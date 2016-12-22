Возможность и раздор

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43 (1225) 19-25 ноября 2016 г.
Десятки и сотни потенциальных исполнителей заказа в один клик мышки — это возможности транспортных порталов, сумевших объединить на своих площадках большое количество участников цепочки поставок. Разумеется, конкурс со значительным числом компаний серьезно давит на стоимость фрахта, что в интересах грузоотправителей, но напрягает транспортные компании. Особенно критично такое понижение для крупных перевозчиков, которые привыкли работать в среднем и верхнем ценовых сегментах. Еще большую тревогу транспортные биржи вызвали у экспедиторских компаний, выступающих в роли профессиональных посредников и оказывающих услуги по организации доставки от двери до двери.
Закономерный конфликт интересов зафиксировал опрос «БР». Многие профучастники рынка грузоперевозок заявили о том, что электронные биржи им неинтересны. Причем некоторые респонденты предрекли вялое развитие таких площадок в ближайшей и среднесрочной перспективе. Впрочем, представители транспортных порталов заверили, что дела у них идут вполне успешно: стабильно увеличивается количество посетителей и активных аккаунтов.
Возьмем на себя смелость предположить, что грузовые биржи, как и любая новая технология, несколько перераспределят рынок, но не искоренят традиционные формы работы. Слишком уж многогранна транспортнологистическая отрасль, чтобы замкнуть процессы на какойто одной технологии. Скорее всего, интернетплощадки объединят вокруг себя представителей малого бизнеса, тогда как средние и крупные компании предпочтут работать с проверенными партнерами напрямую. Сохранится спрос и на услуги экспедиторов, поскольку те берут на себя не только поиск перевозчика, но и решают комплекс других задач, коих немало, особенно если речь идет о международной перевозке грузов.
Отметим, что профильные электронные площадки можно назвать биржами только условно: торги в классическом понимании там не проводятся. Такие сайты представляют собой, скорее, открытые базы данных с заявками на грузоперевозку и контактами потенциальных исполнителей.
Данное обстоятельство также вызывает критику, на этот раз со стороны Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ), которая ранее объявила о планах по созданию в стране настоящей транспортной биржи. Ожидалось, что такая площадка заработает уже в нынешнем году, сейчас же говорят о возможном старте в 2017м. Руководство БУТБ сетует на то, что реализации проекта препятствует разобщенность интересов субъектов транспортнологистической цепочки.Добавим, разобщенность интересов усиливают опасения, что торговля транспортнологистическими услугами на БУТБ приобретет обязательный характер, как это было с разного рода товарами. Обязаловка — то, чего многие компании боятся еще больше, чем электронных грузовых бирж, ломающих привычные схемы работы.
15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».
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