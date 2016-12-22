Авто и спорт: в одной колее

Антон РОГАЧ

Новый формат сотрудничества автомобильных брендов и белорусского спорта набирает силу: стороны начали работать напрямую.

В мировой практике сотрудничество автопроизводителей со спортом является основным направлением их спонсорской деятельности.

Под зонтиком или самостоятельно?

В Беларуси используются два варианта взаимодействия. Первый: официальный дилер или представитель какого-­либо бренда самостоятельно договаривается о сотрудничестве с определенным клубом или организаторами турнира. Второй: представитель автопроизводителя использует коммерческие права головного офиса, которые достаются последнему благодаря сотрудничеству с той или иной спортивной лигой.

Кольца Audi украсили футболки брестского «Динамо».

Например, американская корпорация Ford более 20 лет, вплоть до 2014 года, сотрудничала с Лигой чемпионов УЕФА. Эффект этого взаимодействия не ограничивался глобальными правами (брендирование стадиона и ТВ-реклама во время трансляций). Возможность использовать Лигу чемпионов в своих маркетинговых целях получали представители корпорации во всех странах, в том числе в Беларуси.

Тактика же генерального импортера Ford в нашей стране напрямую зависела от участия в этом турнире борисовского БАТЭ. Когда клуб не выходил в групповой этап Лиги чемпионов, сотрудничество было минимальным. Оставался лишь эффект глобального сотрудничества между корпорацией и турниром.

Совсем другое дело, когда борисовчане пробивались в групповую стадию. Как только это случалось, в процесс централизованно вовлекали белорусского импортера. Он предоставлял автомобили для официальных лиц, принимал участие в тематических проектах (например, совместно с интернет-ресурсом Goals.by проводился конкурс «Самая красивая болельщица БАТЭ»).

Как рассказал «БР» тогдашний руководитель отдела маркетинга генерального импортера Ford в Беларуси Сергей Скляров, компания успешно использовала главный еврокубковый турнир в своей деятельности: «Даже когда БАТЭ не принимал участия на групповом этапе Лиги чемпионов, мы ощущали эффект сопричастности. В сезоны, когда борисовчанам удавалось преодолеть барьер, мы, как бренд, очень хорошо чувствовали себя с точки зрения имиджа. Самой ценной опцией, которую мы в этом случае получали, являлось выделение нам квоты билетов, которые мы дарили нашим корпоративным клиентам. Естественно, после этого их лояльность к бренду повышалась, ведь благодаря нам они получали возможность своими глазами увидеть лучший футбол. Участие Ford в Лиге чемпионов в целом положительно повлияло на имидж компании на рынке Республики Беларусь».

Сегодня спонсором турнира является Nissan. Несмотря на то что два последних года БАТЭ выступал в Лиге чемпионов (когда еврокубок уже спонсировала эта компания), официальный дилер в Беларуси пока ограничивался минимумом.

Другой пример связан с чемпионатом мира по хоккею, который прошел в 2014 году в Минске. На протяжении почти 25 лет генеральным спонсором главного хоккейного события года выступает чешская Љkoda. В рамках форума, прошедшего в белорусской столице, компания активно присутствовала на аренах, а также привлекала аудиторию фан-зоной.

Правда, руководитель отдела маркетинга ООО «ФелОкт-­сервис» — импортера Љkoda в нашей стране Дарья Горбарук эффект чемпионата мира оценивает скептично: «Мы условия спонсорства в рамках чемпионата мира по хоккею не обсуждали. Этими воп­росами занимался чешский офис: они организовывали все мероприятия, привозили стенды, выставляли автомобили. Единственное, в чем мы участвовали, — предоставляли машины дирекции турнира.

Экономический эффект здесь трудно измерить. Если мы говорим о прямой конверсии клиентов, то ее нет. Это мероприятие скорее имиджевого характера. Правда, на многих стендах предлагалось заполнять различные анкеты, то есть собирались контакты. Такие игровые стенды пользуются успехом у поколения, которое не распоряжается большими деньгами. Собранная информация распределялась в зависимости от страны респондента. То есть если анкету заполнял швед, то его контакты передавались импортеру в Швеции, а все российские контакты — российскому импортеру. В рамках чемпионата мира было собрано около 3 тыс. контактов, но их конверсия ничтожно мала».

Теперь в другом формате

Этот рыцарь возник над трибуной борисовского стадиона лишь на короткое время, а вот логотип Nissan прописался в европейском футболе надолго. Фото БЕЛТА

Второе полугодие этого года ознаменовалось изменением формата сотрудничества отечественного спорта и автомобильных брендов: стороны начали работать напрямую. Официальный импортер Audi в нашей стране «Автосалон-АВ» стал титульным спонсором брестского «Динамо», а представитель Hyundai «Хёндэ АвтоГрад» приобрел статус партнера «Ислочи».

Как сообщили в пресс-службе брестского «Динамо», сотрудничество является взаимовыгодным: «В Бресте всегда был высокий интерес к футболу, но к середине сезона он заметно упал: на домашние матчи собиралось около тысячи человек. Работа с болельщиками и результаты, которые показывала команда, привели к тому, что, например, 2 октября на домашний матч ФК «Динамо-Брест» пришло 6 тыс. человек. При всем этом нам удалось стать лидером в белорусском спорте по приросту аудитории в социальных сетях. Фотографии с участием команды (а на футболки спереди нанесен логотип титульного спонсора) публикуются в ведущих СМИ. Наше сотрудничество с Audi взаимовыгодно: в нашем лице партнер получает продвижение за куда меньшую стоимость, чем при организации аналогичной по охвату рекламной кампании».

Надеется на взаимовыгодность сотрудничества и генеральный импортер Audi. «Мы считаем, что через футбол расширим лояльную к нашему бренду аудиторию, — сказала специалист по маркетингу компании «Автосалон-АВ» Татьяна Чернюк. — В стратегии развития компании особое внимание уделяется программам корпоративной социальной ответственности, которые сопряжены со здоровым образом жизни и спортом высоких достижений. И то и другое коррелирует с футболом. Количество показов нашего бренда по различным каналам — от Интернета до телевидения — значительно увеличилось. Главное в сотрудничестве с «Динамо» — взаимная выгода. Это как коммерческий, так и имиджевый проект».

Что касается союза Hyundai — «Ислочь», то он является весьма неожиданным. Дело в том, что в первой половине сезона-2016 команда из Минского района засветилась в скандале, связанном с договорным матчем. Характерно, что после этого от сотрудничества с «Ислочью» отказался титульный спонсор — компания KFC.

Как рассказала «БР» специалист по маркетингу «Хёндэ АвтоГрад» Ирина Ермакова, это не стало помехой для партнерства: «Переговоры мы начали задолго до того и после случившегося решили все-таки поддержать ребят, так как несколько человек — это далеко не вся команда. Мы верим, что со временем «Ислочи» удастся реабилитироваться, вернуть доверие, что сложные времена для клуба скоро пройдут и можно будет говорить о маркетинговой результативности».

Audi и Hyundai пришли в белорусский спорт именно сейчас, потому что за последние годы бюджеты клубов резко сократились и, соответственно, снизилась стоимость спонсорских пакетов. Таким образом, сегодня у брестского «Динамо» и «Ислочи» важная роль — доказать, что отечест­венный спорт может не только получать спонсорские деньги, но и давать отдачу.

По мнению Сергея Склярова, это возможно: «Да, мы не платили за продвижение через футбол, но даже локальные проекты могут давать отдачу. Красивые истории вроде «Крумкачоў» очень хорошо, как говорится, заходят. Главное — правильно их подать и продать».

Известные автопроизводители часто сотрудничают со спортом, видят в его аудитории большой потенциал. Так, Chevrolet ассоциируется с «Манчестер Юнайтед», Volkswagen — с «Вольфс­бургом», KIA и Hyundai — с чемпионатом мира по футболу, Jeep — с «Ювентусом». Подобные примеры есть и в странах ближнего зарубежья: «Ягеллония» из польского Белостока сотрудничает с Pol-Mot Holding, московский «Спартак» — с Nissan, Континентальная хоккейная лига — с Chevrolet. n

Справка «БР»

Сегодня в США спорт является основным направлением вложения спонсорских средств автомобильными корпорациями — 64 % их расходов по этой статье. Конкуренты далеко позади: фестивали и фонды — по 11 %, развлекательный сектор — 10 и культура — 4 %.