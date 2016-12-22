Статистика против оптимизма

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

Количество безработных увеличилось на 200 % по сравнению с прошлым годом. Фото tut.by

Правительство ожидает экономического роста в следующем году, опираясь на «положительные» тенденции, которые наметились по итогам трех кварталов этого года. Статистические данные позволяют усомниться в таком прогнозе.

Оптимизмом по поводу экономического роста в следующем году поделился на «Кастрычнiцкiм эканамiчным форуме» первый замминистра экономики Александр Заборовский. «Высоки шансы для возвращения экономики на траекторию роста», — считает он. Запланированный на следующий год прирост ВВП на 1,7 % первый замминистра связывает с положительными тенденциями, которые уже наметились в экономике Беларуси. По итогам трех кварталов 8 из 13 подсекций отечественной промышленности продемонстрировали прирост, в целом прекращено падение производства в промышленности и сельском хозяйстве.

По словам Александра Заборовского, восстановились объемы инвестиций. В 2017 году должны заработать несколько крупных предприятий, в которые в последние годы были инвестированы средства. Происходит «детоксикация» активов банков.

По прогнозам правительства, в следующем году влияние на ВВП окажут: «восста­новление экономического роста в России и Украине», сохранение динамики цен на нефть и другие сырьевые товары, снятие санкций ЕС и приостановка санкций США, снижение инфляционных ожиданий и процентных ставок, увеличение частных инвестиций, стабилизация потребления, «эффективное распределение трудовых и финансовых ресурсов».

Насколько оптимистичные показатели в плане восстановления экономики и ее выхода на траекторию роста продемонстрировали три квартала 2016 года?

Планы не выполняются

По данным Белстата, на протяжении трех кварталов 2016 года экономика чувствовала себя не намного лучше, чем на протяжении аналогичного периода 2015 года. Не выполнены даже минимальные, ненапряженные плановые задания, причем по всем позициям.

Предполагалось, что за три квартала 2016 года экономика прирастет на символические 0,2 %, а та просела на 2,9 %. Для сравнения: в январе — сентябре 2015-го экономика упала на 3,8 %, при этом на следующий год правительство запланировало символический прирост ВВП. Остальные показатели также наглядно демонстрируют невыполнение планов на III квартал 2016 года.

За счет падения ВВП улучшилось отношение сальдо внешней торговли к ВВП — 0,6 % вместо запланированных 0,5 %. В абсолютных цифрах ВВП упал до 69 321 млн руб., то есть теперь годовой ВВП составляет, предположительно, не более 48 млрд долларов, а раньше превышал 60 млрд долларов.

Доходы падают

Продолжается падение реальных доходов населения. За три квартала 2016 года они сократились на 7,1 % по сравнению с анало­гичным периодом 2015-го. В январе — сентябре прошлого года доходы упали на 5,5 % по отношению к 2014 году.

С безработицей так же плохо, как и с доходами. Кажется, что количество безработных стабилизировалось на уровне примерно 40 тыс. человек. Тем не менее это прирост на 200 % по сравнению с тремя кварталами 2014 года! Трудно сказать, сколько человек сегодня в Беларуси не имеют работы, так как граждане предпочитают решать свои проблемы сами и обращаются в государственные службы занятости только в крайнем случае.

Выручили краткосрочные факторы. Раскладывая по полочкам прирост в сельском хозяйстве (+1,9 %), надо принять во внимание низкую по сравнению с 2014-м базу прошлого года в растениеводстве. Если внимательно посмотреть на итоги работы сельского хозяйства, то можно сделать вывод, что прирост обусловлен, помимо прочего, увеличением урожайности некоторых культур, в первую очередь сахарной свеклы (+44 %) и кукурузы. Следовательно, это результат действия краткосрочных факторов, а не драйверов роста, имеющих длительный и устойчивый характер.

В январе — сентябре 2016 года произведено продукции сельс­ко­го хозяйства на 10,9 млрд руб., причем только в сентябре — на 2,5 млрд руб. Таким образом, доля девятого месяца года в объемах выпуска продукции за три квартала — почти 25 %! В сентябре продано на 7,6 % меньше молока по сравнению с августом. Производство молока увеличилось на 1,7 %. Мяса скота и птицы в живом весе реализовано на 2,2 % больше. Следовательно, производство продукции в животноводстве носит неустойчивый характер.

Инвестиции в основной капитал вовсе не свидетельствуют о скором введении в строй значительных производственных мощностей. Инвестиции не снижаются, а обрушиваются второй год подряд. Их структура непрогрессивная: основная доля затрат приходится на выполнение строительно-монтажных работ. Расходы на приобретение машин и оборудования падают еще большими темпами, чем интегрированный показатель инвестиций.

Падают объемы перевозок пассажиров и грузов. Правда, грузооборот увеличился на 0,2 %, что говорит о снижении эффективности работы: меньшее количество грузов перевозится на более дальние расстояния. На 9,9 % просел оптовый товарооборот, который «держался» в 2015 году. Розничная торговля выживает, снизившись только на 3,1 %.

Предприятия не уверены в будущем

Пока правительство провозглашает, что частники станут драйвером экономического роста в стране, те потихоньку сворачивают деятельность. Так, по данным Белстата, количество зарегистрировавшихся за три квартала ИП было меньше, чем закрывшихся, — 26 754 и 31 249 соответственно. Сейчас в стране 250 тыс. ИП, или на 3,2 % меньше, чем по итогам трех кварталов предыдущего года.

Количество зарегистрированных за три квартала организаций (8202) пока превышает число ликвидированных (6527). Правда, обратная тенденция (количество зарегистрированных предприятий меньше, чем ликвидированных) наблюдается среди организаций государственной формы собственности — 153 и 297 соответственно. Положительную динамику обеспечивают частные предприятия и субъекты хозяйствования с долей частного капитала.

В итоге количество юрлиц уменьшилось только на 0,1 % к трем кварталам прошлого года, но это не означает, что в нынешней экономической ситуации хозяйствующие субъекты чувствуют себя уверенно. По сравнению с прошлым годом в Минской и Витебской областях количество юридических лиц сократилось.

Количество закрывшихся предприятий превышает число зарегистрированных юрлиц в таких сферах, как производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры, издательская деятельность, образо­вание.

Строительство показало самое большое падение за III квартал — минус 1,3 %. В отрасли ликвидировано 685 организаций, а зарегистрировано 595. Ликвидировано 31 юрлицо в сфере банковской и страховой деятельности: закрываются представительства и филиалы банков и страховых компаний.

В Минске зафиксировано наибольшее количество открывшихся и закрывшихся предприятий, что говорит, с одной стороны, о нестабильности столичной экономики, а с другой — о высокой динамичности и приспособ­ляемости к новым условиям. В некоторых отраслях отмечается существенное увеличение количества хозяйствующих субъектов, правда, они не вносят заметного вклада в ВВП.

Показатели трех кварталов не позволяют надеяться на то, что ВВП страны увеличится и остальные индикаторы социально-­экономического развития улучшатся. В экономике продолжается падение. При этом правительство рассчитывает прежде всего на улучшение внешней конъюнктуры и не обращает внимания на внутренние, структурные причины спада.