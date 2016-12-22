Менеджеры недотягивают

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

В Беларуси высокообразованные работники и хорошие инженеры, а вот менеджерам нужно повышать квалификацию, считают немецкие инвесторы.

Управленцу нужно учиться постоянно.

Об этом в ходе дискуссий 9-го Дня немецкой экономики заявили представители Германии. Мероприятие прошло 16 ноября в Минске и было посвящено оценке состояния и потенциала трудовых ресурсов нашей страны, а также путей, которые позволили бы повысить квалификацию отечественных специалистов.

В Беларуси хорошая система среднего и высшего образования, но в сегодняшней экономической ситуации на первый план выходит квалификация управленцев, считает посол Германии в нашей стране Петер Деттмар. По мнению немецких экспертов, местные менеджеры не обладают необходимой квалификацией.

Как заявил посол, в стране, в которой провозглашен курс на многовекторность экспорта, не изучается этика различных рынков, а ведь деловое общение в странах существенно отличается в зависимости от менталитета. Поскольку большую роль в развитии экономики, управлении предприятиями играют профильные министерства и ведомства, для Беларуси крайне важна квалификация чиновников.

Руководитель информационного бюро Немецкой службы академических обменов Керстин Мюллер обратила внимание на то, что 38 % молодых белорусов в возрасте от 25 до 29 лет имеют высшее образование. Для сравнения: в Германии таковых всего 20 %. Родители в Беларуси охотно финансируют обучение своих детей в вузах, поэтому каждый выпускник школы может пройти централизованное тестирование (ЦТ) и, получив даже минимальные баллы, стать студентом.

По мнению спикера, входной порог для поступающих в высшие учебные заведения в Беларуси низкий. Чтобы поступить в вуз на специальность «менеджмент» и учиться там за собственный счет, на ЦТ достаточно набрать около 100 баллов.

Керстин Мюллер проанализировала программы по специальности «менеджмент» в Беларуси и Германии и выяснила, что в нашей стране учебные планы не соответствуют немецким. В белорусском бакалавриате по спецпредметам можно получить только 70 кредитных пунктов, а 40 — по общеобразовательным дисциплинам, которые в Германии проходят в школе. Все предметы, изучаемые будущими менеджерами в немецких вузах, — специальные.

После бакалавриата в Беларуси выпускники «понюхали по чуть-чуть всего», полагает Керстин Мюллер. В немецком бакалавриате начинается обучение студентов по определенному профилю, в Беларуси же этого нет.

Кроме того, руководитель информационного бюро Немецкой службы академических обменов выяснила, что в Беларуси всего 2,8 % выпускников бакалавриата учатся в магистратуре, а ведь именно там и готовят профессиональных руководителей. В Германии большинство выпускников бакалавриата поступают в магистратуру, в которой занимаются углублением полученной специализации. Таким образом, делает вывод Керстин Мюллер, менеджеру в Беларуси попросту недостаточно вузовской подготовки.

Старший советник Федерального министерства экономики и энергетики Вольфганг Хомбрехер представил программу повышения квалификации менеджеров малых и средних предприятий, которую правительство Германии разработало для граждан 18 стран. Цель — повысить квалификацию менеджеров, имеющих пяти-­шестилетний стаж работы. Программа рыночно ориентированная: чтобы попасть в нее, соискатель должен разработать и защитить проект сотрудничества с немецким предприятием. Те, кто успешно защитит свой проект, отправляются на четырехнедельную стажировку, во время которой посещают и теоретические, и практические занятия в немецких компаниях, с которыми хотели бы сотрудничать.

Управляющий партнер Schneider Group Ульф Шнайдер считает, что в Беларуси нужно подтягивать высшее образование в области маркетинга. «Ваш Парк высоких технологий совсем неизвестен в Германии. Наши фирмы, скорее, закажут разработку в Индии. Они даже не знают, что у белорусских разработчиков много преимуществ», — сказал Ульф Шнайдер. По его мнению, белорусы в славянском мире — это как немцы в западном, поэтому компаниям из двух стран нетрудно наладить сотрудничество друг с другом.

Генеральный директор СП «Цейсс-БелОМО» Тимофей Савран рассказал о подготовке руководящих кадров в компании Zeiss AG. Внутри нее есть управленческая школа, в которую можно попасть, будучи инженером по образованию, — такова специфика предприятия. В этой школе учатся будущие руководители подразделений со всего мира. Она выполняет важную функцию: в учебных классах будущие руководители знакомятся друг с другом. Кроме того, на предприятии за молодыми менеджерами закрепляют ментора — опытного руководителя, который передает им свои знания и умения и таким образом готовит себе достойную смену. Подобную систему можно внедрить и на крупных отечественных предприятиях.

Уже более двадцати лет Клаус Байер продвигает в Беларуси самые разные инициативы. Сейчас он является руководителем проекта Евросоюза МOST, цель которого — расширение профессиональных контактов специалистов из Беларуси в странах ЕС. Квалификацию менеджеров Клаус Байер считает очень важным фактором экономического развития и призывает отечественных управленцев подавать заявки на обучение.