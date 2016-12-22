Параллельные миры бизнеса и государства

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22 декабря 2016
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№ 43 (1225)
19-25 ноября 2016 года
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43 (1225) 19-25 ноября 2016 г.
Чиновники и бизнес оценивают происходящее в стране по-разному, следовало из дискуссии, прошедшей в рамках VI Международного форума предпринимательства в Минске.
С форума началась Всемирная неделя предпринимательства, которая в Беларуси продлится до 20 ноября. Инновации как стратегия успеха для бизнеса — так была сформулирована ее тема в нынешнем году. Мероприятие организовала группа компаний «БЕЛБИЗ» при поддержке Министерства экономики и ОАО «Банк развития Республики Беларусь».
Неделя завершилась торжественной церемонией награждения победителей конкурса «Лучший предприниматель». По мнению министра экономики Владимира Зиновского, данный конкурс популяризует предпринимательство и стимулирует деловую активность в стране, а также свидетельствует о заинтересованной поддержке со стороны правительства.
В Беларуси уже многое сделано и еще будет делаться для улучшения делового климата, заверил министр экономики. «Десять лет назад малый и средний бизнес занимал 14 % в ВВП, сегодня — 28,5 %. Мы ставим амбициозную задачу: к 2020 году выйти на 40 %. Не совершенствуя законодательство, не помогая развитию института предпринимательства, мы никогда не сможем достичь таких результатов», — сказал Владимир Зиновский.
По мнению председателя правления Банка развития Сергея Румаса, частный бизнес «с его смелыми идеями и гибким мышлением» может предоставить рабочие места тем, кого сейчас увольняют с государственного предприятия «по причине его реструктуризации и модернизации основных средств». Доступными кредитами Банк развития внесет свой вклад в укрепление этого сектора. «Стратегией развития банка до 2020 года предусмотрено направить на указанную цель не менее 500 млн руб.», — сообщил Сергей Румас.
На форуме Банк развития представил новую линейку кредитных продуктов для субъектов малого и среднего предпринимательства. «Новые продукты будут предлагаться на более привлекательных условиях. Так, если сейчас Банк развития финансирует по ставке, которая равна половине ставки рефинансирования плюс 4,5 % по некоторым продуктам, а также по ставке рефинансирования плюс 4,5 %, то сегодня мы будем презентовать продукты под половину ставки рефинансирования плюс 3,5 %. Это 12,5 % в белорусских рублях», — рассказала журналистам начальник сектора организации финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Банка развития Юлия Кавецкая.
Выступления представителей бизнеса были не такими радужными и оптимистичными. Между чиновниками и предпринимателями ощущается взаимное недоверие. Власть и бизнес живут в параллельных мирах, считает директор ГК «БЕЛБИЗ» Татьяна Маринич.
По мнению соучредителя ГК «Сармат-СТИ», бизнес-ангела Александра Кныровича, в последнее время отношения между властью и бизнесом изменились принципиально: «стало гораздо легче дышать, и нет каких-либо преград для того, чтобы развиваться».
Проблему для бизнеса, по мнению Александра Кныровича, представляет общеэкономическая ситуация. «Мне кажется, что мы в этом зале сейчас говорим о каких-то вещах, не вполне согласующихся с реальностью. Происходит идеальный шторм на всех рынках. Характеризуется это сжатием рынка в несколько раз и подорожанием кредитных ресурсов до запретительных», — напомнил бизнес-ангел.
Банки, уверен он, не пытаются помочь бизнесу развиваться, а стремятся забрать деньги из «и так отощавшей системы». Государство же, которое раньше принимало активное участие в бизнесе, сегодня оставило его на произвол судьбы и получило побочный эффект — банкротство государственных трестов в строительстве, подчеркнул соучредитель ГК «Сармат-СТИ».
«Сегодня у меня лично и еще у многих участников этого рынка зависли огромные деньги в гострестах, — сокрушался Александр Кнырович. — Когда они вернутся, никто не знает и не представляет, каким образом это вообще можно сделать. Государство, как собственник этих объектов, никакой ответственности за них не несет. Какой-либо заинтересованности государства я не вижу, есть только полная растерянность предпринимателей. Социалистическая Беларусь вдруг стала страной самого дикого капитализма».
Когда перед бизнесом стоят такие вопросы, обсуждать проблему взаимодействия между чиновниками и предпринимателями нет необходимости, считает соучредитель ГК «Сармат-СТИ».Неделя предпринимательства проходит не менее чем в 160 государствах мира. Ее миссия — обучение и расширение контактов в бизнес-сообществе. К этой инициативе Беларусь присоединилась в 2011 году.
15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».
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