблема. Однако, чтобы освободить место под более мощную батарею, для крепления компонентов, связанных с работой сенсорного экрана, применяется другой способ — BGA. Он позволяет экономить пространство внутри корпуса, но отличается меньшей механической прочностью.

Суть в том, что, начиная с iPhone 5S, количество специального клея, который вводят под элементы для их закрепления, уменьшили, а из-под ряда микросхем убрали вовсе. Данное решение перекочевало в линейку iPhone 6 и вместе с более тонким и гибким корпусом привело к увеличению нагрузки в местах контакта элементов с основной платой. В результате сначала смартфон функционирует нормально, но по мере эксплуатации проблемные контакты постепенно разрушаются и наблюдаются сбои в работе сенсорного экрана.

Одним из доказательств сторонники гипотезы считают то, что, намеренно изгибая и сжимая корпус смартфона в определенных местах, на некоторое время экран удавалось вернуть к жизни. Однако разрушенные контакты постепенно окисляются, и сенсор все равно выходит из строя.

Буквально через несколько дней Apple пришлось запустить вторую кампанию, связанную с исправлением дефектов оборудования. Теперь уже без всяких оговорок.

Причиной стали неполадки батарей смартфонов iPhone 6S. Гаджеты отключались без преду­преждения даже при заряженном на 50—60 % аккумуляторе. После перезагрузки информация о заряде не отображалась, а снова включить смартфон удавалось только после его подключения к зарядному устройству. В КНР случаи отключения iPhone 6 и 6S были столь массовыми, что Китайская ассоциация потребителей официально обратилась к Apple с требованием провести расследование.

Американская корпорация довольно быстро признала проблему и связала ее с дефектом аккумулятора. По заявлению Apple, неполадки могут возникать «на небольшом количестве» устройств, выпущенных в сентябре и октябре 2015 года, то есть на старте продаж iPhone 6S. Особо оговаривалось, что бракованные смартфоны

безопасны для пользователей.

Поскольку дефект был признан, стартовала программа бесплатной замены батарей проблемных серий. Чтобы стать ее участником, необходимо обратиться в официальный магазин Apple, в котором гаджет должны проверить. Программа касается только ранних смартфонов iPhone 6S.

Что ж, проблемы с работающими на пределе возможностей электронными компонентами свойственны всей мобильной индустрии. Не минули они и Apple.