Страховщики теряют прибыль

Наталья СТАСЮКЕВИЧ

Страховые организации в январе — сентябре получили 64,4 млн руб. чистой прибыли, или в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За девять месяцев 2016 года объем взносов страховых организаций Беларуси увеличился на 24,2 % по сравнению с январем — сентяб­рем 2015-го, до 741,9 млн руб., свидетельствуют данные, опубликованные Министерством финансов.

Страховые взносы по добровольным видам страхования увеличивались быстрее, чем по обязательным. Первые прибавили 31,7 % и достигли 415,9 млн руб., вторые — 15,7 %, до 326 млн руб. В результате удельный вес добровольных видов страхования в структуре страховых взносов увеличился с 52,8 % в январе — сентябре

прошлого года до 56,1 % за аналогичный период 2016-го.

За девять месяцев текущего года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения увеличились на 14,2 % по сравнению с январем — сентябрем 2015-го, до 394 млн руб. При этом уровень страховых выплат в структуре страховых взносов за девять месяцев нынешнего года составил 53,1 % против 57,7 % в 2015-м.

Общий объем прибыли страховых организаций в январе — сентябре 2016 года составил 64,4 млн руб. против 141,2 млн руб. за аналогичный период 2015-го. Количество страховых организаций уменьшилось на одну. На 1 октября их было 23, из которых три — убыточные: ОАСО «БАГАЧ» (–506 021 руб.), ЗАСО «КЕНТАВР» (–444 941 руб.), УП «ЦЕПТЕР ИНШУРАНС» (–78 096 руб.). ЗАСО «КЕНТАВР» продолжает работать, две другие находятся в процессе ликвидации.