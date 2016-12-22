Миллион контейнеров на Шелковом пути

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43 (1225) 19-25 ноября 2016 г.
Увеличить транзитные перевозки грузов между Китаем и ЕС до 1 млн TEU (условных 20футовых контейнеров) в год намерена компания «ОТЛК», совместно учрежденная администрациями железных дорог Беларуси, России и Казахстана. Об этом в интервью «БР» рассказал глава «ОТЛК» Алексей ГРОМ.
— Алексей Николаевич, очевидно, что в ближайшие годы на рынке транспортно-логистических услуг будет обостряться борьба за обслуживание грузов, следующих из Юго-Восточной Азии в Европу и обратно. На какую часть этих потоков может рассчитывать железная дорога?
— Объем транзитных грузов в направлении Азия — Европа — Азия сейчас оценивается примерно в 22 млн TEU, из них около 16 млн TEU — грузы из или в КНР. Наша задача — перевести на железную дорогу 1 млн TEU. Это около 14—15 поездов в сутки на сервисе U West и 8—10 поездов на сервисе U East c частотой отправки каждые полтора-два часа. Очень напряженно, тем не менее инфраструктурные компании подтверждают нам возможность такой частоты отправки на повышенных скоростях.
— Сильная сторона железных дорог — скорость доставки. Каких временных показателей удалось достичь на наиболее востребованных маршрутах?
— Действительно, главное преимущество железнодорожной доставки — это скорость, а еще высокая сохранность грузов в пути. Ежедневно на сервисах «ОТЛК» отправляется до десяти контейнерных поездов в обоих направлениях. В 2016 году многие составы стартовали в режиме по готовности. При этом мы стремимся, чтобы их движение осуществлялось четко по расписанию. Для оптимизации системы наших сервисов продолжим взаимодействовать с клиентами и администрациями железных дорог.
Сейчас контейнерные поезда «ОТЛК», следующие по маршруту Достык/Алтынколь — Брест — Достык, преодолевают 5,43 тыс. км за пять суток. Компания ставит перед собой амбициозную цель: к 2025 году сократить время прохождения маршрута до трех с половиной суток.
— Слабая сторона доставки по железной дороге — относительно высокая цена (в частности, по сравнению с морским транспортом). Видите ли вы возможности сокращения затрат и снижения тарифов?
— Компания запланировала ряд мероприятий по снижению себестоимости перевозок. Эту работу мы проводим совместно с партнерами, в частности увязываем тарифы с объемами перевозок, принимаем меры технологического характера, в том числе максимально задействуем вагоны повышенной вместимости. Учитывая изложенное, а также ценообразование у морских перевозчиков, полагаем, что разница в стоимости услуг «ОТЛК» и операторов deep sea будет сокращаться.
— Каковы показатели работы «ОТЛК» в текущем году? С какими итогами рассчитываете закрыть 2016 год?
— В 2015-м (первый год операционной деятельности АО «ОТЛК») объем контейнерных перевозок компании по маршруту Китай — Европа — Китай составил 47,4 тыс. TEU. В 2016-м ожидается двукратный прирост объемов: только за десять месяцев года перевезено свыше 81 тыс. TEU. На 1 ноября отправлено 912 поездов. На текущий месяц анонсирована отправка юбилейного, тысячного состава. Устойчивый рост объемов перевозок указывает на перспективность и конкурентоспособность нашего маршрута.
— Алексей Николаевич, очертите, пожалуйста, планы «ОТЛК» на средне- и долгосрочную перспективу. Предполагается ли развитие новых направлений?
— Пока мы сосредоточены на одном транзитном коридоре, но и тут достаточно работы и резервов для повышения экономической эффективности. Что будет завтра, во многом зависит от решений менеджмента компании, сформированного из представителей всех трех акционеров. Неизменной останется лишь амбициозная цель: создать лучшее транспортное предприятие в ЕАЭС.
Маркетинговая политика «ОТЛК» — это политика открытых дверей. Любой, кто может вовлечь в наш сервис хотя бы один контейнер, — желанный клиент. Мы пытаемся сделать сервис максимально доступным и открытым как для глобальных логистических компаний, так и для представителей малого и среднего бизнеса. Поэтому будем рады европейским, азиатским и любым другим клиентам. Это часть нашей стратегии, которую сегодня обсуждают и согласовывают акционеры. Повторюсь, ключевая операционная цель — рост объема транзитных перевозок до 1 млн TEU к 2025 году.
Справка «БР»
АО «ОТЛК» учреждено 13 ноября 2014 года железнодорожными администрациями Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан. Новая компания стала оператором железнодорожных транзитных контейнерных перевозок в сообщении Китай/ЮгоВосточная Азия — ЕС. В течение этого года ОАО «РЖД» намерено вывести из капитала «ОТЛК» акции дочерних ПАО «ТрансКонтейнер» и АО «РЖД Логистика», чтобы уставный фонд был сформирован на паритетной основе только за счет денежных взносов трех главных акционеров, что также обеспечит паритетное управление активом учредителями из трех стран.
15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».
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