Возможность и раздор

Алесь ГЕРАСИМЕНКО

Пространство для профессиональных посредников на рынке грузоперевозок сужается, поскольку электронные биржи упростили поиск заказчиков и исполнителей. Однако не будем драматизировать ситуацию: экспедиторские компании выживут, хватит работы и крупным перевозчикам, предпочитающим взаимодействовать с заказчиками самостоятельно.

Десятки и сотни потенциальных исполнителей заказа в один клик мышки — это возможности транспортных порталов, сумевших объединить на своих площадках большое количество участников цепочки поставок. Разумеется, конкурс со значительным числом компаний серьезно давит на стоимость фрахта, что в интересах грузоотправителей, но напрягает транспортные компании. Особенно критично такое понижение для крупных перевозчиков, которые привыкли работать в среднем и верхнем ценовых сегментах. Еще большую тревогу транспортные биржи вызвали у экспедиторских компаний, выступающих в роли профессиональных посредников и оказывающих услуги по организации доставки от двери до двери.

Закономерный конфликт интересов зафиксировал опрос «БР». Многие профучастники рынка грузоперевозок заявили о том, что электронные биржи им неинтересны. Причем некоторые респонденты предрекли вялое развитие таких площадок в ближайшей и среднесрочной перспективе. Впрочем, представители транспортных порталов заверили, что дела у них идут вполне успешно: стабильно увеличивается количество посетителей и активных аккаунтов.

Возьмем на себя смелость предположить, что грузовые биржи, как и любая новая технология, несколько перераспределят рынок, но не искоренят традиционные формы работы. Слишком уж многогранна транспортно­логистическая отрасль, чтобы замкнуть процессы на какой­то одной технологии. Скорее всего, интернет­­площадки объединят вокруг себя представителей малого бизнеса, тогда как средние и крупные компании предпочтут работать с проверенными партнерами напрямую. Сохранится спрос и на услуги экспедиторов, поскольку те берут на себя не только поиск перевозчика, но и решают комп­лекс других задач, коих немало, особенно если речь идет о международной перевозке грузов.

Отметим, что профильные электронные площадки можно назвать биржами только условно: торги в классическом понимании там не проводятся. Такие сайты представляют собой, скорее, открытые базы данных с заявками на грузоперевозку и контактами потенциальных исполни­телей.

Данное обстоятельство также вызывает критику, на этот раз со стороны Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ), которая ранее объявила о планах по созданию в стране настоящей транспортной биржи. Ожидалось, что такая площадка заработает уже в нынешнем году, сейчас же говорят о возможном старте в 2017­м. Руководство БУТБ сетует на то, что реализации проекта препятствует разобщенность интересов субъектов транспортно­логистической цепочки.

Добавим, разобщенность интересов усиливают опасения, что торговля транспортно­­логистическими услугами на БУТБ приобретет обязательный характер, как это было с разного рода товарами. Обязаловка — то, чего многие компании боятся еще больше, чем электронных грузовых бирж, ломающих привычные схемы работы.