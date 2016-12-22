Андрей Поддубский: Новый проект «Фабеас» «Прозрачная логистика» – для тех, кто умеет считать деньги…

Глава Группы Компаний «Фабеас» Андрей Поддубский рассказал «БР» о новом проекте.

— Что явилось мотивом создания нового проекта «Прозрачная логистика»?

— В нынешней непростой экономической ситуации почти каждая компания сталкивается с тем, что уровень затрат на ведение бизнеса приходится постоянно корректировать, чтобы при уменьшающихся доходах не работать в убыток.

Без организации эффективного контроля за собственными затратами и за их соответствием актуальной рыночной стоимости компания всегда будет подвержена «спекулятивному риску», то есть риску заплатить больше, чем сегодня предлагается на рынке.

В период кризисных и нестабильных явлений в экономике большинство компаний стремится вывести на рынок что-то новое, поэтому отслеживание данных изменений является залогом выживания. Однако само отслеживание ценовых изменений на рынке также способно нести дополнительные трудозатраты, которые, возможно, нивелируют эффект достигнутой экономии.

Проект ГК «Фабеас» «Прозрачная логистика» (Fair Cargo Logistics, FCL) как раз и направлен на то, чтобы позволить заказчикам транспортно-экспедиционных услуг с практически нулевыми трудозатратами с их стороны в оперативном или онлайн-режиме бесплатно получать актуальную и исчерпывающую информацию о лучшем рыночном уровне фрахта и его составных частей по интересующим направлениям перевозок.

— А в чем выгода для клиента от обладания информацией об актуальных фрахтах перевозок, если он уже работает с другим перевозчиком?

— Обладая информацией в рамках проекта «Прозрачная логистика», заказчик приобретет следующие конкурентные преимущества:

– во-первых, получит ориентир фрахтовой суммы, платить больше которой нецелесообразно, что позволит снизить затраты и искоренить в своей компании возможную внутреннюю коррупцию (или, говоря простым языком, откаты);

– во-вторых, будет оплачивать только актуальный фрахт и не будет подвергаться спекулятивному формированию цен на перевозки;

– в-третьих, будет видеть, сколько по отдельности составляют фрахт непосредственного привлеченного перевозчика и комиссионное вознаграждение логистической компании;

– в-четвертых, сможет самостоятельно определять набор услуг, поручаемых логистической компании, и калькулировать по фиксированному прейскуранту размер ее комиссионного вознаграждения;

– в-пятых, сэкономит собст­венное время на сбор и анализ информации по фрахтам или получит сокращение затрат на содержание сотрудника, который этим занимался (так как сейчас этот процесс может «ужаться» в один клик мышки).

Каждый участник проекта «Прозрачная логистика» будет автоматически получать на свою электронную почту, а спустя некоторое время и через сайт и мобильное приложение обновления лучших актуальных фрахтов непосредственных перевозчиков по заявленным направлениям перевозок либо при каждом изменении фрахта, либо на 1-е число каждого месяца.

Таким образом, мы «вооружаем» каждого участника проекта «Прозрачная логистика» качест­венной и актуальной информа­цией. И тем самым наш клиент является «защищенным» и не позволит обманывать себя из-за собственной неосведомленности в определенных аспектах организации перевозок и подвергать себя «спекулятивному фрахтообразованию».

— А в чем же интерес компании «Фабеас»?

— В том, чтобы привлекать к сотрудничеству те компании, которые по-настоящему умеют считать деньги, и работать с ними долго и с удовольствием.

Цель нашей деятельности — снизить затраты наших клиентов и открыть новые возможности для дополнительного заработка и развития их бизнеса.

Мы работаем честно и прозрачно. Наш принцип работы простой: найти по запросу заказчика самые лучшие предложения перевозчиков, открыто ему сообщить об этом. И сообщить или помочь рассчитать по фиксированному прейскуранту, сколько будет составлять наше комиссионное логистическое вознаграждение, исходя из тех поручений в рамках заказа, которые предоставит нам заказчик.

Наше главное отличие: наше комиссионное вознаграждение не зависит от конъюнктуры рынка. Мы не зарабатываем на спекуляциях, так как уверены, что спекуляция — это обман.

И, как всем известно с детства, рано или поздно все тайное станет явным. А для любых взрослых любой обман — это путь войны, в котором нет места сотрудничеству. А мы не нацелены бороться с клиентами, мы нацелены с ними долгосрочно взаимовыгодно работать.

Мы специально создаем такую систему, в которой можно будет проверить актуальные фрахты за любой период и по любым направлениям. Тем самым любой Заказчик сможет легко выявить «спекулянтов» даже за уже прошедшие периоды. Аналогов такого информационного сервиса на рынке пока нет.

Мне кажется, что уже безвозвратно прошли те времена, когда можно было переплачивать за свои привычки, за собственное нежелание меняться и адаптироваться к изменяющимся условиям, за неумение или нежелание считать… без ущерба для бизнеса.

Простой математический пример. Сто перевозок с клиентом в течение двух лет с обоснованной комиссией по 50 долларов США — это всегда больше, чем две перевозки со спекулятивной комиссией в 500 долларов США.

Как видите, всегда увеличение количества совместных сделок в долгосрочной перспективе будет выгоднее, чем любые краткосрочные ограниченные спекуляции.

— Вы хотите сказать, что «Фабеас» всегда будет предлагать наилучший фрахт всем клиентам по всем направлениям?

— Мы не можем утверждать, что сразу все предоставленные нами фрахты будут самыми лучшими, ведь нельзя быть мастером спорта одновременно по всем видам спорта. Однако мы уверены, что при следующем обновлении фрахты уже будут лучше, а через некоторое время и абсолютно лучшими.

Мы, несомненно, уверены в том, что информация, предоставленная нами каждому заказчику, будет полезна и позволит принять обоснованное решение о выборе оптимального способа организации перевозки и логистического партнера, а также избежать спекуляций и переплат.

Мы не стремимся любыми способами получить заказ от клиента. Мы хотим, чтобы выбор нас в качестве логистического оператора всегда был для клиента самым выгодным экономически.

Лучшая оценка нашей работы — повторный заказ клиента.

— Как можно стать участником проекта «Прозрачная логистика»?

— Стать участником проекта «Прозрачная логистика» очень просто. Для этого нужно:

1) направить на один из электронных адресов ком­пании (anpod@fabeas.com, tana@fabeas.com, vf@fabeas.com, ks@fabeas.com, ld@fabeas.com) письмо, в котором изъявлено желание принять участие в проекте;

2) в ответ получить от нас форму-анкету для заполнения интересующих вас регулярных направлений перевозок;

3) через два-три дня мы пришлем вам лучшие актуальные фрахты непосредственных перевозчиков по заявленным направлениям перевозок и прейскурант комиссионного вознаграждения логистической компании;

4) далее запустится процесс: мы будем регулярно информировать вас об актуальных уровнях фрахтов по заявленным направлениям перевозок при каждом изменении либо на 1-е число каждого месяца.

Вакансии группы компаний «ФАБЕАС»:

– фрахт­менеджер;

– менеджер по логистике;

– менеджер по работе с клиентами.

Моб. / viber: +375 (29) 623­12­75, +375 (29) 162­68­53. Skype: anpod75 E­mail: anpod@fabeas.com, tana@fabeas.com

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