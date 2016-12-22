Миллион контейнеров на Шелковом пути

Алесь ГЕРАСИМЕНКО

Увеличить транзитные перевозки грузов между Китаем и ЕС до 1 млн TEU (условных 20­футовых контейнеров) в год намерена компания «ОТЛК», совместно учрежденная администрациями железных дорог Беларуси, России и Казахстана. Об этом в интервью «БР» рассказал глава «ОТЛК» Алексей ГРОМ.

— Алексей Николаевич, очевидно, что в ближайшие годы на рынке транспортно-логистических услуг будет обостряться борьба за обслуживание грузов, следующих из Юго-Восточной Азии в Европу и обратно. На какую часть этих потоков может рассчитывать железная дорога?

— Объем транзитных грузов в направлении Азия — Европа — Азия сейчас оценивается примерно в 22 млн TEU, из них около 16 млн TEU — грузы из или в КНР. Наша задача — перевести на железную дорогу 1 млн TEU. Это около 14—15 поездов в сутки на сервисе U West и 8—10 поездов на сервисе U East c частотой отправки каждые полтора-два часа. Очень напряженно, тем не менее инфраструктурные компании подтверждают нам возможность такой частоты отправки на повышенных скоростях.

— Сильная сторона железных дорог — скорость доставки. Каких временных показателей удалось достичь на наиболее востребованных маршрутах?

— Действительно, главное преимущество железнодорожной доставки — это скорость, а еще высокая сохранность грузов в пути. Ежедневно на сервисах «ОТЛК» отправляется до десяти контейнерных поездов в обоих направлениях. В 2016 году многие составы стартовали в режиме по готовности. При этом мы стремимся, чтобы их движение осуществлялось четко по расписанию. Для оптимизации системы наших сервисов продолжим взаимодействовать с клиентами и администрациями железных дорог.

Сейчас контейнерные поезда «ОТЛК», следующие по маршруту Достык/Алтынколь — Брест — Достык, преодолевают 5,43 тыс. км за пять суток. Компания ставит перед собой амбициозную цель: к 2025 году сократить время прохождения маршрута до трех с половиной суток.

— Слабая сторона доставки по железной дороге — отно­сительно высокая цена (в частности, по сравнению с морским транспортом). Видите ли вы возможности сокращения затрат и снижения тарифов?

— Компания запланировала ряд мероприятий по снижению себестоимости перевозок. Эту работу мы проводим совместно с партнерами, в частности увязываем тарифы с объемами перевозок, принимаем меры технологического характера, в том числе максимально задействуем вагоны повышенной вместимости. Учитывая изложенное, а также ценообразование у морских перевозчиков, полагаем, что разница в стоимости услуг «ОТЛК» и операторов deep sea будет сокращаться.

— Каковы показатели работы «ОТЛК» в текущем году? С какими итогами рассчитываете закрыть 2016 год?

— В 2015-м (первый год операционной деятельности АО «ОТЛК») объем контейнерных перевозок компании по маршруту Китай — Европа — Китай составил 47,4 тыс. TEU. В 2016-м ожидается двукратный прирост объемов: только за десять месяцев года перевезено свыше 81 тыс. TEU. На 1 ноября отправлено 912 поездов. На текущий месяц анонсирована отправка юбилейного, тысячного состава. Устойчивый рост объемов перевозок указывает на перспективность и конкурентоспособность нашего маршрута.

— Алексей Николаевич, очертите, пожалуйста, планы «ОТЛК» на средне- и долгосрочную перспективу. Предполагается ли развитие новых направлений?

— Пока мы сосредоточены на одном транзитном коридоре, но и тут достаточно работы и резервов для повышения экономической эффективности. Что будет завтра, во многом зависит от решений менеджмента компании, сформированного из представителей всех трех акционеров. Неизменной останется лишь амбициозная цель: создать лучшее транспортное предприятие в ЕАЭС.

Маркетинговая политика «ОТЛК» — это политика открытых дверей. Любой, кто может вовлечь в наш сервис хотя бы один контейнер, — желанный клиент. Мы пытаемся сделать сервис максимально доступным и открытым как для глобальных логистических компаний, так и для представителей малого и среднего бизнеса. Поэтому будем рады европейским, азиатским и любым другим клиентам. Это часть нашей стратегии, которую сегодня обсуждают и согласовывают акционеры. Повторюсь, ключевая операционная цель — рост объема транзитных перевозок до 1 млн TEU к 2025 году.

Справка «БР»

АО «ОТЛК» учреждено 13 ноября 2014 года железнодорожными администрациями Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан. Новая компания стала оператором железнодорожных транзитных контейнерных перевозок в сообщении Китай/Юго­Восточная Азия — ЕС. В течение этого года ОАО «РЖД» намерено вывести из капитала «ОТЛК» акции дочерних ПАО «ТрансКонтейнер» и АО «РЖД Логистика», чтобы уставный фонд был сформирован на паритетной основе только за счет денежных взносов трех главных акционеров, что также обеспечит паритетное управление активом учредителями из трех стран.