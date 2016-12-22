Белорусы финансируют экономику

Елена ГОЛУБЬ

Продавая иностранную валюту, население поддерживает финансовую стабильность и потребительский спрос. Однако повлиять на повышение конкурентоспособности отечественных товаров оно не в состоянии.

За десять месяцев потребительские цены в Беларуси выросли на 9,2 %, сообщил Белстат. По сравнению с началом года темпы роста цен замедлились: +0,8 % за октябрь против +2,9 % в феврале, однако Нацбанк считает, что это происходит «недостаточно интенсивно».

«Одним из сдерживающих факторов является повышение административно регулируемых цен и тарифов, которые в последние годы растут более быстрыми темпами, чем свободные цены», — отмечает в докладе, посвященном итогам реализации денежно-кредитной политики в январе — сентябре, начальник Главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Дмитрий Мурин. Документ опубликован в «Банковском вестнике» за октябрь.

За последние 12 месяцев регулируемые цены и тарифы выросли на 12,9 %, притом что базовая инфляция за этот период составила 10,4 %.

Белорусы продают, Нацбанк поку­пает. Зато на цены не давят монетарные факторы, как это было в предыдущие годы. В сентябре 2016-го прирост средней широкой денежной массы в годовом выражении снизился до 2,8 %, тогда как в декабре 2015-го он превышал 40 %. Правда, ссылаясь на данные мониторинга, в Нацбанке отмечают, что нивелировать инфляционные ожи­дания не удалось. Сложившийся в нынешнем сентябре уровень ожидания инфляции составил 89,4 %, что лишь на 3,5 п. п. ниже, чем в конце 2014 года.

Рост цен поддерживают и сами белорусы, утверждают в Нацбанке. Потребительский спрос снижается гораздо медленнее, чем реальные доходы населения, — граждане тратят свои валютные сбережения. «С начала года валютные средства населения, размещенные в банках, снизились на 436 млн долларов, в том числе в III квартале — на 61 млн долларов», — констатируется в докладе.

Впрочем, постепенно бело­русы все же начинают экономить. «Если в первом полугодии 2016 года падение розничного товарооборота было характерно только для сегмента непродовольственных товаров, то по итогам девяти месяцев отрицательный результат сформировался и в сфере продовольственных», — отмечается в докладе Дмитрия Мурина. Как рассчитывают в Нацбанке, это будет способствовать «более быстрому замедлению темпов роста потребительских цен в ближайшей перспективе».

Не способствует снижению темпов инфляции и рост объемов потребительского кредитования, которое в последнее время оживилось. По данным регулятора, в августе — сентябре среднемесячный прирост задолженности физических лиц по потребительским кредитам составил почти 2 %.

Сформировавшаяся за девять месяцев чистая продажа населением валюты в объеме 1,4 млрд долларов положительно влияет на стабильность внутреннего валютного рынка. Белорусы не только удовлетворяют спрос предприятий, но и дают возможность Нацбанку пополнять золотовалютные резервы. С начала года они увеличились почти на 580 млн, до 4,8 млрд долларов на 1 ноября.

Директора не чувствуют оживления экономики. Нацбанк скупает «лишнюю» валюту и тем самым сдерживает укрепление белорусского рубля, чтобы поддержать ценовую конкурентоспособность отечественного экспорта. Индекс реального эффективного курса нашей национальной валюты, рассчитанный по индексу цен производителей промышленной продукции, снизился на 8 %.

Однако этого недостаточно для повышения экономической активности. В сентябре снижение спроса на собственную продукцию (работы, услуги) констатировало 30 % руководителей, а увеличение — 20 %, приводятся в докладе результаты мониторинга Нацбанка.

Невысокий спрос сдерживает производство. Руководители предприятий, опрошенные в ходе мониторинга, признались, что и в сентябре объем производства продолжил снижаться.

В сентябре 52 % опрошенных директоров оценили экономическую конъюнктуру как неблагоприятную. Финансовое положение своей компании назвали удовлетворительным 64 % респондентов, плохим — 28,5, хорошим — 7,5 %. Несмотря на рост выручки, прибыль снизилась из-за того, что себестоимость росла еще быстрее. В результате доля нерентабельных и низкорентабельных предприятий достигла 58 %.

По-прежнему высоким остается уровень закредитованности предприятий — 3,4 среднемесячной выручки. Как результат, трудности с обслуживанием текущей задолженности по кредитам и займам и низкий платежеспособный спрос на кредитные ресурсы. За девять месяцев требования банков и Банка развития к другим секторам экономики увеличились только на 1 %.

К положительным тенденциям регулятор относит замедление темпов прироста директивных кредитов и увеличение объема рыночных заимствований. С начала года рублевая задолженность по кредитам, предоставленным на рыночных условиях, выросла на 4,1 %. Этому, по мнению представителя Нацбанка, способствует более быстрое, чем предполагалось ранее, снижение стоимости кредитов.

Средняя процентная ставка по новым рыночным кредитам в национальной валюте уменьшилась с 33,3 % годовых в декабре 2015 года до 22,4 % в сентябре 2016-го при прогнозе в 24—27 % годовых на конец нынешнего года. В реальном выражении процентные ставки снизились почти вдвое, однако их уровень по-прежнему остается высоким.

Взвешенного баланса между жесткой кредитно-денежной политикой и повышением доступности кредитов Нацбанк намерен придерживаться и в следующем году.