В Поднебесную – поездами

Вячеслав МИЦУРА

Ведущие мировые операторы транспортно­логистических услуг расширяют железнодорожную доставку грузов на китайском направлении.

Этой осенью немецкая компания DB Cargo (крупнейший железнодорожный перевозчик ЕС) заключила ряд стратегических соглашений о развитии железнодорожных перевозок в сообщении Китай — Германия — Китай, сообщает портал CARGO-CARDS.

В частности, подписан долговременный контракт на доставку автомобильных комплектующих из Лейпцига и Регенсбурга для сборочного производства BMW Group в Шэньяне (Северный Китай). Поезд, следующий по этому маршруту два раза в неделю, будет перевозить около 2,5 тыс. контейнеров в год.

Возрожденный Шелковый путь, по крайней мере его железнодорожная составляющая, прошел через Беларусь.

К слову, за предыдущие шесть лет DB Cargo доставила в Китай около 15 тыс. контейнеров с комп­лектующими BMW, а очередной контракт стал подтверждением экономической целесообразности трансконтинентальной перевозки по железной дороге.

Грузы доедут до пункта назначения за 17 дней, пообещал Анд­реас Буземанн, член правления DB Cargo, курирующий продажи и маркетинг. Это в два раза быс­т­рее, чем если бы автокомпоненты перевозились морским путем.

Кроме того, в сентябре компания подписала меморандум о взаимопонимании с муниципальным правительством города Хэфэя — столицы восточно-китайской провинции Аньхой. Стороны договорились о запуске железнодорожного сообщения между этим городом и немецким Гамбургом. С октября раз в неделю по этому маршруту следует грузовой состав. В перспективе возможно постепенное увеличение объемов перевозок.

Аньхой считается грузовым хабом для перевалки товаров из восточных и южных регионов Китая. Заявленный срок доставки (15 дней) грузов на расстояние 10,6 тыс. км становится весьма привлекательной альтернативой морским перевозкам из Китая в Германию. На начальном этапе основу товарной номенклатуры составят текстиль, компьютерная техника и оборудование для солнечной энергетики, однако в перспективе перечень продукции планируется значительно расширить.

Примечательно, что путь составов из Поднебесной в Германию и обратно пролегает через Беларусь. Это хорошая новость для нашей страны, особенно если учесть, что утвержденный маршрут рассматривается в качестве одного из способов возрождения Шелкового пути. В частности, представители муниципального правительства Аньхой подчеркнули, что проект является имплементацией заявленных Пекином планов воссоздания Шелкового пути по принципу «один пояс — один путь».

Вхождение Беларуси в Шелковый путь, по крайней мере в его железнодорожную составляющую, обещает завидные перспективы в обслуживании трансконтинентальных грузопотоков. Впрочем, движение составов по нашей территории еще не означает, что доставкой будут заниматься именно Белорусская железная дорога и ее аффилированные структуры, так как за китайские грузы борются сразу несколько железнодорожных перевозчиков региона. В частности, грузами из Хэфэя займется компания «Транс Евразия Логистик» — совместное предприятие Deutsche Bahn AG и Российских железных дорог.

Если отечественный перевозчик желает добиться успеха в борьбе за доставку грузов по Шелковому пути, то, очевидно, ему следует озаботиться созданием операторов с интернациональным капиталом. Именно совместные предприятия позволяют избежать конфликта интересов и на договорной основе разделить добавленную стоимость между учредителями. Участие белорусской стороны на правах акционера в работе «ОТЛК» (белорусско-­российско-казахстанского опе­ратора) и аналогичных активов — стратегически верное решение.

До сих пор Поднебесная имела относительно слаборазвитую железнодорожную инфраструктуру, поэтому, например, железные дороги обслуживали не более 3 % контейнерных грузопотоков, в дальнейшем проходящих через морские порты Китая. Формирование новых хабов может изменить ситуацию в пользу «железки». Впрочем, не факт, что процесс посодействует переориентации потоков с морских путей на сухопутные. Многое будет зависеть от инвесторов и их целей.

Сингапурская компания PSA International объявила о том, что начала вкладывать средства в 18 железнодорожных контейнерных терминалов в Китае, в том числе в Ляньюньган, Далянь, Дунгуань, Гуанчжоу. PSA стала владельцем 15,33 % акций China United International Rail Containers Co. Limited — крупнейшей инфраструктурной компании на железных дорогах Поднебесной. Конечная цель Сингапура — ориентация железнодорожных контейнерных перевозок в направлении портов для последующей доставки грузов морем. Так что борьба за перевозку китайских товаров в Европу по суше обещает быть напряженной.