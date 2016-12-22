Лишний сбор – в утиль

А. Г.

Правительство Беларуси намерено добиться взаимозачета утилизационного сбора при перерегистрации транспортных средств в странах ЕАЭС.

Инициатива о внесении соответствующих изменений в национальные законодательства стран — участниц союза обсуждена 11 ноября на заседании Межведомственного совета по внешнеторговой политике, действующего при белорусском правительстве.

Компаниям приходится по несколько раз уплачивать утилизационный сбор, перемещая транспорт из одной страны ЕАЭС в другую.

Как следует из материалов заседания, несмотря на заявленный в ЕАЭС принцип свободного перемещения товаров, ввезенных и растаможенных на территории союза, перевозчики Беларуси столкнулись с необходимостью повторно уплачивать утилизационный сбор при покупке в России бывшей в употреблении импортной техники. Аналогичный платеж приходится совершать и российским контрагентам, в пользу которых отечественные компании отчуждают свои транспортные средства.

Двойной оброк

Это серьезная проб­лема для белорусских перевозчиков, заявила «БР» заместитель генерального директора ассоциации «БАМАП» Наталия Высоцкая: «В странах ЕАЭС активно идет создание дочерних предприятий, в том числе белорусскими транспортными компаниями. Процесс подразу­мевает перемещение основных средств, однако необходимость повторной уплаты утилизационного сбора никак не вписывается в понятие свободного перемещения товаров в ЕАЭС.

Если захочешь передать транспортное средство в свою же компанию, созданную в другой стране, например в России, то при его постановке на учет ты должен повторно уплатить сбор. Требование действует, даже если транспортное средство передается в аренду. Если же вернешь машину обратно в свою страну, опять заплатишь сбор».

По словам собеседницы, с аналогичной проблемой столк­нулись и российские инвесторы, открывающие в Беларуси дочерние транспортные компании. Размер сбора велик и может быть сопоставим со стоимостью самого транспортного средства, как следствие, движение основных средств между компаниями оказывается заблокированным. При этом речь идет не только об аффилированных структурах. Поскольку рынок вторичной техники в Беларуси мал, многие сделки купли-продажи совершаются в формате экспорта/импорта. Дублируемый платеж в казну делает продажу техники в другие страны ЕАЭС экономически невыгодной.

Кто начал первым?

Напомним, утилизационный сбор в отношении импортных транспортных средств введен Россией в 2012 году в качестве компенсационной меры на фоне снижения ввозных таможенных пошлин при вступлении в ВТО. Первоначально он не уплачивался при регистрации техники, ввозимой из других стран Таможенного союза, если та получила статус товара ТС. Однако 1 января 2014 года данное исключение было упразднено федеральным законом от 21 октября 2013 года № 278-ФЗ.

Сейчас суммы и порядок уплаты сбора регулируются постановлением правительства РФ от 26 декабря 2013 года № 1291 «Об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». В нашей стране аналогичный сбор установлен указом от 4 февраля 2014 года № 64 и принятым в его развитие постановлением Совмина от 27 февраля 2014 года № 172.

И в Беларуси, и в России определен почти идентичный размер утилизационного сбора в долларовом выражении в отношении основных видов транспортных средств, используемых в международных автомобильных перевозках. Отличается лишь порядок уплаты. От данного платежа в обеих странах освобождены только транспортные средства, производимые на территории Евразийского экономического союза.

Ведомствам велено разобраться

Как следует из материалов заседания Межведомственного совета по внешнеторговой политике, белорусский Минтранс пока не сформировал предложения по проблеме взаимозачета утилизационного сбора в ЕАЭС. Тем не менее участники встречи сошлись во мнении, что следует добиваться соответствующей корректировки законодательства стран — участниц союза.

Согласно протокольной записи заседания, Минпрому поручено подготовить проекты изменений в указ № 64 и постановление Совмина № 172, которые регулируют уплату сбора в белорусском законодательстве. Минтранс, Минфин и ассоциация «БАМАП» получили задание подготовить проект обращения Совмина Беларуси к правительству РФ, которое будет содержать предложение о внесении изменений в профильное российское законодательство (в ст. 24.1 «Утилизационный сбор» федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ и в постановление правительства РФ от 26 декабря 2013 года № 1291 «Об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»).

Как ожидается, до конца года детализированные законодательные инициативы будут рассмот­рены на очередном заседании Межведомственного совета по внешнеторговой политике, после чего их вынесут на утверждение правительствами двух стран.