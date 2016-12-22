Искусство на тропе бизнеса

Лариса МАЛАХОВА

Ольга КЛИП

Белорусский галерейный бизнес медленно, но все же развивается. О том, как это происходит, корреспонденту «БР» рассказали управляющая галереей «Дом картин» Ольга КЛИП и консультант по экономическим вопросам галереи Дмитрий ПОПОВ.

— Является ли бизнес в сфере искусства бизнесом в классическом понимании этого слова, основная цель которого — получение прибыли?

Ольга Клип: Для начала стоит разделить понятия. Если мы говорим о выставочной деятельности, то нет. Ни одна галерея в мире, работающая как музей, включая знаменитые площадки в Париже и Нью-Йорке, себя не окупает и живет за счет либо государственной поддержки, либо частной, меценатской инициативы.

На Западе галереи, занимающиеся продажей картин, чувст­вуют себя уверенно. Там уже можно говорить о прибыли. К сожалению, Беларусь к этому еще не пришла. Пока мы находимся на стадии, когда людям нужно объяснять, что искусство есть, оно интересно и стоит того, чтобы в него инвестировали.

Дмитрий Попов: К сожалению, объяснять непросто. Максимальное количество посетителей «Дома картин» (при наличии привозной выставки именитых художников) — 2 тыс. человек в месяц. Посмотреть же работы белорусских авторов приходит в лучшем случае 500 человек в месяц. И это в двухмиллионном городе!

Продажей картин мы занимаемся недолго, но тенденции уже видны. Не более 1 % наших гостей хочет обладать произведением искусства. Поэтому пока выживаем исключительно за счет поддержки мецената Игоря Валентиновича Якубовича. Выйти на безубыточную работу — наш мегаплан. Хорошо, если он реализуется через пять — восемь лет.

— То есть предложение превышает спрос и рынок насыщен галереями и выставочными площадками?

О. К.: Если сравнивать с другими странами, то нет. В Минске 13 музеев и около десятка частных галерей, а в соседнем Вильнюсе с численностью населения в четыре раза меньше активно работают более сорока галерей. Про Лондон, Париж и вспоминать не будем. С другой стороны, с учетом такой посещаемости в нашей столице хватило бы одной выставочной площадки и одной галереи для продажи картин, и очереди бы не стояли.

Д. П.: Для нас задача номер один — привести людей и задержать их на 10 минут дольше, чем того требует беглый осмотр выставки. Тогда, возможно, они вернутся, приведут друзей. Поэтому мы постоянно придумываем новые форматы, проводим множество дополнительных мероприятий (лекций, творческих встреч и проч.), по предварительной просьбе открываемся в нерабочие дни, регулярно обновляем экспозицию. Например, с 11 ноября у нас проходит выставка работ Василия Кандинского, Пабло Пикассо и Хуана Миро.

— Сколько времени требует организация привозной выставки?

О. К.: Если обратиться к зарубежному опыту, три — пять лет. Мы стараемся успеть за год, так как не можем планировать на столь длительное время. Работаем, как правило, с частными коллекционерами. Диалог с музейными площадками требует не только серьезной финансовой базы, но и высочайшего статуса.

Дмитрий ПОПОВ

— Коллекционерам нужно платить за предоставленные картины?

О. К.: Не всегда. В мире принята такая практика: коллекционеры могут предоставить работы безвозмездно, если их имя попадет в каталог. Упоминание в статьях каталогов, журналов повышает уровень и, соответственно, стоимость коллекции. Впрочем, вариант, когда картины предоставляются в обмен на гонорар, несомненно, тоже распространен.

— Может ли принести доход коллекционирование картин?

О. К.: Если ориентироваться на мировые рейтинги и отслеживать среднеарифметическую цену произведений в долгосрочной перспективе (15 лет и более), то рынок произведений искусства можно отнести к наиболее привлекательным в инвестиционном плане. Однако не забывайте, что в данном случае задействованы имена мирового уровня. Если же говорить о Беларуси, то ситуация не столь однозначна. Впрочем, в любом случае картина не падает в цене. Если сегодня вы приобретете ее, например, за 100 руб., то через пять лет она будет стоить не меньше (с учетом инфляции).

Д. П.: В мире стоимость работ художников повышается чаще всего за счет следующей продажи: один человек купил картину за 500 долларов, спустя некоторое время продал ее на аукционе за 900 и т. д. В Беларуси нет вторичного рынка картин, поэтому такая схема не работает. За одним исключением: когда коллекционеры продают картины друг другу.

Есть еще и фактор престижа. Например, в Ассоциацию коллекционеров современного искусства входят такие корпорации, как Deutsche Bank и Raiffeisen Bank. Следовательно, инвестируя в искусство, человек получает возможность попасть в высшее общество, что открывает широкие возможности для любого бизнеса. В Беларуси это не так очевидно, но, несомненно, есть. На Западе и система меценатства развита лучше благодаря налоговым льготам.

— Обращаются ли в «Дом картин» коллекционеры для покупки произведений искусства?

Д. П.: Как правило, коллекционеры работают напрямую с художниками. Произведениями искусства у нас интересуются в основном туристы, в том числе экономические. Только иногда приходят белорусы, желающие приобрести картину в подарок или чтобы украсить свой интерь­ер. Не могу сказать, что вообще никто не покупает работы для души, но таких людей очень мало.

— Кто устанавливает цены: галерея или художник?

Д. П., О. К.: Рынок.

— Предположим, художник хочет продать картину за 5 тыс. долларов, а вы считаете, что она стоит максимум тысячу. Как будет происходить диалог?

Д. П.: Если художник не согласится снизить цену, мы картину не возьмем. Он обратится еще в несколько галерей, в которых услышит то же самое, и задумается. Закон спроса и предложения в этом бизнесе работает так же, как и везде.

О. К.: Некоторые художники идут другим путем: проводят выставки, нарабатывают имя, тем самым постепенно повышают стоимость картин, а потом начинают продавать свои работы. Еще вариант — продажа копий. Вместо одной картины за миллион долларов продадут миллион открыток по доллару. Однако в любом случае экспертом на рынке является не художник, а галерист. Именно он должен устанавливать цену.

— Каков средний срок реализации картин?

Д. П.: Картина должна быть продана максимум за полгода. Если она висит год и более, пора принимать меры.

— На Западе многие галереи занимаются продвижением художников. Можно ли рассчитывать на такой вариант сотрудничества в Беларуси?

О. К.: Действительно, за границей это широко распространено. В этом случае галерея и художник заключают эксклюзивный конт­ракт, согласно которому автор не имеет права работать с другими галереями или напрямую с покупателями и не может влиять на цену картин. Только при соблюдении таких условий есть смысл вкладывать в художника время и ресурсы (если, конечно, галерист видит перспективы). Мы к этому идем. Однако есть и другие варианты взаимодействия. Например, галереи покупают работы у художника, а потом их продают или, как сегодня в нашем случае, заключают договор комиссии и получают комиссионное вознаграждение.

— От чего зависит размер вознаграждения?

О. К.: Он устанавливается в процентах и не зависит от цены картины. Мы стремимся к тому, чтобы стоимость искусства в мастерской художника и в нашей галерее была одинаковой. Это общепринятая мировая практика.

— То есть автор делится частью дохода. В чем здесь его интерес?

О. К.: Художник должен рисовать, галерист — реализовывать. Молокозавод не занимается розничной продажей молока, а поручает это торговле. На арт-рынке работают те же правила.

— Сколько стоят произведения искусства, выставляемые на продажу в «Доме картин»?

Д. П.: На сегодняшний день от нескольких сотен до 51 тыс. руб.

— Можно ли сказать, что спрос в этом бизнесе более-менее стабилен?

Д. П.: Он зависит от платежеспособности.

О. К.: Наглядный пример — «Осенний салон». В прошлом году там было продано более 30 % картин, а в этом только 10 % (правда, в нынешнем году работ было больше). В любом случае произведения искусства — это предметы роскоши, а в кризисные времена люди думают о другом.

— Помимо низкой платежеспособности покупателей, какие еще факторы тормозят развитие арт-рынка?

Д. П.: Их много, и низкая платежеспособность далеко не главный. Основная проблема кроется в сознании людей. Билет на выставку белорусских художников стоит у нас, как чашка кофе, а на Пикассо, Кандинского и Миро — как бутылка вина. Если за кофе и вино мы отдаем деньги не задумываясь, то цена в 10 руб. за входной билет в галерею может остановить.

Вторая проблема касается организаций, но также лежит в плоскости мышления. Например, гостиницы не хотят бесплатно рассказывать своим гостям о галереях. Даже в университетах отказываются бесплатно размещать наши буклеты, а ведь мы предлагаем формат, который может повысить и степень удовлетворенности гостей, и уровень образованности студентов!

— На ваш взгляд, каковы перспективы белорусского арт-рынка?

О. К.: Недавно французы изу­чили ряд корпораций и обнаружили, что организации, в которых сотрудники более активно вовлечены в культуру, развиваются успешнее остальных. Хорошо, что это начинают понимать и некоторые белорусские компании. В 90-е годы в нашей стране наблюдался скачкообразный рост арт-рынка. Теперь условия иные, тем не менее маленькими шагами наш арт-рынок будет развиваться. Это общемировая тенденция, и мы идем за остальными, пусть и не впереди планеты всей.n

Справка «БР»

По сведениям Artprice, крупнейшей онлайн­базы цен на искусство, за последние десять лет мировой аукционный арт­рынок прирос на 212 % и в 2015 году составил 16,095 млрд долларов. Одним из факторов роста стал музейный бум: в мире ежегодно открывается до 700 новых музеев, причем в 2010—2014 годах их открылось больше, чем за два предыдущих столетия.

Согласно данным Белстата на конец 2015 года, в Беларуси действовало 157 музеев против 158 в 2010­м. За последние пять лет количество посещений этих учреждений увеличилось на 22 % и в 2015 году достигло 6,3 млн человек.