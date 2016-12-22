Доставка без посредников

Вячеслав ВОЛОТОВСКИЙ

Электронные биржи грузов набирают популярность среди профессиональных участников рынка грузоперевозок. Увеличивается и количество площадок в Интернете, и число их пользователей.

Одна из электронных бирж «прописалась» в Беларуси на грузотранспортном портале Transinfo.by. О возможностях новых технологий беседуем с менеджером проектов ОДО «Современные логистические си­стемы» (компания — владелец портала) Виталием КРАВЦОВЫМ.

— Виталий Владимирович, сейчас модно говорить о миссии разного рода проектов. В чем миссия вашей площадки?

— Ключевые участники транспортно-логистической сферы, конечно же, грузовладельцы и перевозчики. Я не уменьшаю значимость других субъектов данной сложной системы, однако именно без этих категорий субъектов хозяйствования транспортный бизнес был бы невозможен. Чем больше грузов имеют первые и перевозят вторые, тем больше возможностей предоставляется всем остальным. Поэтому в общих интересах максимально увеличить и оптимизировать грузопотоки.

Вместе с другими электронными биржами из соседних регионов (России, Украины, стран Балтии, Центральной и Западной Европы) мы помогаем перевозчикам и грузовладельцам находить друг друга, экономить ресурсы и время. Думаю, в этом и состоит миссия проекта Transinfo.by.

— Интерес к интернет-проекту можно измерять посещаемостью. Какова она и ее динамика?

— Количество активных аккаунтов Transinfo.by превысило 55 тыс. Всего же наш сайт посещают около 120—130 тыс. пользователей в месяц. Сентябрь 2016 года показал прирост на 11 % по сравнению с аналогичным периодом 2015-го.

Растущий интерес понятен, ведь с помощью электронной биржи легче найти транспорт или груз, поскольку в активе компании оказываются не десятки и даже не сотни, а тысячи потенциальных исполнителей или заказчиков. Налицо ряд преимуществ по сравнению с традиционными способами налаживания связей.

Возьмем, например, скорость подбора контрагента. Да, если вы зарегистрируетесь на бирже, ваш транспорт или груз не будет перемещаться быстрее, однако значительно возрастет скорость бизнес-процессов. Чтобы организовать разовую поставку или загрузить одну единицу техники, порой менеджеру приходится тратить немало времени.

Транспортные порталы упростили и ускорили поиск грузов и перевозчиков.

Если решать задачу с помощью традиционного обзвона, то, например, грузоотправителю придется связаться со множеством перевозчиков, уточнить наличие транспорта на желаемую дату доставки, цену и другие важные для перевозки факторы. Только сопоставив все предложения, менеджер сможет определиться с исполнителем и начать готовить документы.

Для перевозчика решение задачи традиционным способом означает бесконечный поиск загрузок для своего транспорта. Немного проще тем, у кого есть наработанная база заказчиков, а вот только пришедшему на рынок новичку найти клиентов крайне трудно.

Биржа помогает расширить базу партнеров минимум в несколько раз. Отмечу, что на Transinfo.by основная масса грузов актуальна для белорусских перевозчиков, так как географически привязана к нашему региону: 22 % от общего количества грузов — внутриреспубликанские, 26 % — из Беларуси, 41 % — в Беларусь, 11 % — грузы, перевозимые в прочих направлениях.

Современные технологии программирования позволяют максимально детализировать функционал для поиска нужной заявки. Например, на нашей площадке можно использовать фильтр по месту загрузки/разгрузки, дате, типу транспорта, весу, объему груза и другим параметрам.

У менеджеров компаний есть выбор, как именно искать груз или транспорт. Первый способ — разместить информацию с подробным описанием груза или транспорта. С большой долей вероятности заявку увидят пользователи, которым она подходит по параметрам поиска.

Второй способ — разместить информацию и заниматься ее продвижением.

Это могут быть особые графические элементы, выделяющие заявку из общей массы, возможность через некоторый интервал времени поднимать заявку на более высокие позиции в общем списке и т. п. Такие приемы выделяют сообщение из перечня предложений, что значительно повышает шансы на выбор заказчиком определенной компании.

Третий способ — заниматься поиском в размещенных заявках. Этот метод наиболее трудозатратный, однако позволяет эффективно искать груз или транспорт. Уже на стадии изучения предложений можно ознакомиться с расширенными данными, чтобы исключить лишние контакты.

Подобный функционал позволяет снизить как минимум временные затраты на организацию перевозки. Для грузовладельца это означает сокращение издержек на хранение товаров на складе, для перевозчика — времени простоя транспорта.

— Некоторые участники рынка грузоперевозок опасаются того, что массовое распространение бирж грузов обострит проблему демпинга тарифов, поскольку запускается механизм поиска наименьшей цены из множества предложений…

— Действительно, цена перевозки является фундаментальным противоречием между интересами перевозчика и грузовладельца. Первый хочет выгоднее перевезти, чтобы увеличить свою прибыль, второй, наоборот, старается сэкономить на перемещении груза, чтобы снизить издержки. Однако оба заинтересованы в том, чтобы груз был доставлен как можно быстрее и без дополнительных затрат, а транспорт не простаивал без дела.

Успешное взаимодействие между контрагентами должно основываться на известной схеме win/win, когда оба участника сделки остаются в выигрыше. Да, электронные площадки зачастую дают возможность грузоотправителям находить перевозчика с минимальным ценовым предложением, однако в данном случае я назвал бы это не демпингом, а поиском справедливой рыночной цены.

Ценообразование на электронной бирже не может быть искусственным. Во-первых, благодаря большому количеству контрагентов никто из участников рынка не в силах завысить цену, так как заказчик всегда может выбрать другого исполнителя. Во-вторых, проанализировав ценовые предложения по типу транспорта, направлению или другим важным факторам, любой желающий может сделать срез по рынку.

Определение тарифа по отдельным заявкам ниже среднего значения по рынку также не означает, что перевозчик демпингует. Возможно, таким образом он пробует загрузить подвижной состав, который следует обратно, когда даже незначительная выручка, связанная с доставкой груза, лучше, чем порожний рейс. Электронная биржа — эффективный инструмент, который позволяет в короткие сроки найти груз в обратном направлении, что снижает издержки грузоотправителя и генерирует дополнительную выручку перевозчика.

— В адрес электронных бирж звучит критика по поводу того, что они не являются гарантами сделок и не проверяют благонадежность своих пользователей.

— Проблема работы с достоверной информацией и благона­дежными контрагентами актуальна не только для электронных бирж, но и для всего бизнеса в целом. Успешное решение проблемы зависит не столько от канала размещения информации (в данном случае это Интернет), сколько от функционала и организации работы веб-площадки.

Качественные порталы ограничивают доступ к размещению информации еще на стадии регистрации. Например, при регистрации на Transinfo.by пользователи предоставляют документы, подтверждающие их легальную деятельность (в Беларуси — свидетельство о регистрации юридического лица). Проводится сверка по реестру юридических лиц. Некоторые биржи проверяют уставный капитал и стабильность работы компании.

Оценить надежность перевозчика помогают комментарии клиентов-пользователей. Администрации площадки также по силам отслеживать достоверность подобных сообщений, чтобы избежать положительной накрутки или неоправданно негативных комментариев. Оценить объективность отзыва пользователи могут и самостоятельно, изучив информацию о его авторе.

На качественных площадках предусмотрена возможность проверки партнеров на наличие долгов, а также оценки их опыта работы с другими пользователями. Все эти факторы не защитят вас на 100 %, но значительно уменьшат риски при работе с новыми контрагентами.