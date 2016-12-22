Три сценария для нефти

Олег ПЕТРУШЕВИЧ

Международное энергетическое агентство (МЭА) 16 ноября представило годовой отчет, содержащий прогноз развития глобального энергетического рынка до 2040 года.

Прогноз МЭА включает два основных сценария. Они отличаются степенью исполнения Парижского соглашения. Базовый сценарий предполагает, что 190 стран, подписавших документ, будут прилагать усилия, чтобы не допустить повышения средней температуры на планете более чем на два градуса к концу XXI века, в основном за счет жестких ограничений выбросов СО 2 . Сценарий-450 основан на том, что все или большинство стран поставят перед собой более амбициозную цель — ограничить повышение средней температуры менее чем полутора градусами. В Парижским соглашении предусмотрена возможность пересмотря целей раз в пять лет.

Парижский сценарий

Согласно базовому сценарию МЭА, к 2040 году потребность человечества в энергии возрастет на 30 %. Произойдет значительное перераспределение долей между различными источниками энергии, при этом увеличатся объемы потребления всех известных видов топлива.

Две трети инвестиций в нефтедобычу направляется на компенсацию потерь выработанных месторождений.

Наибольший прирост спроса придется на природный газ: потребность в нем возрастет на 50 %. Меньше всего увеличатся объемы потребления угля: страны будут отказываться от грязных угольных станций. Дополнительным фактором станет то, что в ближайшие годы уголь как вид топлива подорожает.

Не стоит списывать со счетов и нефть. К 2040 году потребность в ней возрастет по сравнению с 2015-м на 11 млн баррелей в день, до 103,5 млн баррелей в день.

Сегодня основными факторами, влияющими на снижение спроса на нефть, в МЭА считают повышение энергоэффективности автомобильных двигателей, а также промышленности в целом. Основными источниками роста спроса на нефть агентство считает грузовой транспорт, в том числе морской, авиационные перевозки, химическую индустрию. В этих отраслях заместить традиционные виды топлива будет проблематично, а в некоторых сегментах химпрома нефть так и останется основным сырьем. К слову, в базовый сценарий заложено увеличение количества электромобилей до 150 млн единиц (в 2015 году — 1,3 млн), а в мировом энергетическом балансе возобновляемым источникам энергии отводится 37 %.

МЭА ожидает, что в ближайшие 25 лет основными драйверами спроса на энергоносители станут: Китай, Индия, страны Юго-Восточной Азии, некоторые регионы Африки. Там будут ускоряться процессы урбанизации и индустриализации, что повысит спрос на энергию. Количество жителей планеты, не имеющих доступа к электроэнергии, сократится почти вдвое, но все равно превысит полмиллиарда. Потребление энергии в развитых странах будет расти очень медленными темпами, а в некоторых случаях снизится.

Объем инвестиций в энергетический сектор МЭА оценивает в 44 трлн долларов на ближайшие 25 лет. При этом 60 % из них будут связаны с ископаемыми энергоносителями. Деньги направят как на поиск и разработку новых месторождений, так и на строительство генерирующих мощностей, работающих на этих видах топлива.

Около 20 % средств будет инвестировано в возобновляемые источники. Согласно базовому сценарию, за 25 лет цена солнечных батарей снизится на 40—70 %, а ветряных станций — на 10—25 %. Субсидии на развитие альтернативной энергетики, в 2015 году составившие 150 млрд долларов, в ближайшие годы будут увеличиваться и на пике достигнут отметки в 240 млрд долларов, а затем сократятся как за счет уменьшения себестоимости, так и благодаря росту цен на электроэнергию для потребителей. Дополнительные 23 трлн долларов будут вложены в повышение энергоэффективности.

По сравнению с предыдущим пятнадцатилетием доля инвестиций в ископаемые энергоносители снизится на 10 п. п., правда, изменится характер этих вложений. Как сказал, отвечая на вопросы журналистов, исполнительный директор МЭА Фатих Бирол, сегодня из трех долларов, инвестируемых в добычу нефти, два вкладываются в то, чтобы компенсировать потерю выработанных месторождений.

Раз в два года нефтедобытчикам приходится компенсировать потерю месторождений, по объемам эквивалентных годовой добыче Ирака. Период низких котировок черного золота, начавшийся в 2014 году, уже привел к тому, что на протяжении двух лет объемы мировых разведанных запасов нефти не увеличиваются. Если в 2017-м рынок не стабилизируется, то спрос может значительно опередить предложение в долгосрочной перспективе.

Более значительные инвестиции в традиционную энергетику отчасти будут обусловлены и увеличением доли возобновляемых источников, ветряной и солнечной энергетики. Потребуется намного больше резервных мощностей, а также увеличение емкости энергосети для сглаживания пиков потребления. Эта проблема будет решаться за счет ввода в строй генерирующих мощностей, работающих на традиционных видах топлива, прежде всего на газе.

Атомная энергетика станет опцией для крупных стран, в энергетическом секторе которых преобладает государство. Половину новых АЭС, строительство которых в ближайшие 25 лет прогнозируют в МЭА, возведут в Китае. Таким образом эта страна будет замещать и угольные станции.

Сценарий-450

Как предполагает сценарий-450, страны возьмут на себя более серьезные обязательства по сокращению выбросов СО 2 . В рамках этого сценария к 2040 году парк электромобилей увеличится до 715 млн машин. В результате спрос на нефть в качестве сырья для производства бензина и дизельного топлива снизится на 6 млн баррелей в день, а не на 1,3 млн, как предусматривает базовый вариант.

Согласно оптимистичному сценарию, в 2040 году 60 % энергии человечество будет получать из

возобновляемых источников, в основном за счет ветряных и солнечных станций. При этом они будут конкурентоспособны по сравнению с другими источниками энергии без государственных субсидий.

Данный сценарий требует значительного технологического прогресса как в энергетике, так и в области энергоэффективности. Объем инвестиций в энергетический сектор оценивается в 40 трлн долларов, или на 4 трлн меньше, чем в базовом сценарии. Правда, вложения в повышение энергоэффективности должны увеличиться на 12 трлн, до 35 трлн долларов. Кроме того, государствам придется жестко ограничить объемы выбросов вредных веществ в окружающую среду, а также направить значительные средства на субсидирование потребителей, по крайней мере в первые годы ускоренной декарбонизации энергетического сектора.

Реализация сценария-450 приведет к падению спроса на ископаемые энергоносители. Потребность в нефти оценивается в 75 млн баррелей в день, что соответствует уровню конца 90-х. Пик спроса на черное золото придется на начало 20-х годов и достигнет 93 млн баррелей в день. Спрос на уголь вернется на уровень середины 80-х годов.

На презентации Фатих Бирол особо подчеркнул, что данный сценарий потребует по-настоящему серьезных технологических прорывов. Даже в случае его реализации к 2040 году мировой спрос на нефть будет с большой долей вероятности превышать предложение, в том числе из-за снижения инвестиций в разведку и добычу: объемы производства могут падать быстрее, чем спрос.

Нефть, газ и уголь

Есть еще один сценарий МЭА, внимание на котором акцентируется в меньшей степени. Он предполагает, что выбросы СО 2 останутся на сегодняшнем уровне, а Парижское соглашение фактически не будет реализовано. В этом случае к 2040 году спрос на нефть может достигнуть 117 млн т. На фоне предвыборных заявлений Дональда Трампа, который обещал снять все ограничения на выбросы в США, шансы консервативного сценария повышаются.

Мировой рынок энергоресурсов вступает в период высокой волатильности. По прогнозу МЭА, в ближайшие 25 лет нефтяные котировки будут колебаться сильнее, а тренды — чаще сменять друг друга. Пока все говорит в пользу того, что в долгосрочной перспективе цены на нефть повысятся. Правда, данная тенденция не будет устойчивой.

Отвечая на вопрос по поводу предстоящего саммита ОПЕК, на котором должна окончательно решиться судьба ограничений добычи нефти, Фатих Бирол подчерк­нул, что лучшей для рынка будет цена, установленная в результате балансировки спроса и предложения, а не манипуляций отдельных игроков. Если ОПЕК договорится о сокращении добычи и цена достигнет 60 долларов за баррель, то через полгода на рынок снова хлынет сланцевая нефть из США, сказал глава МЭА.

Волатильность будет усиливать и формирование по-настоящему подвижного рынка газа. Сегодня поставщики и потребители связаны друг с другом трубопроводами. После 2020 года благодаря увеличению флота морских грузовых транспортов, строительству терминалов и появлению новых экспортеров значительно активизируется торговля сжиженным газом. Он будет востребован на малых рынках, которые раньше импортировали энергоносители в небольших количествах. Доля таких рынков увеличится до 53 %.

Экспортерам сжиженного газа придется выдерживать ценовую конкуренцию как друг с другом, так и с поставщиками иных энергоносителей. Например, Китаю выгодно возводить ТЭЦ на газу вместо угольных, только если уголь будет стоить более 150 долларов/т. Кстати, это в два раза больше, чем прогнозируемая цена на 2025 год.

В долгосрочном прогнозе МЭА белорусы могут увидеть как положительные, так и отрицательные аспекты. С одной стороны, значительную часть отечественного экспорта составляют нефтепродукты, а доходы бюджета формируются, в том числе, за счет пошлин на них. Однако налоговый маневр РФ может нивелировать все положительные эффекты устойчивого роста спроса на нефть и нефтепродукты. С другой — увеличение потребности в энергоресурсах означает, что цены на них, вероятнее всего, будут повышаться, а это создает дополнительные трудности для экспортно ориентированных промышленности и сельского хозяйства.