Пешком в прошлое

Лариса МАЛАХОВА

Познакомиться с историей города минчане могут во время бесплатных пешеходных экскурсий, которые проводятся в рамках социального проекта «Вандроўкі ў мінулае. Free Walking Tours».

На сегодняшний день разработано и проводится 15 таких экскурсий, среди которых прогулки по Раковскому предместью и его окрестностям, по Кальварийскому кладбищу, знакомство с городскими историями и легендами, дореволюционной жизнью столицы.

«Идея состоит в том, чтобы люди начали жить в Минске, как в своем, а не как в чужом и неизвестном городе», — рассказывает автор и организатор проекта, историк, краевед, экскурсовод Павел Дюсеков.

Солнечная погода — лучший подарок для экскурсовода.

Замысел родился в период работы экскурсоводом: нередко туристы рассказывали о подобном социальном проекте Free Walking Tours, пользующемся большой популярностью во всем мире. Павел Дюсеков взял на вооружение его основные принципы: экскурсии должны быть пешеходными, бесплатными (впрочем, участники могут отблагодарить гида с помощью чаевых) и проходить вне зависимости от погоды по заранее составленному графику. Первая экскурсия была проведена 24 февраля 2013 года и вызвала у публики довольно большой интерес.

Сейчас экскурсии проводятся каждые выходные. Предварительной записи нет, нужно просто прийти в назначенное место к назначенному времени. Если наберется десять человек, познавательная прогулка состоится. Срывы бывают крайне редко, как правило, во время дождя. «Первого января 2016 года в 14-градусный мороз пришло более 30 человек, а летом собирал и по 120 слушателей», — вспоминает экскурсовод.

Несомненно, сезонность характерна и для этого вида деятельности. Так, с мая по сентябрь экскурсии проводятся ежедневно, а в выходные — несколько раз в день. В холодные поры года группы собираются только по выходным. Высвободившееся время историк посвящает разработке новых маршрутов и поиску дополнительной информации к уже проводимым экскурсиям — ищет ее в архивах, Национальной библиотеке, книгах, через Интернет.

Таким предстает Минск в рассказах Павла Дюсекова.

«Я уже 13 лет изучаю Кальварийское кладбище и только недавно узнал, что там похоронена племянница Адама Мицкевича Мария. Туристы об этом пока даже не слышали. Всегда можно найти что-то новое и интересное», — считает Павел Дюсеков.

Экскурсии проводятся на белорусском языке (по желанию для корпоративных групп — на русском) и рассчитаны в первую очередь на жителей белорусской столицы. За полтора часа люди проходят несколько километров и узнают много нового об увиденных зданиях и объектах.

«Я готовлю экскурсии, исходя из того, что нам встретится по пути из точки А в точку Б, — объясняет принцип построения маршрута Павел. — Приятно осознавать, что люди будут воспринимать какое-либо здание не как четыре стены, а как место, в котором родилась красивая легенда или останавливалась историческая личность».

Большинство слушателей (около 70 %) — женщины. Возрастной состав сильно разнится: экскурсии посещают и школьники, и студенты, и люди среднего возраста, и пенсионеры. По словам краеведа, общение с пожилыми людьми доставляет ему особое удовольствие: они видели своими глазами то, о чем Павел Дюсеков знает только по фотографиям и книгам.

«У нас есть турагентства, ко­торые проводят подобные экскурсии, но их услуги стоят денег, заплатить которые наши пенсионеры не могут. Рад тому, что полезен им, и замечаю, что они рассказывают друг другу о моем проекте, так как со временем их становится все больше», — радуется успехам гид. Есть у проекта и постоянные клиенты, которые уже побывали на всех экскурсиях и с нетерпением ждут новых.

Всю работу Павел Дюсеков выполняет в одиночку: сам разрабатывает и проводит все экскурсии, сам занимается продвижением проекта в Интернете. Работа отнимает все время и является единственным источником дохода, а 5 % от «чаевых», которые в качестве благодарности дают экскурсоводу люди, уходит на единый налог. Павел Дюсеков уплачивает его как индивидуальный предприниматель.

Иногда благодарные слушатели принимают не только финансовое участие в судьбе проекта. Кто-то дарит подарки, кто-то делится информацией, фотографы периодически делают профессиональные фото. Помогли Павлу и с разработкой логотипа. Даже микрофоны для экскурсий слушатели «Вандровак» специально привезли из США.

В далекое будущее Павел Дюсеков не заглядывает. Мечтает о том, чтобы подобные проекты были реализованы и в областных центрах. «Естест­венно, в Несвиже, в котором живет 15 тыс. человек, как бы прекрасен он ни был, не наберется столько желающих, чтобы постоянно проводить подобные экскурсии, — рассуждает краевед. — В областных же центрах, думаю, это сделать легко. Ведь у них тоже есть интереснейшая история. А зачем это делаю я? Кто-то же должен. Мне это нравится, в этом я вижу возможность быть полезным своей стране и людям».