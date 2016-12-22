Общий мир соседних стран

Алена ЯКОВЕНКО

Пятый мультижанровый фестиваль «Месяц польской литературы» собрал в Минске видных деятелей словесного искусства Беларуси и Польши.

Реализацией проекта занимаются сразу три культурных центра: литературный дом «Логвінаў», Польский институт в Минске и Институт польской книги в Кракове. Каждый центр работает в определенном направлении и обеспечивает должный уровень организации фестиваля и интереса к нему со стороны общественности. Издательскими вопросами занимается «Логвінаў», краковский Институт книги ищет средства на оплату труда переводчиков, а Польский институт в Минске организует приезд авторов и их комфортное пребывание в нашей стране.

Малгожата Шейнерт считает Полесье уникальным регионом.

Ранее «Логвінаў» проводил месячники не только польской, но и немецкой, шведской литературы. Однако прижился и вот уже в пятый раз прошел только Месяц польской литературы. В рамках фестиваля были организованы театральные чтения, кинопросмотры, круглые столы. Впервые часть мероприятий прошла за пределами столицы — в Бресте.

«Мы убеждены в том, что белорусская литература — это не только тексты белорусских авторов, но и зарубежная литература, переведенная на наш язык, — сказал Павел Костюкович, арт-директор издательства «Логвінаў». — Изначально мы хотели подчеркнуть культурную и историческую связь, которая есть между Беларусью и Польшей. Упор делался на авторов, тесно связанных с нашим краем, имеющих с ним эмоциональный контакт. Однако со временем пришло понимание того, что белорусский контекст необязателен. Есть много ярких польских авторов, не относящихся каким-либо образом к Беларуси, к ее истории, но которых необходимо переводить и знакомить с ними наших читателей. Пример тому — прозаики Павел Гюлле и Ольга Токарчук, поэты Эва Липска, Богдан Задура и Дорота Коман. В Беларуси сформировалась роскошная школа перевода польской художественной литературы: Андрей Хаданович, Марина Шода, Марина Козловская, Мария Пушкина, Мария Мартысевич, Евгений Салейчук.

Мероприятия Месяца польской литературы позволяют людям различных профессий, имеющим разные жизненные позиции, обмениваться взглядами на историю обеих стран. При этом литература помогает обнажить те или иные социальные, этнические, религиозные вопросы, а дискуссии дают возможность диалога и, может быть, даже решения проблем. Политика меняется: есть хорошие времена, есть плохие, а литературный диалог остается, потому что ведется над барьерами и границами».

«Поляки и белорусы имеют не только богатую общую историю, но и непрерывную культурную связь, — утверждает Матеуш Адамски, директор Польского института в Минске. — Польский институт занимается не только литературой, но и музыкой, кино, театром, наукой. Хотелось, чтобы по каждой из позиций у нас было тесное сотрудничество, но, как всегда, все упирается в недостаток средств. Я очень рад, что сейчас в политических отношениях между Беларусью и Польшей настало хорошее время и мы видим со стороны большего количества профильных учреждений открытость в отношении к нашей деятельности. Это вселяет надежду».

Гвоздем нынешнего литературного месячника стал визит известной польской журналистки Малгожаты Шейнерт, в рамках которого прошла презентация книги «Насыпать горы. Полесские истории», посвященной феномену Полесья. Белорусская версия недавно вышла в издательстве «Логвінаў».

Это талантливо закрученный рассказ о регионе, в котором бок о бок жили и живут белорусы, поляки, литовцы, украинцы, евреи, а также здешние — полешуки, для которых родина — это не история или политика, а место человека в космосе. Это застывший во времени мир магнатов, господ и крестьян и его драматичный финал.

В начале XXI века Малгожата Шейнерт отправилась болотным путем на поиски следов затоп­ленной Пинской флотилии и пропавшего Геродотова моря. На страницах книги польская журналистка рассказывает о Пинске — родном городе короля репортажной журналистики Ричарда Капустинского, который не успел сам описать свою малую родину.

Шейнерт навещала представителей разных национальностей, времен, обладателей определенных статусов. Среди них: белорусский политик и польский сенатор Роман Скирмунт, убитый в своем имении; Наполеон Орда — документалист почти уже потерянного мира замков, дворцов и святынь; узник сталинских лагерей Казимир Свентек, который позднее, после того как стал кардиналом, выбрал себе убогое жилище на самой грязной улице Пинска; Рахиль Вейцман из Мотоля — мать первого и бабка седьмого президента Израиля.

Шейнерт наведывалась и в дома рядовых полешуков — тех, кто живет вдали от большой политики, бережет своих богов и свой язык, верит, что еще можно спасти то, что было уничтожено. Книга украшена большим количеством аутентичных фотографий.n

Справка «БР»

Малгожата Шейнерт родилась в 1936 году в Варшаве. Дебютировала репортерской книгой об Америке в 1972 году. Работала шефом отдела репортажа «Газеты выборчей».