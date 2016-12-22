Биржевые скептики ополчились

Алесь ГЕРАСИМЕНКО Марина КУЛИКОВА

Опрос перевозчиков и экспедиторов неожиданно выявил их весьма критическое отношение к электронным грузовым биржам. По крайней мере, такой позиции придерживались крупные транспортные компании.

Большинство опрошенных «БР» представителей компаний заявили, что электронные биржи им неинтересны и пользоваться их услугами транспортники не намерены. «Мы не считаем биржи тем местом, в котором следует размещать заказы или искать клиентов, — сказал в беседе с корреспондентом «БР» директор по продажам и маркетингу компании «Белгрузавтотранс» Сергей Левковец. — Возможно, для небольших предприятий такой вариант и хорош, но мы компания крупная, работаем с большими, серьезными заказчиками, которым интересно прежде всего высокое качество услуг. А любая электронная площадка — это усредненный вариант. Для тех, кому интересна только цена, возможно, вполне подходящий».

Не знаем и знать не хотим

Пожелавший остаться неизвестным представитель одной из международных транспортных компаний отметил, что в белорусских и даже российских реалиях электронные биржи — это, скорее, некая дань прогрессу и в ближайшей перспективе подобные площадки не будут широко применяться. «Рынок грузоперевозок довольно специфический. На нем большую роль играют доверительные отношения между партнерами, личные контакты, а биржа — это все же риск», — подчеркнул собеседник.

Многие полагают, что рынок пока не готов массово переключиться на работу с транспортными компаниями без посредников.

Солидарен с ним и менеджер по перевозкам ООО «Куттер» Федор Шахрай, считающий, что в ближайшие лет десять онлайн-биржи вряд ли получат широкое распространение. Во-первых, наш рынок небольшой. Во-вторых, многие просто привыкли работать посредством личных контактов и ничего менять не собираются.

«Люди любят общаться с людьми, а не с компьютером. Выбирая компанию для перевозок, большинство заказчиков ориентируются на человека, с которым привыкли работать и которому доверяют», — сказал Федор Шахрай. Тем не менее он признал, что его компания иногда прибегает к услугам электронных площадок, но только если речь идет о крупном заказе. Обслуживать мелкие просто нецелесообразно.

Большинство опрошенных сошлись во мнении, что биржи вряд ли составят серьезную конкуренцию экспедиторским компаниям или окажут сколь-нибудь сущест­венное влияние на ценообразование. «Внедрять интеллектуальные системы поиска заказов без посредников пока преждевременно, — высказал свою точку зрения один из экспертов. — В России была предпринята такая попытка. Но даже большие деньги, затраченные на реализацию проекта, и наличие административного ресурса не сделали площадку популярной».

Не все то биржа, что ею зовется

В пресс-службе Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) заявили, что появившиеся в Интернете электронные площадки можно отнести к биржам лишь условно. Де-факто такие порталы просто аккумулируют информацию о заказах и потенциальных исполнителях. При этом не работает основополагающий принцип биржевой торговли — ответственность биржи за совершение сделки на ее площадке. Кроме того, профильные интернет-ресурсы не позволяют проводить закрытые закупки транспортных услуг согласно требованиям белорусского законодательства.

Напомним, ранее руководство БУТБ заявляло о планах начать в этом году биржевую торговлю транспортными услугами, однако сроки реализации проекта переносятся. «Создать настоящую транспортную биржу мешают разобщенность интересов заказчиков транспортно-логистических услуг и применение логистическими операторами теневых схем расчетов», — посетовали в БУТБ. Однако там подчеркнули, что планы остаются в силе и, возможно, в следующем году профильная площадка все-таки заработает.

Второй Uber

Спор вокруг электронных грузовых бирж сродни тому, что разгорелся вокруг проекта Uber. Разница лишь в целевой аудитории: в первом случае это корпоративный сектор, во втором — физлица. И там и там проекты работают по принципу «заказ без посредника», что в корне ломает устоявшиеся традиции на рынке.

Отказ от посреднического звена и максимизация эффекта конкуренции за счет вовлечения большого количества потенциальных исполнителей заказа серьезно давят на стоимость фрахта. Вероятно, этого давления не выдерживают крупные игроки рынка, предпочитающие работать в среднем ценовом сегменте, что и подогревает их негатив по отношению к электронным площадкам. Кроме того, часть напряжения и, соответственно, отрицательных отзывов генерируют нынешние профессиональные посредники рынка грузотранспортных услуг вроде экспедиторских компаний и других структур, поскольку транспортные порталы несколько сужают их поле деятельности.

Впрочем, рискнем предположить, что новые интернет-технологии не приведут к исчезновению экспедиторских компаний. Останутся на рынке и крупные перевозчики, позиционирующие себя в среднем и верхнем ценовых сегментах и имеющие имидж высоконадежных. Действительно, рынок транспортно-логистических услуг многолик и к нему нельзя применять общий алгоритм работы. Скорее всего, с развитием бирж мы будем наблюдать лишь трансформацию устоявшейся системы.