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О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

43 (1225) 19-25 ноября 2016 г.

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проекту международной технической помощи «Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси» (далее – Проект) требуется осуществить разработку бизнес-плана на 2017-2020 гг. для белорусской лизинговой компании, специализирующейся на лизинге для микро-предприятий и экономически активного сельского населения (населенные пункты численностью населения до 20 000 человек).

Цель бизнес-плана – привлечение иностранных инвестиций в виде долгосрочных займов (кредитов).

Подробное описание требований к бизнес-плану предоставляется по письменному запросу (тел/факс: +37517 233-98-80; электронная почта: info@brmc.by).

Требования к исполнителю: наличие опыта разработки бизнес-плана для лизинговых компаний с целью поиска зарубежных инвесторов.

Оплата: после выполнения работ и приемки Заказчиком.

Счёт на оплату должен выставляться без НДС, как проекту международной технической помощи.

Заказчик: ПК «Республиканский микрофинансовый центр» (средства гранта),

220005, г. Минск, ул. Смолячкова, 16, к. 213; УНП 191114508.

Срок выполнения работ: не позднее 6 января 2017 г.

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Прошу предоставить коммерческое предложение на оказание вышеуказанных услуг не позднее 5 декабря 2016 г. в ПК «Республиканский микрофинансовый центр».

Факс: +37517 233-98-80; электронная почта: info@brmc.by

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