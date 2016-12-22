Делить убытки учитесь «на берегу»

Дарья КОЗЛОВСКАЯ

Как выстроить успешный бизнес, эффективно управлять людьми и удерживаться на плаву, когда многие конкуренты сдают позиции? Об этом «БР» поговорила с учредителем издательства «Промкомплекс» Александром РУСЕЛЕМ.

— Александр Леонидович, начнем с традиционного вопроса: как вы пришли в бизнес?

— По правде говоря, я никогда не думал, что стану бизнесменом. Да и не было при Союзе такого понятия. Точно помню, с детства хотел строить карьеру не рабочего, а руководителя.

Тем не менее начинал я за станком, учился и работал одновременно. Было тогда такое передовое промышленное предприятие союзного подчинения — завод «Электронмаш». Вот туда я и пришел сначала учеником шлифовщика, а потом, уже после окончания третьего курса Института народного хозяйства, в свой же цех экономистом. Кстати, с «Электронмаша» увольнялся в должности заместителя начальника производства по экономическим вопросам.

Так что опыт приобрел колоссальный, я бы даже сказал бесценный. Возможно, впоследствии именно благодаря ему мне удалось не натворить ошибок. Да и экономическое образование позволяло мне довольно легко построить экономическую модель или систему учета на предприятии.

После завода я недолго проработал финансовым директором на малом предприятии «Вега» и, скажем так, созрел для собственного дела. Организовал аудиторскую компанию «КвалитетАудит», тогда она довольно быстро стала ведущей компанией на рынке аудиторских услуг, а через год основал издательство «Промкомплекс». Обе компании и по сей день успешны в своих сегментах рынка.

Конечно, я был не один, у меня были партнеры. Многие бизнес-идеи — результат наших совместных мозговых усилий. Как это часто бывает, со временем у нас сложились разные взгляды на развитие бизнеса, а это, как известно, приводит к тому, что он либо умирает, либо его делят и каждый ведет дела дальше, руководствуясь собственными принципами. Все банально: делить прибыль хотят и умеют все, а вот убытки — нет. Тем, кто начинает совместный бизнес, я посоветовал бы проговаривать такие ситуации еще «на берегу», быть к ним готовыми заранее. В общем, во главе собственного бизнеса я тоже встал в довольно молодом возрасте: мне было тридцать два.

— Вы пришли в бизнес с производства. Насколько мне известно, некоторое время вы посвятили науке. Органично ли происходила смена сферы деятельности?

— Действительно, был в моей жизни период, когда я занимался наукой. В свое время наша аудиторская компания разрабатывала для концерна «Белнефтехим» документ, который назывался примерно так: «Отражение в бухгалтерском учете расходов по переработке давальческого сырья». Он стал поворотным в механизме определения того, что есть давальческое сырье в нефтехимии. Мы с моим партнером впервые доказали, что процессинг — это услуги производственного характера и что давальцы, которые производили и передавали нефть на переработку, а затем получали нефтепродукты, являются, по сути, производителями. До этого же в стране была принята концепция товарного учета. В дальнейшем на базе данного документа были разработаны методические рекомендации для белорусской нефтехимии. Насколько я помню, потом по этой теме кто-то даже защитил диссертацию.

Переход от науки и производства к бизнесу был вполне органичным. Я вижу мир конкретно, а вот люди науки несколько не от мира сего: живут в своих теориях, очень часто оторваны от реальности. Любой бизнесмен мыслит гораздо более конкретно и ориентирован на результат. Для предпринимателя теоретические модели — это всего лишь инструмент для достижения поставленной цели, тогда как для людей науки они и есть цель.

— Что было самым трудным во время становления бизнеса?

— Трудно… это когда в самом начале у тебя вдруг получилось и в руках оказалось огромное количество денег. После привычной заработной платы, скажу я вам, это определенное испытание, причем самое трудное — не потратить их полностью. В дальнейшем, после того как ты научился бороться с соблазном, сумел разделить понятия собственного кармана и кармана компании, подстерегает еще одна трудность: необходимо приобрести навык преодолевать неудачи. Жизнь любого предпринимателя — это череда взлетов и падений, как бы банально это ни звучало. Нужно иметь силы летать и при этом не терять головы, уметь падать и вставать.

— Александр Леонидович, как чувствует себя издательство «Промкомплекс» сейчас, когда падают тиражи печатных СМИ?

— На сегодняшний день издательство «Промкомплекс» выпускает 17 журналов, два из которых («Охота и рыбалка» и «Охота на Белой Руси») ориентированы на рынок B2C. Остальные — издания B2B, предназначенные для экономистов, бухгалтеров, специалистов по персоналу, маркетологов и руководителей предприятий. Тенденция отказа от печатных носителей оперативной информации четко прослеживается и на постсоветском пространстве, причем с каждым годом ситуация усугубляется.

Я не вижу иного выхода для новостных редакций, нежели постепенный полный переход в интернет-пространство. Несколько лучше обстоит дело на рынке литературы B2B. Безусловно, падение тиражей отмечается и в этом сегменте рынка периодики (ввиду того что читатели ищут больше информации в Интернете и правовых системах), но оно не столь стремительное, как в случае с новостными изданиями.

Знаю, что за последние три года многие журналы, наши конкуренты, потеряли больше половины тиражей и что от полугодия к полугодию падение лишь набирает обороты. Ситуация у нас, если примерять ее к общемировым тенденциям, не критическая: мы теряем около 10 % подписчиков в год, но это тоже серьезная проблема.

Сказать, что всему виной «кризис бумаги» нельзя. Самая большая доля потерь связана со сложными экономическими условиями, в которых оказались белорусские предприятия. От конкурентов нас выгодно отличает возможность обеспечения полного цикла производства, ведь наша компания включает в себя как издательство, так и типографию. Соответственно, мы можем сами регулировать типографские расходы в себестоимости изданий. Сегодня суммарный тираж наших изданий — чуть более 20 тыс. экземпляров.

— Какой из проектов вы могли бы назвать своей самой большой неудачей?

— Безусловно, был у меня и такой опыт. Несколько лет назад я пытался развивать торговлю одеждой и, считаю, неудачно. Проблема в том, что когда у вас появляются деньги, вокруг возникает множество людей со свежими идеями о том, во что инвестировать с максимальной отдачей в кратчайшие сроки. Следом перед вами встает дилемма: пожертвовать человеческими отношениями и гарантированно сохранить деньги или рискнуть и, возможно, приумножить капитал. Я считаю, что в торговом проекте зря не послушал свою интуицию, вложился в незнакомую мне сферу и предсказуемо потерял некоторое количество денег и нервных клеток. Зато вынес бесценный урок и приобрел опыт!

— Хороший руководитель, он, на ваш взгляд, какой?

— Наверное, прежде всего стоит сказать о двух неотъемлемых составляющих хорошего руководителя: это опыт, и жизненный, и профессиональный, а также способность брать на себя ответственность. Ни один человек в мире не обладает всей полнотой информации для принятия верного решения. При этом ответственность за правильность выбранного курса всегда лежит на капитане корабля.

Подчиненные воспринимают меня по-разному: кто-то считает законченным тираном и диктатором, кто-то, напротив, демократом. Наверное, каждый прав по-своему. Скажем так: я выслушиваю мнение коллег, но решение принимаю сам.

— Менялись ли ваши методы управления за более чем двадцать лет ведения бизнеса?

— Безусловно. В молодости у меня было огромное количество нерастраченной энергии, я совершал такие поступки, на которые сегодня, наверное, не решился бы. Хотя даже сейчас я уверен в том, что все делалось на благо компании и в интересах коллектива. Не всегда с этим соглашались мои подчиненные, но это не значит, что я поступал неправильно, — просто мои ожидания и действия зачастую были направлены дальше, чем желания людей.

Не всегда подчиненные понимают и одобряют смысл действий руководителя. Вот пример. Если человек стоит у подножия холма, то не сможет рационально объяснить логику поступков человека на вершине: почему тот не поднимается выше? зачем спускается и выбирает новый путь? Да потому, что стоящий внизу не видит полной картины, которая открывается перед тем, кто на холме. Вот так и с руководителем.

За последние несколько лет компания полностью изменила подход к кадровой политике. Сегодня у нас отдел персонала — это подразделение, которое строит фундамент компании. Мы создали центр подбора персонала и, используя технологии и тесты одной компетентной в этом вопросе московской компании, принимаем на работу одного из двадцати соискателей. Это позволяет нанимать, скажем так, правильных людей как по профессиональным, так и по человеческим качествам.

— Что вы вкладываете в словосочетание «состоявшаяся личность» и считаете ли себя таковой?

— Да, я считаю себя состоявшимся человеком. Во-первых, я сумел реализовать себя как гражданин своей страны. Я уже пришел к четкому пониманию того, что знаю и что умею, но, пожалуй, самое главное — занимаюсь тем, что мне нравится. Во-вторых, сумел ответить на многие вопросы, которые волновали меня в детстве, юности и молодости.

Я не могу сказать о себе, что достиг небывалых высот. Да, достиг, но чем выше поднимаешься, тем яснее понимаешь, что еще больше непокоренных вершин открывается перед тобой.

Руководитель всегда должен генерировать идеи, инициировать новые проекты, заряжать энергией, увлекать весь коллектив за собой, иначе в организации наступит застой, а затем стремительное пике. С другой стороны, важно сохранить внутренний баланс и не перегореть раньше времени. Если появилось ощущение опустошенности и бесконечной усталости, надо остановиться, оглянуться и решить, доволен ли ты достигнутым, стоит ли стремиться дальше. Я и своим детям говорю: цель жизни не в том, чтобы заработать денег. Цель жизни — сказать, что сделал то, что ты хотел. Если не сможешь сказать себе этого, то, наверное, все было напрасно.

Справка «БР»

Александр Русель родился в 1965 году. В 1996­м основал ООО «Промкомплекс», которое сегодня включает в себя типографию «АкварельПринт» и издательство, специализирующееся на выпуске профессиональных периодических изданий для рынка B2B. В редакционном портфеле ООО «Промкомплекс» 17 периодических изданий, а также ряд научно­практических книг и справочников.