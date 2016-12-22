В Германии промышленная революция

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

Экономическая программа немецкого правительства Wirtschaft 4.0 выводит страну на новый уровень развития.

Wirtschaft 4.0 — высокотехнологичная стратегия правительства Германии, которая характеризуется самым тесным сотрудничеством информационно-комму­ни­кационных технологий и промышленности: в процессе производства люди будут взаимодействовать с роботами. Стратегия была разработана представителями крупных немецких технологических компаний и научного сообщества и представлена в 2014 году на Ганноверской ярмарке.

Суть платформы Wirtschaft 4.0 — объединение возможностей дигитальной экономики и промышленного потенциала Германии. Роботы будут координировать все вопросы работы с клиентами и процессы, касающиеся экономии материалов и электроэнергии, контролировать качество, связывать рабочие процессы и организовывать поставки.

Роботы вытесняют c производства даже квалифицированных специалистов.

Все участники рынка будут объединены с помощью беспроводного Интернета. Сеть свяжет весь процесс производства продукта в единую цепочку, начиная с его разработки и заканчивая утилизацией.

«Общение» Интернета вещей и Интернета людей оптимизи­рует и значительно повысит эффективность производства. Некоторые крупные компании, например Robert Bosch GmbH, закрепили принципы Wirtschaft 4.0 в собст­венной производственной стратегии. Надо назвать вещи своими именами: в Германии запланирована промышленная революция.

Основными проблемами внедрения дигитальной экономики правительство страны считает изменение рынка труда и защиту данных. Следует признать, что немецкие профсоюзы не выступают против платформы, однако их лидеры понимают: сохранить многие рабочие места будет невозможно.

По прогнозам немецких исследователей, результатом дигитализации экономики станут кардинальные изменения на рынке труда: в промышленности Германии 15 млн рабочих мест, а с внедрением оцифрованной экономики сотни тысяч из них будут потеряны. Правда, появятся новые. Согласно оценкам, до 2025 года будет упразднено полтора миллиона рабочих мест, однако создано такое же количество новых.

Wirtschaft 4.0 автоматизирует многие процессы в производственной сфере, поэтому бóльшая часть рабочих мест будет потеряна как раз там. Именно рабочие должны будут кардинально повысить свою квалификацию, чтобы взаимодействовать с роботами в дигитально организованном процессе производства.

Новые рабочие места появятся в сфере IT и услуг на стыке производства и высоких технологий, а также в областях, обеспечивающих связи между данными отраслями. Следовательно, работники, которые сумеют соединить виртуальный и реальный мир, будут пользоваться огромным спросом. Возможно, ими станут те же производственники, прошедшие дополнительную подготовку. Тот, кто сможет предложить инновации в этих сферах, будет цениться на вес золота.

Настолько кардинально рынок труда Германии не менялся никогда. Поэтому объединителей цифрового и реального миров начинают готовить уже сейчас.

В стране озаботились и проб­лемой безопасности, а именно проникновения хакеров и киберпреступников в мощные производственные системы, поскольку уже раскрыто несколько преступ­лений, когда злоумыщленникам удавалось похищать крупные суммы денег после получения доступа к серверам и базам данных.

Внедрение дигитальной экономики ставит перед обществом не только технологические, но и правовые и организационные воп­росы. Ученые подняли проб­лему стандартов, которые придется согласовать с партнерами по ЕС и другими странами. Людям непонятны некоторые моральные аспекты будущего сотрудничества с роботами.

От внедрения Wirtschaft 4.0 выиграют не только компании и их акционеры. Повысятся доходы работников, новый уровень развития экономики откроет для жителей Германии новые возможности.